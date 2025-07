Bilançolarda ilk işaretler büyüme ve belirsizlik arasında

İkinci çeyrek mali tablolar açıklanıyor. Gelen ilk veriler şirketlerin güçlü faaliyet performanslarına rağmen kârlılıkta istikrarı sürdürmenin her zaman kolay olmayabileceği yönünde. TAV, bilanço tarafında beklentilerin gerisinde kaldı. Tüpraş, zayıfl ayan kimi göstergelere rağmen dirençli bir tablo çizdi. Akbank güçlü bir çeyrek geçirse de, yılın geri kalanına dair öngörülerde yeniden ayarlamaya gitti. Genel görünüm, büyüme ile belirsizlik arasındaki dengenin her an yeniden kurulabileceği hassas bir süreçten geçildiğini söylüyor. Gelen bilançolara bağlı olarak kurumlar hedef fiyatlarında revizyona gidiyor. Tofaş’ın aksine, TAV ve Tüpraş’ta revizyonlar ölçülü kaldı. TAV için 372 ile 448 TL arasında hedef fiyatlar öne çıkarken, Yapı Kredi Yatırım, 10 euro hedef verdi. Tüpraş için 200 TL’den başlayan tahminler, AK Yatırım’ın 238 TL hedefiyle güçlendi.

Bankalar da karışık

Bankacılık güçlü rakamlar ve net beklentiler üretmekte zorlanıyor. Akbank, ikinci çeyrekte dikkat çekici bir kârlılık sergilese de, analist tahminlerinde geniş aralık dikkat çekiyor. Hedef fiyatlarda görülen 70 ile 100 TL bandı, bankanın önümüzdeki döneme dair görünümünde ortak bir öngörü oluşturulamadığını gösteriyor.

Farklılaşma dikkat çekiyor

Otokar, ihracat ve savunma sanayi siparişleriyle net kârda tahminlerin üzerine çıktı. Beyaz eşya sektöründe ithalat artışı ve talep daralması sektörel baskıyı artırdı. Bu karışık tablo, finans dışı şirketlerdeki ayrışmaya işaret ediyor.

ABD’de kuracağı iştiraki üzerinden ihalelere katılmak istiyor. Otonom teknolojilere yöneliyor

Gürsel Turizm ABD’de hem şirket kuruyor hem ortak oluyor. Hedef nedir? / Onur Budak

Onur, Gürsel Turizm’in ABD’de şirket kurma kararı, son dönemde ulaşım sektöründe öne çıkan dijitalleşme ve otonom teknolojilere uyum stratejisinin bir uzantısı olarak değerlendirilmeli. Firma, Dijital Otobüs Operatörü stratejisi doğrultusunda ABD’de bağlı iştirak kurarak hem teknolojik yetkinliklerini artırmak hem de ABD’deki kamu ihalelerine doğrudan katılım imkânı elde etmek istiyor. Şirket, ayrıca Michigan merkezli Adastec Corp.’un %2 hissesini yaklaşık 3 milyon dolara satın alarak otonom toplu taşıma yazılımları alanında teknolojiye erişim sağlamayı hedefl iyor. Söz konusu alımın gelirden ziyade stratejik yönü öne çıkıyor.

Kripto varlık platformu kuruyor. Bunun için öncelikle iştirakin sermayesini güçlendirecek

Yapı Kredi Bankası, kripto platformunu ne zaman hayata geçiriyor? Bilgi var mı? / Berk Temelli

Berk, kripto varlık piyasasına yönelik ilgi artarken, büyük ölçekli finans kurumlarının bu alana adım atma hazırlıkları da hız kazanıyor. Yapı Kredi de trende paralel kripto varlık alım satım platformu kurma planını duyurdu. Böylece bankacılık sektörü ile dijital varlık dünyası arasındaki geçişi sağlayacak bir köprü oluşturulması hedefl eniyor. Banka platformu, iştiraki Yapı Kredi Finansal Teknolojiler çatısı altında hayata geçirecek. Bu amaçla, iştirakin sermaye ihtiyacını karşılamak üzere 26 Mart 2026 tarihine kadar 1,19 milyar TL’ye kadar sermaye artırımına katılacak. Projenin ilerlemesi ise SPK’dan alınacak izne bağlı olacak.

YATIRIM FONLARI

Allbatross Portföy’ün PRU fonu, kısa vadeli serbest işlemlerle 1 yılda %61 kazandırdı

Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (PRU), yalnızca TL cinsi likit para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak getiriyi büyütmeyi hedefl iyor. Portföyünde %47,5 Takasbank para piyasası, %30,8 ters repo, %18,3 TL katılma hesabı bulunuyor. Fon, %63,7 doluluk oranı ve 11,4 milyar TL büyüklüğe sahip olsa da pazar payı sınırlı. Portföyün ortalama vadesi 25-90 gün aralığında olup 4.514 yatırımcısı bulunuyor. Makro veriler ışığında şekillenen yapısı sayesinde PRU, TL bazlı mutlak getiri üretiminde öngörülebilir bir performans sunuyor. Yılbaşından bu yana %31,1 ve son bir yılda %61,2’lik getiri elde etti. Fon, özellikle kısa süreli boşta kalan nakdini değerlendirmek isteyen yatırımcılara hitap ediyor. Uzun süreli yatırım hedefl emeden düşük risk ile getiri arayışında olanlara hitap ediyor

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %47,61 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 28.07.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 1.000.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %43, bileşik faizi ise %47,61’e denk geliyor. 183 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %21,56 olacak.

%43 YILLIK BASİT FAİZ

29Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,65 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası çıkardığı bononun yıllık %43 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,35 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 29.07.2025 olurken vade tarihi 28.01.2026 olacak. Piyasada TRFNURL12649 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ONCOSEM ONKOLOJİK

Yüksek yerlilik oranı ile geliştirdiği ürünleriyle kamu ihalelerindeki başarı oranını artırdı

Oncosem, IVein markası altında geliştirdiği iğnesiz valfli uzatma setleriyle dikkat çekici bir başarı elde etti. Şirket, %95 yerlilik oranına sahip bu ürün grubunu Ocak 2025 sonunda pazara sundu. Sağlık Bakanlığı ve SGK onaylarının ardından, kamu ihalelerine odaklanan şirketin ürünleri özellikle enfeksiyon riskini azaltması ve kullanıcı konforu açısından tercih ediliyor. Firma, Şubat-Haziran 2025 döneminde girdiği 350’den fazla kamu ihalesinde yaklaşık %70 başarı sağladı. Bu süreçte 1 milyon adet ürün teslim ederek 25 milyon TL ciro elde etti. Bekleyen 900.000 adetlik sipariş ise 20 milyon TL’lik ek gelir anlamına geliyor. Oncosem ayrıca DMO ile imzaladığı çerçeve anlaşmayla, ürünün Türkiye genelindeki devlet hastanelerine erişimini de garanti altına almış bulunuyor.

GALATASARAY SPORTİF

Bedelliden gelen tutarın önemli kısmını konsorsiyuma olan borçlarını kapatmak için kullandı

Spor firmaları için uzun vadeli borç yönetimi, finansal istikrarın sağlanmasında kritik rol oynuyor. Özellikle yüksek borç yüküyle karşı karşıya olan kulüpler, yapılandırılmış krediler aracılığıyla bu baskıyı hafifl etmeye çalışıyor. Galatasaray Sportif, bu kapsamda önemli bir adım atarak Bankalar Birliği çerçevesinde yapılandırılan tüm kredi borçlarını kapattığını duyurdu. Şirket gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımı ile 8,1 milyar TL brüt gelir elde ederken bunun %80’ini kredilerin kapatılmasında değerlendireceğini belirtmişti. Galatasaray Sportif’in açıklamasına göre, Ziraat Bankası ve Denizbank’tan oluşan konsorsiyuma hem ana para hem de faiz ödemelerini tamamlayarak yükümlülüğünü sona erdirdi. Finansal tablolarında rahatlamaya imkan verecek.

KARSAN

Yangın küçük çaplı ve faaliyetlerine olumsuz etkisi olmadı. Ancak gelirini artırması şart

Karsan Otomotiv, Bursa Hasanağa’daki fabrikasında 22 Temmuz günü küçük çaplı bir yangın yaşandığını duyurdu. Prototip atölyesinde sınırlı alanda gerçekleşen yangın, hızla söndürüldüğü belirtildi. Yangının dar alanla sınırlı kaldığı, üretim bantları, hammaddeler veya araçların bu durumdan etkilenmediği, üretimin planlandığı şekilde kesintisiz olarak devam ettiği ifade edildi. Yaşanan olayın firma açısından operasyonel ya da finansal bir risk oluşturmadığının altı çizilmekte. Öte yandan şirket son paylaştığı 2025 üç aylık mali tablolarında gelirini %37, brüt kârını ise %33 geriletti. Esas faaliyetlerinden ötürü zarar açıklayan Karsan, net parasal kazanca rağmen dönem sonunda 287,5 milyon TL zarar yazdı. Kaynakları içinde ise özkaynakların %35 paya sahip bulunuyor.