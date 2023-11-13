Bib Gourmand, gerçekten demokratik mi?

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk işareti İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) üstünde Doğuş Grubu ve Kaya Demirer işbirliğinde yeni bir konseptle hizmete giren “Biz İstanbul”un açılışında vermişti:

- Michelin Rehberi, İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum’u da odağına alacak. İzmir ve Bodrum’daki restoranlardan da umutluyuz.

Geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec’in katıldığı “Michelin Rehberi İstanbul, İzmir ve Bodrum Listesi” nin açıklandığı törende önemli ölçüde beklenen oldu:

► İzmir’den 15, Bodrum’dan 19, İstanbul’dan da 77 olmak üzere toplam 111 restoran Michelin Rehberi’nin ‘’Tavsiye Listesi’’ne girdi.

► Bodrum’dan 2, İzmir’den 3 restoran birer Michelin Yıldızı alırken, İstanbul’dan da 2 yeni birer Michelin Yıldızına uzandı. İstanbul’da daha önce birer yıldız alarestoran n 4 restoranla birlikte toplam sayı 11’e çıktı.

► Çevreye duyarlı 4 yeni restoran Michelin Yeşil Yıldız aldı, sayı 5’e yükseldi. Bu restoranların 2’si İstanbul’da 3’ü İzmir’de bulunuyor.

► 18’i İstanbul’da, 6’sı İzmir’de, 2’si Bodrum’da olmak üzere 26 restoran Bib Gourmand listesinde yer aldı.

► Fatih Tutak’ın Turk adlı restoranı iki Michelin Yıldızını 2024 yılı için de korudu.

Aileden gastronomi sektöründe olan, İzmir Urla’da açtığı “OD Urla” ile öne çıkan Osman Sezener, törende “yeşil yıldız”, “tek yıldız” derken 4-5 kez sahneye çıktı. Bunun üzerine töreni izleyen gastronomi sektörü temsilcileri şu yorumu yaptı:

- Osman Sezener OD Urla ile iki Michelin Yıldızı için güçlü adaydı. Belli ki Michelin Rehberi’ni hazırlayan ekip, müfettişler Osman Sezener’in gönlünü 4-5 kez sahneye çıkararak almış oldu.

Osman Sezener, “Od Urla” ile “Yeşil Yıldız”ı alırken şu mesajı verdi:

- Biz Od Urla’yı baştan itibaren sürdürülebilirlik üzerine kurguladık. 110 dönüm arazimizde kendimiz üretim yapıyoruz. Kendi ürünlerimizi restoranda kullanıyoruz. Ayrıca yerel çiftçilerle çalışıyoruz. Su kullanımına kadar her konuda doğaya saygılı davranıyoruz.

Michelin Rehberi’nin “Bib Gourmand” listesine bu yıl 2’si Bodrum, 6’sı İzmir ve 8’i İstanbul’dan olmak üzere 16 yeni restoran eklendi. Böylece toplam sayı 26’ya çıktı.

Listedeki 26 restoran şöyle:

► İki Sandal (Bodrum), Otantik Ocakbaşı (Bodrum), Adil Müftüoğlu (İzmir), Ayşa Boşnak Börekçisi (İzmir), Beğendik Abi (İzmir), Tavacı Recep Usta (İzmir), Aheste (istanbul), Aida-vino- ecucina (İstanbul), Alaf (İstanbul), Aman da Bravo (İstanbul), Calipso Fish (İstanbul), Circle by Vertical (İstanbul), Cuma (İstanbul), Efendy (İstanbul), Fauna (İstanbul), Foxy Nişantaşı (İstanbul), Giritli (İstanbul), Inari Omakase Kuruçeşme (İstanbul), Karaköy Lokantası (İstanbul), Pandeli (İstanbul), SADE Beş Denizler Mutfağı (İstanbul), Tavacı Recep Usta Bostancı (İstanbul), The Red Ballon (İstanbul), Tershane (İstanbul), Hiç Lokanta (İzmir), LA Mahzen (İzmir).

İstanbul, İzmir ve Bodrum’daki 26 “Bib Gourmand” restoranın sahip ve şefleri sahnedeyken sözcülük, TV 8’deki “MasterChef ” yarışmasının sevilen jüri üyelerinden, Efendy’nin sahibi Somer Sivrioğlu’na düştü. Sivrioğlu, “Yüksek lezzet düzeyine sahip ama uygun fiyatlı restoranları” tanımlayan “Bib Gourmand” listesi için şu yorumu yaptı:

- Ben Bib Gourmand listesine girmeyi daha çok önemsiyorum. Çünkü ‘’demokratik fiyat’’ı temsil ediyor. Bu restoranlardaki fiyatlar daha ulaşılabilir oluyor.

Somer Sivrioğlu’nu Sevilen Şarapları Yönetim Kurulu Üyesi Enis Güner aracılığıyla tanıdım. Sidney’deki restoranına da 10 yıl önce Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nin seyahati sırasında yolum düştü.

Sivrioğlu’nun “Demokratik fiyat” tanımı dikkatimi çekti… “Bib Gourmand” listesine giren restoranların fiyat politikalarını test etmeden “demokratik” olup olmadığını anlamak mümkün mü?

Hayalini bile kurmakta zorlanacağım bir şey oldu, 3 ödülle dönüyoruz

İZMİR Urla’daki Vino Locale’nin sahibi, şefi Ozan Kumbasar, “Yeşil Yıldız”ını almak üzere sahneye çıktığında Urla Bağ Yolu’na işaret etti:

- Biz Urla Bağ Yolu’nda üretilen şarapları misafirlerimize ikram ediyoruz. Ben mutfakla ilgilenirken eşim Seray Kumbasar da bir yandan eğitim alıp Sommelier oldu. Ozan Kumbasar bunu anlatırken Vino Locale’yi ilgilendiren bir ödül daha anons edildi:

► Michelin, yepyeni bir ödül başlattı. Artık restoranlarda görev yapan Sommelier’ler de ödüllendirilecek.

Türkiye’deki ilk ‘’Michelin Sommelier Ödülü’’ Vino Local’den Seray Kumbasar’ın oldu.

Çok geçmeden Onur Kumbasar bu kez de “Michelin Yeşil Yıldız” için sahneye çıktı. O an duygularını şöyle paylaştı:

- Hayalini bile kurmakta zorlanacağım bir akşam yaşıyoruz. Buradan Urla’ya 3 ödülle dönüyoruz.

Turist başına gecelik harcama 100 dolara çıktı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2017 yılında kişi başına gecelik turist başına harcamanın 67 dolar olduğunu anımsattı:

- Bu yıl turist başına gecelik harcama 100 dolara çıktı. Hedefimiz bu rakamı 130 dolara çıkarmak.

Turist başına gecelik harcamanın artmasının konaklama dışı harcamayı yükseltmekle olabileceğini vurguladı:

- Konaklama dışı iki önemli harcama var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi gastronomi, diğeri de alışveriş. Bu açıdan Michelin Rehberi’nde yer almak önemli.

Michelin yıldızlarının dünyada 100 yıldır verildiğine işaret etti:

- Michelin yıldızı Türkiye’de çok konuşuluyordu ama bir türlü harekete geçilmiyordu. Biz pandemi döneminde hareketi başlattık. 2 yıl gibi kısa sürede Michelin Rehberi’nin dikkatini çekip Türkiye’ye gelerek araştırma yapmalarını sağladık.

Bakanlığın ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) bu konuda çok profesyonel ve başarılı bir süreç yönettiğini kaydetti:

- İnşallah bundan sonra yeni hedef şehirleri seçkiye dâhil etmeye devam edeceğiz.

Bir Michelin Yıldızı alan restoranlar

● Araka (İstanbul), Arkestra (İstanbul), Mikla (İstanbul), Neolokal (İstanbul), Nicole (İstanbul), Sankai by Nagaya (İstanbul). OD Urla (İzmir), Teruar Urla (İzmir), Vino Lokale (İzmir), Kitchen (Bodrum), Maçakızı (Bodrum)

MICHELIN YEŞİL YILDIZ

► Neolokal (İstanbul), Circle by Vertical (İstanbul)

► OD Urla (İzmir)

► Vino Locale (İzmir)

► Hiç Lokanta (İzmir)

Ben 3’üncü kuşak aşçıyım

MICHELIN Genç Şef Ödülü bu yıl, “Bin Gourmand” kategorisinde de yer alan The Red Balon’dan Ulaş Durmaz’a verildi.

Durmaz, ailenin 3’üncü kuşak temsilcisi olduğunu belirtti:

- Dedem aşçıydı. Babam da aşçı. Ben de 10 yıldır aşçıyım.

Sahir Erozan yolumuzu açtı

BODRUM’daki Maça Kızı’nın tek Michelin Yıldızı’nı almak üzere sahneye çıkan şef Aret Sahakyan, otelin sahibi Sahir Erozan’ı işaret etti:

- Ben 24 yıldır Maça Kızı’ndayım. Sahir Erozan benim mentörümdür. Yolumu açan Erozan oldu.