Biden-Trump arasına 4 yıl önceki 100 frekanslık anlaşma sayesinde girdik

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin 6’ncısı için geçen Cuma günü Van’a giderken Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Serkan Kaya, cep telefonundan CNN International’da yayınlanan “GoTurkiye.com” reklamını gösterdi:

- ABD Başkanı Joe Biden ile rakibi Donald Trump arasında CNN US ve International ekranlarında gerçekleşen tarihi tartışmanın arasına ilk kez reklam alındı. Arada ilk yayınlanan reklam da “GoTurkiye.com” oldu.

Cuma akşamı Van’da Bekir Kaya’nın 10 milyon dolar yatırımla hizmete açtığı “Tariria” adlı mekanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Danışmanı Tayfun Topal, Serkan Kaya, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Medya İlişkileri Direktörü Sonat Bahar’la sohbet ederken de konu açıldı:

- Biden-Trump tartışma programının arasına ilk reklamla girmek ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir adım oldu.

Cumartesi sabahı Van Müzesi’nde gerçekleşen “Kültür Yolu Festivali”nin açılışı sonrası meslektaşlarımla birlikte Bakan Mehmet Nuri Ersoy’la sohbete geçerken TGA Genel Müdürü İsmail Bütün, şu veriyi paylaştı:

- Program arasında Türkiye tanıtım filminin yayınlandığı Biden-Trump tartışması ABD’de 48 milyon izlemeye ulaşmış.

İsmail Bütün’den aldığımız bu ipucu üzerine “Biden-Trump arası Türkiye tanıtımı”nın öyküsünü Bakan Ersoy’a sorduk, anlattı:

- Bu iş CNN’le 4 yıl önce yaptığımız anlaşmaya kadar uzanıyor. 4 yıl önce CNN’le 100 frekanslık anlaşma yapmıştık. Biden-Trump tartışma programı arasına reklam alınacağını öğrenince devreye girdik.

Arada 8 reklamın yayınlandığını belirtti:

- CNN yönetimi bize, “Türkiye’nin tanıtım filmini aradaki 8 reklamdan biri olarak yayınlarız” dedi. Biz bunun üzerine, “İlk yayınlanan Türkiye tanıtımı olsun” talebimizi ilettik, kabul ettiler.

Ardından ekledi:

- 100 frekanslık anlaşmayı CNN US için yapmıştık. Biden-Trump arası kuşakta yer alan tanıtım filmimizin CNN International’da da aynı anda yayınını talep ettik, onu da yerine getirdiler.

TGA’nın kuruluşuyla birlikte Türkiye’nin tanıtımının daha etkin ve yaygın yapılabildiğini vurguladı:

- TV’lere dönük tanıtım filmlerimiz CNN, BBC World, Al Jazeera gibi haber kanalları üzerinden dünyada 200’ü aşkın ülkede izleniyor. Ayrıca 34 ülkede de ulusal kanallarda tanıtım filmlerimiz dönüyor.

Turizm Tanıtım Ajansı modelinin 1919 yılında ilk İtalya’da hayata geçirildiğini kaydetti:

- Biz TGA’yı özel sektör ağırlıklı yönetilecek şekilde kurguladık. Modelimiz iyi de çalışıyor. İtalya, TGA’yı örnek alıp kendi ajansının yapısını değiştirdi.

Türkiye’nin turizme dönük tanıtımının geçmişte “deniz, kum, güneş” ağırlıklı yapıldığını anımsattı:

- “GoTurkiye.com” sitesine girin, ülkemiz turizmiyle ilgili 60 ayrı ürün tanıttığımızı göreceksiniz. Deniz, kum, güneşe arkeolojiden gastronomiye, spora kadar farklı ürünler ekledik. Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak.

4 yıl önce ortaya koydukları stratejide verdikleri mesaja işaret etti:

- “THY, dünyada 300’ü aşkın şehre uçuyor. Hepsi bizim için hedef pazardır” dedik. Tanıtım yol haritasını da buna göre çizdik.

TGA’nın bu yılın ilk yarısında yaptığı Türkiye tanıtımının platformlarda sağladığı erişimle ilgili verileri sıraladı:

Dijital iletişimler: 69 ülke, 6 milyar gösterim

Basılı iletişim: 11 ülke, 6 global yayın, 39 mecra, 97 içerik

Birlikte r eklam: 37 ülke, 141 kampanya

Dijital seyahat kanalı: 27 ülke, 13 firma

Havayolları: 8 ülke, 9 havayolu

Ağırlamalar: 83 ülke, 58 şehir, 2 bin 134 kişi

Sosyal medya: 9 mecra, 15.4 milyon takipçi

“GoTurkiye” hesabının sosyal medya platformlarındaki erişimini detaylandırdı:

Facebook: 5.5 milyon takipçi

Instagram: 3.27 milyon takipçi (Ülke hesapları liginde Avustralya’dan sonra ikinci sırada)

TikTok: 3.5 milyon takipçi (Ülke tanıtımlarında dünyada birinci)

YouTube: 2.1 milyon takipçi

Ardından ekledi:

- TGA, dünyanın en büyük ve en etkili ajanslarından biri oldu…

TGA’nın yaptığı yoğun tanıtımların etkisi turizm verilerine de yansıyor gibi görünüyor…

Bu yılki “60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir” hedefinin tutma yolunda olması, bunu ortaya koyuyor…

Hedefe uygun yol alıyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Müzesi’ndeki sohbetimizde bu yılın ilk 5 aylık verilerine dikkat çekti:

- Bu yılın ilk 5 ayında 15 milyon 784 bin yabancı ziyaretçi geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5’lik artış söz konusu. Yurtdışında yerleşik Türklerden ilk 5 aylık ziyaretçi sayısı 3.3 milyon civarında oldu. Yani, toplam 19 milyon ziyaretçi ağırladık.

Geçen yılın turist sayısını anımsattı:

- Geçen yıl 56.7 milyon turist gelmişti. Bu yıl 60 milyon turist hedefine ulaşabileceğimiz anlaşılıyor. Şu ana kadar hedefe uygun yol alıyoruz.

Turizm gelirine odaklandıklarını kaydetti:

- Bu yılki 60 milyar dolarlık turizm hedefine de ulaşabileceğimiz anlaşılıyor.

Türkiye’nin dünya turizm ligindeki yerinin altını çizdi:

- Turist sayısında dünyada 5’inci sıraya yükseldik. Turizm geliri liginde ise 7’nci sıraya kadar çıktık. Hedefimiz turist sayısında 3’üncü, gelirde de 5’inci sıraya yükselmek.

6 yılda geceleme gelirine 29 dolar ekledi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde “kişi başına gelir”e bakılmasını doğru bulmadığını belirtti:

- “Kişi başına turizm geliri”ne günübirlik gelenler dahil, birçok kalem dahil oluyor. Ben bunun doğru bir gösterge olmadığını düşünüyorum. Önemli olan “kişi başına geceleme geliri”nin ne olduğudur. Geçen yıl bu rakam 93 dolardı.

Bu yıl da hedefe ulaşılmasını beklediğini bildirdi:

- “Kişi başına geceleme geliri”nin bu yıl 103 dolara ulaşmasını bekliyoruz.

2017 yılına döndü:

- 2017 yılında “kişi başına geceleme geliri” 74 dolardı.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine 10 Temmuz 2018’de başlamıştı. Ersoy’un 6 yıllık Bakanlık döneminde “kişi başına geceleme geliri”nin 29 dolar arttığı anlaşılıyor.

Öncelik hepimizi rahatsız eden enflasyonla savaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, turizm sektöründen de kurların düzeyi ile ilgili şikayetler yükseldiğini anımsattım, şu yanıtı verdi:

- Yüksek enflasyondan hepimiz rahatsızız değil mi? Şimdi yüksek enflasyona karşı bir mücadele, savaş var. Önceliğimiz enflasyona karşı savaşı kazanmak.

Ardından ekledi:

- Kurlarda bir dalgalanma olunca oturana kadar yine zarar veriyor. Dişimizi sıkmak gerekiyorsa, zaten sıkıyorduk, sıkacağız.

Bu noktada şu mesajı verdi:

- Turizm sektörü eskisine göre krizlere daha dayanıklı hale geldi.

Ersoy’a Türkiye’nin “Mali Eylem Görev Gücü”nün (FATF) “gri liste”sinden çıkmasının turizm sektörüne etkilerini de sorduk, şu değerlendirmeyi yaptı:

- Finansman maliyetlerinde olumlu etkisi olacak. Yani, finansman maliyetleri düşecek. Bu da yatırımların önünü açacak.

Kültür ve sanatla bütünleşmiş turizm

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye Kültür Yolu Festivali” konusunda söze şöyle girdi:

- Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm… Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni bu vizyon üzerine oluşturduk.

Van’ın potansiyeli üzerinde durdu:

- Van, Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan “Geleceğe Miras”a dahil edildi. Turizmi 81 ile ve 12 aya yayma çalışmalarımız doğrultusunda Van yine ciddi bir proje ve uygulama merkezi oldu.

“Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin ülkemize dair bilinirlik ve farkındalığın, pozitif algı ve ilginin önünü açacak bir marka haline geldiğini vurguladı:

- Kültür ve sanat, bir milletin özgün kimliğini ortaya koyan en değerli soyut ve somut ögeleri içinde barındırır. Bu yönleriyle turizmde fark yaratan, rakiplerden ayrıştırıp öne çıkaran en prestijli ürünlerin kaynağıdır.