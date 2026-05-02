Beyaz yaka mı, “plaza işçisi” mi?

Plazalar, iş hayatında emeğin “yükselmiş” ya da yüksek katlı hali olabilir. Klimalı ortam, masa başı sohbetler, hazır kahve, sabit maaş, happy hourlar derken, sosyal medyanın da gözbebeğine dönüşen çalışma ortamları.

Mavi yakadan ayrışarak daha güvenli ve daha öngörülebilir bir dünya olduğu düşünülür(dü).

Teknolojik, ekonomik ve sosyolojik değişimlerle günümüzde bu ayrım hızla “flu” bir hal alıyor.

Tüm dünyada, geçinmeye yetmeyen maaşlarla çalışılan beyaz yaka işleri, üniversite mezunu işsizlerin artması gibi sorunlar sıklıkla konuşuluyor.

Soru artık basit değil: Beyaz yaka gerçekten farklı bir çalışan kesim mi, yoksa sadece farklı mı görünüyor?

Sanayi çağının işçisi beden gücünü satıyordu ya da kiralıyordu. Bugünün beyaz yakalısı da zamanını, dikkatini ve “beyin” kapasitesini satıyor. Değişmeyen tek şey, “emeğin pazarlık gücü” oluyor.

Burada tartışmayı “romantize” etmeden kurmak gerekirse, konu “emek piyasasının yapısal olarak nasıl yeniden şekillendiğine” dönüşüyor.

19. yüzyılda Karl Marx, “emeğin değerinin giderek baskılandığını, üretim araçlarını kontrol edenlerin daha fazla pay aldığını” yazıyordu. 21. yüzyılda üretim hattı değişti ancak dinamikler çok da farklı görünmüyor. Fabrikanın yerini “ofis/plaza” aldı; kas gücünün yerini “bilişsel emek”.

Beyaz yakalı için asıl kırılma, maaşın kendisi değil, satın alma gücünün erimesiyle yaşanıyor. Nominal ücret artışları sürerken, barınma, ulaşım ve özellikle beyaz yaka için “temel yaşam maliyetleri” çok daha hızlı hareket ediyor.

Sonuç: Kazanç var ama ya yeterli değil ya da birikime yetmiyor. Tablo, bilinen yoksullaşmadan çok “yerinde sayarak fakirleşme” şekline dönüşüyor.

Daha somut olursak; bütün dünyada şehir merkezlerinde bulunan plazalara yakın yaşamak adına, büyük şehirlerde konut fiyatları, beyaz yakalının ekonomik sınırlarını zorluyor.

Şehir merkezlerinde 1+1 bir dairenin yaklaşık kirası New York’ta 4.300 dolar, Hong Kong’ta 2.225 dolar, Dublin’de 2.500 dolar, Zürih’te 2.975 dolar, Singapur’da 2.690 dolar, Cenevre’de 2.890 dolar, Londra’da 2.978 dolar ve İstanbul’da 1.000 dolar olarak görülüyor (Veriler Numbeo’dan.)

İlk bakışta İstanbul bu listede “ucuz” kalıyor. Ancak bu veri tek başına bir şey söylemez. Asıl mesele fiyat değil, fiyatın gelire oranı olunca beyaz yakalının sorunu, global şehirlerle aynı varlık fiyatlarına yakınsayan bir piyasada, aynı hızda artmayan gelirlerle yaşamaya çalışması oluyor. Mesele, sadece pahalı konut değil; “erişilemeyen konut” olarak da görülebilir.

Tartışmayı bir adım daha öteye taşırsak, Max Weber, modern kapitalizmi sadece ekonomik değil, aynı zamanda rasyonelleşmiş bir “yaşam düzeni” olarak tanımlar. Weber’e göre birey, sistem içinde giderek daha “hesaplanabilir, ölçülebilir ve denetlenebilir” bir varlığa dönüşür. Bugünün beyaz yakalısı tam da bu çerçevenin içinde duruyor: Performans metrikleri, KPI’lar (temel performans göstergesi), hedefler… Hepsi ölçülebilir, matematiksel metrikler. Ölçtüğü şey: İnsan… Bu insanların yaşam kalitesiyse aynı ölçüde artmıyor.

Weber’in “demir kafes” metaforu burada tam da günümüze uygun haliyle karşımıza çıkıyor: Artık kafes, sadece disiplin değil; aynı zamanda “konforla” da kaplı. Ofisler daha modern, yan haklar daha çeşitli, imkanlar daha çok seçenek sunuyor. Tüm bunlara karşın hareket alanı daralıyor. Seçenek var gibi gözükse de çoğu zaman “sistemin izin verdiği” kadar seçenek oluyor.

Bir diğer kırılma da çalışma şeklinde yaşanıyor. Sanayi işçisi vardiyalı çalışırdı; mesaisi belliydi, karşılığını da alırdı.

Beyaz yakalı ise “her an ulaşılabilir” bir iş modeline geçti. Mesai saatleri görünürde sabit, ama çoğu zaman genişleyen bir esnekliği de var. Bu durum, emeğin ölçülmesini zorlaştırırken, sınırlarını da belirsizleştiriyor.

Rekabet artık yerel değil! Uzaktan çalışma ve küresel iş gücü piyasası, İstanbul’daki bir çalışanı Berlin’deki, Amasya’daki ya da Bangalore’daki biriyle aynı havuza sokabiliyor. Bu havuz, ücretlerde de bir baskı yaratıyor. Beyaz yakalı artık sadece işverenle değil, dünyayla rekabet ediyor.

İşin psikolojik tarafı da en az ekonomik tarafı kadar önemli bir hâl alıyor.

Mavi yaka için iş ve hayat daha net ayrışıyor ancak beyaz yakada bu sınır giderek grift bir yapıya dönüşüyor.

İş sadece yapılan bir şey değil, “kimliğin bir parçası” haline geliyor. Bu da ekonomik baskıyı, kişisel tatminle birleştiriyor ya da çatıştırıyor.

Sonuçta, beyaz yakalı, tam olarak klasik anlamda işçiye dönüşmüyor/dönüşemiyor. Ancak her şeyin maddi unsurlarla ölçüldüğü ve bu ölçünün dengelerinin değiştiği günümüzde “ayrıcalıklı” konum hızla kayboluyor.

Bugünün beyaz yakalısı; daha eğitimli, daha çok bağlantı kurabiliyor ama aynı zamanda daha daralan bir ekonomik alanda hareket ediyor. Erişmesi gerekenler artarken, maaşıyla erişebildiği hayat giderek küçülüyor.

Kısaca, plazalarda sınıf atlamak, sınıfın biçim değiştirmesine mi dönüşüyor?