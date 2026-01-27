Beş gün aralıksız aldılar hepsi tesadüf olabilir mi?

Bir hisse tek gün alınmışsa tesadüftür, 5 gün boyunca her gün yüzde 1

alınmışsa bu operasyondur. Yabancılar 15-22 Ocak tarihleri arasında

5 günün beşinde de hiç fire vermeden 3 hissede düzenli alım yaptı.

Borsada günlük fiyat hareketleri aldatıcı olabilir, tahta bir gün yeşil, ertesi gün kırmızı yanabilir. Bu durum piyasanın akışında olağan bir oynaklıktır. Ancak bir hissede yabancıların 5 gün boyunca aralıksız alım yapması istikrarın işaretidir. Gözlenen o ki küçük yatırımcı günlük fiyat dalgalanmalarıyla ilgilenirken, yabancılar belirledikleri 10 hissede sessiz sedasız ama kararlı şekilde her gün alım gerçekleştirdi. En fazla alımlar Çağdaş Cam, Agesa Hayat ve Carrefoursa hisselerinde yaşandı.

En fazla alınanlar

Yabancılar, 15-22 Ocak tarihleri arasında Çağdaş Cam hissesinde her gün düzenli alımla paylarını 4,54 puan artırarak %6,37’ye çıkardı. Ekimden bu yana tabanda dalgalı hareket eden hisse, yabancı alımlarıyla birlikte yönünü yukarı çevirmiş görünüyor. Hisse, daha önce denediği ataklarda 39 TL bölgesindeki direncini geçemeyerek geri dönmüştü. Mevcut yabancı alımların sürmesi direnç seviyesini desteğe dönüştürerek yeni bir trendin kapısını aralayabilir.

Agesa Hayat, yabancıların beş gün boyunca aldığı bir diğer hisse oldu. Payları 4,27 puan artarak %66,38’e yükseldi. Kasımdan bu yana yatayda dalgalı hareket eden hisse, 13 Ocak’tan bu yana artan taleple birlikte yükseldi. Şirket, 2025’te toplam prim üretimini %70 artırarak 24,4 milyar TL’ye çıkardı. Dokuz aylıktaki %82 büyümenin gerisine düşse de yüksek ivme korunuyor.

Fiyat düşerken aldılar

SDT Uzay’ın 15-22 Ocak tarihleri arasında fiyatı %9 gerilerken yabancılar her gün istikrarlı şekilde düşük miktarlarda alım gerçekleştirdi. Bu süre zarfında paylarını 1,31 puan artırarak %5,13’e çıkardılar. Toplam 22 fonun portföyünde bulundurduğu hisseye, son zamanlarda İş Portföy’ün IJC ve ITP fonlarının ilgi gösterdiği gözleniyor.

ZEYNEP'E SOR

TEMKİNLİ Mİ, DENGELİ Mİ?

Temkinli; sermaye koruma, düşük oynaklık, psikolojik konfor, uzun vade. Getiri freni, aşırı savunma, yavaş ilerleme, reel aşınma, konfor tuzağı. Dengeli; risk paylaşımı, uyarlanabilirlik, süreklilik, çeşitlilik, davranış kontrolü. Ortalama sonuç, takip, karar karmaşası, optimizasyon riski.

Kâr üreten yapıdan uzakta. Ancak fi nansal borçlarını azaltması risk algısını yumuşatıyor

Işıklar Enerji ve Yapı Holding’e fonların ilgi göstermesinin sebebi nedir? /Ümit Sipahi

Ümit, Işıklar Enerji kâr üreten bir yapıya sahip olmasa da firmanın yönetimiyle alakalı geçtiğimiz yıl ciddi bir tartışma yaşanmış ve konu yargıya taşınmıştı. Halihazırda şirketin sermayesinin %29,75’i Atlas Portföy Serbest Fon ile Dördüncü Fon’a, %20,03’ü Alnus Yatırım’a ve %7,15’i Nusret Altınbaş’a ait bulunuyor. Bu itibarla yönetimde belirgin bir ağırlığın varlığı gözleniyor. Şirketin dokuz aylık dönemde geliri %21ve brüt kârı %53 gerilerken esas faaliyetlerden zararda. Dönem sonu zararı ise büyüdü. Bununla birlikte olumlu tek gelişme azalan finansal borçlarla birlikte net borcun gerilemesi. Bu iyileşme, risk algısını yumuşatıyor.

Fiyatı endeksin gerisinde. Bunda piyasanın tekrarlanabilir olmayan kâra mesafeli durması etkili

Vestel Elektronik neredeyse 2 yıldır çok kötü düşüyor? Toparlanması için ne gerekir? / Selim Gürsel

Selim, Vestel Elektronik’in Mayıs 2024’teki en yüksek seviyesi 107,30 TL’nin ardından sürekli gerilemesinin temel nedeni zarar etmesi. Şirket son üç yılda esas faaliyetlerden zarar etti. Açıkladığı 2025 dokuz aylık bilançosunda da satışları %19 gerilerken esas faaliyet zararı 13,8 milyar TL’ye çıktı. Dönem sonu zararı ise 18,3 milyar TL. Buna karşılık net borç 81,5 milyar TL ile yüksek ve artış eğiliminde. Kur kaynaklı parasal kazançlar kârı dengeleyemedi. Esas faaliyetler hisseyi aşağı çekti. Fiyat hareketi, bilançodaki bozulma ile uyumlu. Arada yaşanan yükseliş denemeleri kalıcı olamadı. Kâr üretemezken borcun ağırlaşması sorun.

YATIRIM FONLARI

NME katılım ve döviz ağırlıklı yatırımla 10 ayda%31 prim yaptı

Nurol Portföy tarafından yönetilen Mercan Katılım Serbest (Döviz) Fon (NME), ekimden bu yana küçülen bir yapıda. Ocakta da küçülme devam ederken büyüklüğü 62,7 milyon TL’ye geriledi. Portföyün %99,74’ü döviz cinsi katılım esaslı varlıklardan, %0,26’sı yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Ekim ve kasımda daha fazla para çıkışı yaşanırken ocakta da yaklaşık 12,9 milyon TL ile devam etti. Yatırımcı sayısı düzenli olarak geriliyor. Ocak son hafta itibariyle 64 yatırımcısı bulunuyor. Doluluk oranı göz ardı edilecek boyutta ve ölçek olarak sınırlı. NME, döviz cinsi kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yaparak euro bazında öngörülebilir getiri hedefl iyor. Katılım esaslı ve döviz ağırlıklı getiri arayan yatırımcılara hitap ediyor. Mart 2025’te işlem görmeye başlarken, geçen sürede %31 yükseldi.

TAHVİL

Alves Kablo, %53,51 bileşik faizle 100 milyon TL borçlandı

Alves Kablo, 23.01.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %46, bileşik faiz oranı ise %53,51 olarak belirlendi. 119 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 22.05.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı yaklaşık %15 düzeyinde.

%46 YILLIK BASİT FAİZ

23Ocak itibarıyla TLREF %36,74 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Alves Kablo’nun sunduğu %46 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 9,26 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından cazip bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFALVS52614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AZTEK TEKNOLOJİ

Kazakistan’da bağlı bir iştirak kurdu. Şirket, yurt dışına açılarak alternatif gelir hedefliyor

Aztek Teknoloji, Kazakistan’da %100’ü kendisine ait Aztek Kazakhstan unvanlı yeni bir şirketi kurdu. İştirakin faaliyet alanı toptan ve internet üzerinden perakende satış olacak. E-ticaret ve toptan satış kanalları, teknoloji ürünlerinde ölçeklenebilir büyüme imkânı ile öne çıkıyor. Orta Asya pazarı, genç nüfus ve artan dijitalleşme ile dikkat çekiyor. Yerel şirket yapısı, lojistik ve vergi tarafında esneklik olanağı sağladığı gibi bölgesel varlık, tedarik sürelerini de kısaltabiliyor. Aztek Teknoloji için söz konusu girişim, yurt dışı gelir tabanını genişletmeye yönelik bir hamle olarak okunabilir. Ağustos 2022’de borsaya gelen Aztek Teknoloji, 2025 dokuz aylık dönemde gelirini %15 ve esas faaliyet kârını %38 geriletirken, dönem sonunda 57 milyon TL zarar yazdı.

BAREM AMBALAJ

Ortağından vadesiz ve faizsiz borç aldı. Elde edilen nakit şirketin faaliyetlerinde kullanılacak

Barem Ambalaj’a, şirket ortağı Recep Taşyanar tarafından 50 milyon TL tutarında nakit kaynak aktarıldı. Söz konusu tutar faizsiz ve vadesiz olarak gerçekleşirken, söz konusu kaynağın firmanın faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi. Gerçekleşen faizsiz fonlamalar, şirketler için alternatif bir finansman yöntemi olarak öne çıkıyor. Böylesi kaynaklar, firmalar açısından kredi maliyetine katlanmadan likidite ihtiyacını karşılamayı mümkün kılıyor. Özellikle yüksek faiz ortamlarında yöntem bilanço üzerindeki finansman baskısını sınırlamakta ve kısa vadeli nakit yönetiminde esneklik sağlamakta. Barem Ambalaj açısından söz konusu adım, likidite tarafını güçlendirici nitelikte. Faiz yükü oluşturmaması önemli bir avantaj olurken nakit akışı rahatlatacak.

GEN İLAÇ

Nadir hastalıklarla ilgili Galafold ilacı SGK geri ödeme kapsamına alındı. Geliri destekleyecek

Gen İlaç, ruhsat sahibi olduğu ve Amicus tarafından üretilen Galafold ilacının SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu. İlaç, Fabry hastalığı tanısı bulunan ve uygun mutasyona sahip hastaların tedavisinde geri ödeme kapsamına girdi. Söz konusu gelişmenin firmanın 2026 yılı satışlarına 400 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlamasını bekliyor. Nadir hastalık ilaçları, sınırlı hasta sayısına rağmen yüksek birim fiyatlarıyla öne çıkıyor. Geri ödeme kapsamına alınmak, bu ürünlerde talebin sürekliliğini belirleyen temel unsur olarak görülüyor. SGK onayı, pazar erişimini genişletiyor ve satış görünürlüğünü artırıyor. Bu alanda lisanslı ürün portföyü olan şirketler, daha öngörülebilir gelir yapısına sahip olacak. Gen İlaç, dokuz aylık dönemde 14,4 milyar TL gelir elde etti.