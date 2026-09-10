Beş yıllık zarar son bulurken 811 milyonluk kâr korunur mu?

BIST Tüm Endeksi’ne dahil olup net satış büyümesi %20’yi ve ihracat oranı %10’u geçen 18 şirket, yılbaşından bu yana %30 ’un üzerinde getiri sağladı. Kağıt üzerinde etkileyici görünen bu büyümeler için asıl sorulması gerekense, potansiyelin hâlâ devam edip etmediğidir.

Borsada işlem gören firmalardan döviz girdisi sağlayan ve satışlarını büyütenler her zaman ilgi çeker. Ancak kimi zaman abartıya kaçan taleple birlikte, fiyat köpüğü de oluşabilmekte. Odine Teknoloji son bir aydaki sert düşüşe rağmen %251 primiyle tablodaki getiri sıralamasında lider konumda. Ulusoy Elektrik gelirinin %99’unu yurt dışından sağlamasıyla öne çıkıyor. Dof Robotik benzer şekilde ihracat gücüyle listede yer alıyor. Borsada işlem yaparken geçmiş verileri kontrol etmek kadar, firmaların ileriye dönük beklentilerini ve mali yapılarını birlikte değerlendirerek hareket etmenin daha isabetli bir yaklaşım olacağı unutulmamalı.

Hızlı yükselişin sert faturası

Yüzde 159 gelir artışıyla büyüme listesinde ilk sırada yer alan Kıraç Galvaniz, ihracat tarafında %40 paya sahip. Yılbaşından bu yana %140 getiri sağlayan firma, altı aylık dönem sonu kârını %104 büyüterek 1,13 milyar TL’ye yükseltti. Finansal borçlarının %7 düşerek 1,09 milyar TL’ye gerilemesi mali yapısını olumlu yönde destekliyor. Satışlarını %147 büyütürken yılbaşından bu yana fiyatı %251 yukarıda duran Odine Teknoloji, son bir ayda ise %61 değer kaybı ile öne çıktı. Son günlerdeki taban serileriyle dikkat çekerken düşüşe yol açacak bir açıklama bulunmuyor. Yaşanan düşüşe rağmen fiyat kazanç oranı 1.915, piyasa değeri defter değeri çarpanı 52,68 ile hayli yüksek seviyede.

Gelirin tamamı yurt dışından

Satışları içindeki ihracat oranı %99 ile tabloda öne çıkan Ulusoy Elektrik, altı aylık satışlarını %107 artırarak 6,52 milyar TL seviyesine çıkardı. Son beş yıldır sürekli zarar açıklayan firma, uzun bir aradan sonra kâra döndü. Dönem sonu kârın 811,5 milyon TL olmasında parasal pozisyon kazancı kaleminde görülen tutarın etkisi bulunuyor.

ZEYNEP'E SOR

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ MÜ, HEDEF GETİRİ Mİ?

Karşılaştırma ölçütü; gerçekçilik, denge, uyum, denetim, rahatlık. Zararı meşrulaştırma ve vasatlık tuzağı, sınırlı vizyon, mutlak getiri eksikliği.

Hedef getiri; odaklanma, bağımsızlık, esnek strateji, bileşik büyüme, zaman yönetimi. Aşırı risk alma, hayal kırıklığı, erken çıkış, gerçeklik kaybı.

İki yıl zarardan sonra ilk yarıda kâra döndü. Verimliliğe odaklanarak kârı destekliyor

Kordsa nasıl oldu da kâra dönmeyi başardı? ● Selim İnce

Selim, geçen iki yılda zarar üreten Kordsa; şimdilerde nakit ve işletme sermayesi yönetimine önem veriyor. Net borcunu azaltma ve mali yapısını güçlendirme yönlü bir yaklaşımı söz konusu. Açıkladığı altı aylık mali tablolarında satışlarını %20 artırıp 18,59 milyar TL’ye çıkardı. Esas faaliyet kârını ise %235 büyüterek 1,4 milyar TL’ye yükseltti. Maliyet ve giderleri kontrol altında tutması etkili oldu. İlk yarıda zarardan kurtulurken 592,5 milyon TL dönem kârı yazdı. Asya-Pasifik bölgesindeki toparlanma ve kompozitin artan katkısı kârı destekliyor.

Carrier payını devrederek ortaklıktan çıkıyor. Şirketin de faaliyet alanı değişecek

Carrier, Alarko Carrier’den markasını aldığına göre şimdi ne olacak? ● Beyza Aksu

Beyza, Alarko Carrier’in iki büyük ortağının yol ayrımına geldiğini söylemek yanlış olmaz. Alarko Holding, Carrier’in elindeki %42,03 payı satın almak üzere tarafl ar anlaştı. İşlem tamamlandığında holdingin payı %84,06’ya yükselecek ve diğer ortaklar için zorunlu pay alım teklifi doğacak. Söz konusu devirle beraber Carrier ve Toshiba markalarına ait haklar ile ilgili stoklar Carrier’in iştiraki Viessmann Isı’ya bırakılıyor. Alarko Carrier ise faaliyet alanını değiştirerek yoluna devam edecek. Ancak bu aşamada buna dair bir bilgi paylaşımı olmadı.

YATIRIM FONLARI

PPM mutlak getiri hedefiyle borsaya yatırımla son bir yılda %42 kazandırdı

Mutlak Getiri Hedefl i Hisse Senedi Serbest Fon (PPM), düzenli yükselişi ile dikkat çekiyor. Risk değeri 3 olan fonun büyüklüğü ise mayıstan bu yana kademeli bir düşüş sergiliyor. Eylülün ikinci haftasında düşüş sürerken 129,9 milyon TL seviyesine geriledi. Mayıstaki 128,8 milyon TL nakit çıkışının ardından sonraki aylarda da az miktarlarda da olsa para çıkışı devam etti. Eylülde çıkan nakit tutarı 3,9 milyon TL oldu. Yatırımcı sayısı benzer seviyelerde olup şimdilerde 149 kişi düzeyinde. Temel stratejisi, fon varlıklarını borsada değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %92,16’sı hisse senedi ve %7,84’ü vadeli işlemler nakit teminatlarından oluşuyor. Son bir yılda %42,24 getiri sağlayan portföy, aynı sürede %34,26 yükselen endeksin üzerinde bir performans sergiledi.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, piyasadan %41,38 bileşik faizle 2 milyar TL borçlandı

Nurol Yatırım Bankası, nitelikli yatırımcılara yönelik 08.09.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 2.000.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %41,50, bileşik faizi ise %41,38 olarak belirlendi. 371 gün vadeli tahvilin vadeye isabet eden faizi %42,18 düzeyinde olup itfa tarihi 14.09.2027 olarak açıklandı. 8 Eylül itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,91 seviyesinde bulunuyor. Bankanın verdiği %41,50 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 4,59 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin likidite ihtiyacını karşılamasını sağlarken piyasada TRSNURL92727 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

DCT Trading temmuzdan bu yana çok sert düşüş yaşarken 5 fon payını sıfırladı

DCT Trading’de fonlar satış ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %99,52 ile toplamda 12,74 milyon lot azalarak 61,87 bine indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 7’den 2’ye geriledi. PUK 10,76 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, alım tarafında herhangi bir fon gözlenmiyor. DCT Trading’i öneren aracı kurum bulunmazken, hissede Pusula Portföy başta olmak üzere Fonmap Portföy ve Neo Portföy’ün yönettiği 5 fon paylarını sıfırladı. Düşük miktardaki pozisyonlarıyla PSH ve BIY fonları duruyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

OFİS YEM

ABD merkezli iki firmayla 27 milyon dolarlık hammadde alım anlaşması imzaladı

Ofis Yem, hammadde tedarik süreçlerini güvence altına almak amacıyla ABD merkezli iki firmayla toplam 27 milyon dolarlık alım anlaşması imzaladı. Anlaşma, ABD menşeli DDGS ürününün tedariğini kapsıyor. Teslimatların 2026 yılı kasım ayı sonuna kadar partiler halinde tamamlanması öngörülüyor. Döviz bazlı ve yüksek hacimli alım, şirketin üretimdeki hammadde maliyetlerini sabitlemesine yardımcı olacak. Kesintisiz üretim süreci sağlayan adım, satış hacmi ile operasyonel istikrarı destekleyecek nitelikte. Ofis Yem, yılın ilk yarısında gelirini %4, kârını ise %31 düşürdü.

ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI

Rekabet Kurulunun kestiği cezayı yüzde 25 erken ödeme indirimiyle peşin kapattı

Şişecam, Rekabet Kurumu tarafından kendisine ve iştirakine kesilen 3,15 milyar TL tutarlı idari para cezasının ödemesini gerçekleştirdi. Firma, yasal haklarını saklı tutarak %25 oranındaki erken ödeme indiriminden faydalandı ve toplam miktarı 2,36 milyar TL olarak peşin ödedi. Yüksek tutarlı cezanın indirimli olarak bilançodan çıkması, Şişecam’ın nakit yönetimindeki belirsizliğini ortadan kaldırmış oldu. Yargı süreci devam etmekle birlikte nakit çıkışının tamamlanması yatırımcı nezdindeki risk algısını düşürmesi açısından önemli. Firma ilk yarıda kârını %2 artırdı.

ALBAYRAK HAZIR BETON

İstanbul’daki iki metro hattı projesinin beton tedariği için anlaşmaya vardı

Albayrak Hazır Beton, İstanbul’da iki farklı raylı sistem hattının inşaatı ve elektromekanik sistemleri projesi kapsamında 3 milyar TL tutarlı nihai sözleşmeyi imzaladı. Çelikler-Fernas- Güryapı Adi Ortaklığı ile vardığı anlaşma, hazır beton tedariğini kapsıyor. KDV hariç olarak hesaplanan proje bedelinin saha koşullarına göre değişebileceği belirtiliyor. Tutar şirketin yıllık gelirinin %130’una denk geliyor. Şirketin hasılatında büyük bir sıçrama imkanı veren böylesi uzun vadeli iş ilişkisi hem operasyonel verimliliğe hem de kârlılığa doğrudan katkı sağlayacak.