"Bilal Erdoğan üniversiteye geldiyse altında bir iş vardır"

YIL 2019… Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. İlyas Kemaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü İlim Yayma Vakfı’nın “İlim Yayma Ödülleri”nin duyurusunu gördüğünde şöyle düşündü:

- Altın Orda ve Rusya (Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi) konulu araştırmam ile “Sosyal Bilimler” ödülüne başvursam mı? Bu ödülün sahibi belki de peşinen bellidir. Boşuna uğraşmasam mı acaba?

Eşi, “Altın Orda ve Rusya” başlıklı araştırmasının fark yaratacak içerikte olduğu konusunda Prof. Kemaloğlu’nu ikna etti ve başvuruya yönlendirdi. Prof. Kemaloğlu, “İlim Yayma Ödülleri”nin ilk yılında “Sosyal Bilimler Ödülü”nü almayı başardı.

Ödüller verildikten bir süre sonra Bilal Erdoğan, Prof. İlyas Kemaloğlu’nu Mimar Sinan Üniversitesi’ne ziyarete gitti. O günlerde üniversitelerle ilgili atamalar gündemdeydi. Üniversite koridorlarında şu soru kulaktan kulağa yayıldı:

- Bilal Erdoğan üniversiteye ziyarete geldiyse bunun altında kesin bir iş vardır.

Prof. Kemaloğlu, söylentileri yatıştırmaya çalıştı:

- Sayın Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı. Vakıf adına İlim Yayma Ödülleri’ni almış bir kişi olarak beni ziyarete geldi. Bunun arkasında başka bir şey yok.

Prof. Kemaloğlu, bu anısını Bilal Erdoğan başkanlığında İlim Yayma Ödülleri’nin 3’üncüsüyle ilgili sürecin başlaması üzerinde düzenlenen sohbet toplantısında anlattı. Prof. Kemaloğlu, ödülün etkisiyle ilgili şu bilgiyi verdi:

- İlim Yayma Ödülü’nü aldıktan sonra Marmara Üniversitesi’ne transferim gündeme geldi. Şu anda çalışmalarıma Marmara Üniversitesi’nde devam ediyorum.

Bilal Erdoğan, 1951’de kurulan İlim Yayma Cemiyeti’nin Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Danışma Kurulu Başkanı Prof. Fatih Savaş’ın da eşlik ettiği sohbet toplantısında, faaliyetlerini altyapı çalışmalarına benzetti:

- Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilk başkan olduğu dönemde içme suyu borularının değiştirilmesi çalışmaları gündeme geldi. O günlerde, “Boruları yer altında kimse görmeyecek” denildi. İlime dönük çalışma da biraz buna benziyor.

Cemiyetin 1951, vakfın 1973’te kurulduğuna işaret etti:

- İlim insanlarımızı, akademisyenleri teşvik etmek amacıyla 2019’da “İlim Yayma Ödülleri”ni tertip etmeye başladık. İki yılda bir tertip ediyoruz. Bu yıl ödüllerimizi 3’üncü sefer vermiş olacağız.

Ödüllerin amacını şöyle özetledi:

- Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve toplumsal refahın sağlanmasında yerli ve milli imkanların yaygınlaştırılmasını, evrensel nitelikte bilgi üretimini, bunların kıymetlenmesini, topluma kazandırılmasını teşvik maksadıyla bilim insanlarını taltif etmek.

Gençlerin meslek seçimi sırasında çalışmaya başladıklarında elde edebilecekleri bütçeye göre hareket ettiklerinin altını çizdi:

- Biz İlim Yayma Ödülleri ile gençlerin akademisyen olmalarını özendirmek istiyoruz. Araştırmalarıyla öne çıkan akademisyenlerin ödüller vesilesiyle kamuoyunda bilinirlik kazanmasını, gençlerin onları örnek almasını hedefliyoruz.

Bu mesajını şöyle perçinledi:

- Deha boyutundaki gençlerimizi akademik iklime doğru yönlendirmek istiyoruz.

Ödül alan akademisyenlerle bağlarını koparmadıklarını bildirdi:

- İlk iki yarışmamızda ödül alan bilim insanlarımızla, akademisyenlerle istişareyi devam ettiriyoruz.

2019 yılındaki büyük ödülün sahibi olan Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Fikrettin Şahin bu yönde mesaj verdi:

- İlim Yayma Vakfı, ödülü hak edip etmediğimiz konusunda takibini devam ettiriyor. Sayın Bilal Erdoğan’ın laboratuvarımızı ziyaret etmesi bunun göstergesiydi.

Akademisyenlerin, bilim insanların çalışmalarının, araştırmalarının ödüllendirilmesi hem ödül alanları, hem de tüm eko sistemi tetikliyor.

Bu nedenle bilime, araştırmaya verilen her ödül, sonuçta ülkemize kazandırıyor…

Büyük ödül 150 tam altın

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 16 Mayıs 2023’te başlayan başvuruların 14 Temmuz 2023’e kadar süreceğini bildirdi:

- “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere toplam üç kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri’nde bu yıl mükafatları altına bağladık. “Büyük Ödül” 150, diğer iki ödül 50’şer tam altın olacak.

İlim Yayma Vakfı Danışma Kurulu Başkanı Prof. Fatih Savaş, başvurularla ilgili şu bilgileri verdi:

- “İlim Yayma Ödülleri”ne doktora unvanına sahip olanlar doğrudan başvuru yapabiliyor. Ayrıca doktora unvanına sahip olanlar tarafından aday gösterilmek suretiyle de başvurular gerçekleşebilecek.

“Büyük Ödül” için de çerçeveyi şöyle çizdi:

- “Büyük Ödül” sadece aday gösterme yoluyla belirleniyor. Akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın ilime katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar aday gösterilebiliyor.

Sponsorların desteği önemli

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, ödülleri sponsorların desteği ile verebildiklerini bildirdi.

Bilal Erdoğan’ın arkasındaki dev panoya baktım, ana sponsorlar şöyle sıralanmıştı:

· Yıldız Holding

· Hayat Holding

· Tosyalı Holding

· MNG Şirketler Grubu

· Aselsan

Memorial ve Aksa Enerji platin sponsor, Evyap, Torkam Holding, Türkiye Katılım Bankaları Birliği altın sponsor, Artaş Grubu, Binsat Holding, Ege Yapı, Hidro Kontrol, Kuzu Grup, Port ve Four Seasons destek veren sponsor, Demirören Medya da iletişim sponsoru olarak aldı.

Toplantıya sponsor şirketlerden Yaşar Aydın (Memorial), Mesut Toprak (Four Seasons), Süleyman Çetinsaya (Artaş) ve Özen Kuzu (Kuzu Grup) katıldı.

İnsanların içindeki Allah korkusuna değer verelim

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eğitime, bilme yönelik bağışların dünyada da önemli örnekleri olduğuna işaret etti:

- Hayır yapan insanlar kendini iyi hisseder.

Ülkemizde hayır yapanların genelde “öte dünya”yı düşündüğünü vurguladı:

- İnsanımızın içindeki Allah korkusuna değer verelim. Bu toprakların mayasını yabancılaştırmamak lazım.

İlme hizmet İbadettir

BİLAL Erdoğan, “İlme hizmet ibadettir” anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı:

- İlim Yayma Vakfı olarak eğitim alanındaki eksiklikleri kapatma hususunda devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğitimin her alanında yer alan gençlerimizin yetişmesine geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sağlamaya çalışıyoruz.