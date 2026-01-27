Bilançosu 35 milyar lirayı buluyor, irtifa almak için sürekli ‘cephane’ biriktiriyor

SAYA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi ve Folkart Genel Müdürü Metin Sancak’la görüşmeye giderken grupla ilgili bilgilerimi tazelemek için arşiv taraması yaptım, Haziran 2014’te yazdığım yazıyı okudum:

2006 yılında Hedef Alliance’dan ayrılan Abdulrezzak Sancak, kardeşleriyle birlikte Saya Grubu kurdu. Aralık 2010’da da Çerkezköy’de 120 milyon dolarlık yatırımla Pharmactive’de üretim bantları harekete geçti.

Daha sonra yatırım 200 milyon dolara çıkarılırken 5 yılda 300 milyon dolarlık ciro, 100 milyon dolarlık ihracat hedeflendi.

Şeref Oğuz’la birlikte Cem Mengi ve Metin Sancak’la buluştuk. Mengi, Saya Holding’i kuran Abdulrezzak Sancak ve kardeşlerinin farkını ortaya koymak için kendi öyküsüne girdi:

- Ağustos 2017’de Akbank’tan ayrılıp danışmanlık şirketimi kurmuştum. Abdulrezzak Bey’le iyi tanışıyordum. 2018 yılında holdingde bağımsız yönetim kurulu üyeliği teklif ettiler. 2019’da da yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmemi istediler.

Özel sektörde, aile şirketlerindeki genel uygulamayı anımsattı:

- Normalde yönetim kurulu başkanlığı koltuğu aile fertlerine ait olur. Aile fertleri egolarından kurtulmuş olmalı ki, bağımsız üyenin YKB olmasını planladılar. Ayrıca bu karar ailenin güvenini de gösteriyor.

Metin Sancak araya girdi:

- 9 kişilik yönetim kurulumuzun 5’i bağımsız, 4’ü aile üyesi. Bizim yönetim kurulu toplantılarında hiç oylama olmaz. Tüm üyeler ikna olana kadar konuşulur.

Cem Mengi, en önemli kriteri ortaya koydu:

- Kriterimiz tek: Grubun bekası. Bunu, kuvvetli kurumlar, kurallar silsilesi ile sağlıyoruz.

Metin Sancak, şu noktanın altını çizdi:

- Aile şirketlerinde en büyük sorun “nema”dan çıkıyor. 7 erkek kardeşiz. Ortaklık Hakları Komitemiz var. Profesyonellerden oluşuyor. O komite aile üyelerinin şirketlere, gruba katkısını ölçüyor, ona göre paylaşım yapılıyor.

Aile üyelerinin en az iki yıl grup dışında çalışma şartının olduğunu kaydetti:

- Sonra grup şirketlerinde MT olarak çalışmak gerekiyor.

Mengi, grupta yeni çalışmaya başlayan aile üyeleri için konulan bir kurala daha işaret etti:

- Yeni kuşaklar, grupta bağlı çalıştıkları yöneticinin arabasından daha üst sınıf bir araçla işe gelemiyor.

Saya Grubu’nun ulaştığı büyüklüğü merak ettik, Mengi şu verileri ortaya koydu:

2025 yılı bilançomuz 35 milyar liraydı.

Ciromuz 16 milyar lira düzeyindeydi.

Sermaye tabanımız da 22 milyar lira.

Temettü dağıtmadıklarını bildirdi:

- Temettü içeride kalır. İrtifa almak için cephane biriktiririz.

2025’in Saya Grubu için nasıl geçtiğini sorduk, yanıtladı:

- Bizim açımızdan iyi geçti. İlaç, gayrimenkul ve savunma-teknoloji, üçü de iyi.

2026’ya baktı:

- 2026 daha da zor bir yıl olabilir. Ortak akılla zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.

Folkart’ın Genel Müdürü olan Metin Sancak gayrimenkul tarafını detaylandırdı:

- Biz gayrimenkulde “A Plus”a hitap ediyoruz. Faizden, altından kazanan gayrimenkule yöneldi. 2025 o nedenle gayrimenkul açısından iyi geçti. Yılı hedefin üstünde tamamladık.

Folkart’ın yola İzmir Narlıdere’deki projeyle çıktığını anımsattı:

- Şu ana kadar 21 proje yaptık. 1.3-1.4 milyar dolarlık stokumuz var.

Bulundukları 3 ana sektörün Saya Grubu’ndaki dağılımını paylaştı:

- Grubun toplam cirosu içinde ilacın payı yüzde 45, gayrimenkulün payı yüzde 40, savunmanın payı da yüzde 15. Bazı dönemlerde ilaç ile gayrimenkul yer değiştiriyor.

Cem Mengi, 2026 için şu mesajla noktayı koydu:

- 2026’da bulunduğumuz işlerde derinleşmeye odaklanacağız. Yeni maceralara bakmayacağız.

Rahmetli Abdurrezzak Sancak liderliğinde 19 yıl önce Saya Grubu olarak yola çıkan Haluk Sancak, Mesut Sancak, Metin Sancak ve kardeşleri, Folkart’la gayrimenkulde, Hümanis ile ilaçta, Volt ile teknolojide başarıyı yakaladı…

Kutu bazında Türkiye’de öne geçtik, 25 ülkeye 20 milyon dolar ihracatımız var

SAYA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sancak, Hedef Aliance döneminden itibaren ilaç sektörünü iyi bildiklerini belirtti:

- 2006’da Hedef Alliance’dan ayrılıp kendi işimizi kurma planları yaparken ilk niyetimiz eczane zinciri kurmaktı. O dönemde Abdurrezzak Abim, İlaç İşverenleri Sendikası Başkanlığı da yapmış olan Fako’nun patronu Kaya Turgut ile görüşmüştü.

Pharmactive’i 2010 yılında kurduklarını bildirdi:

- Çerkezköy’de ilaç fabrikası için 10 dönüm yer alma niyetiyle masaya oturduk, 110 dönüm yer aldık. Yarısına fabrikayı kurduk. Fabrika 2013’te devreye girdi.

2022 yılında ilaç şirketinin adını “Humanis”e dönüştürdüklerini kaydetti:

- Humanis İlaç Sanayi A.Ş, kutu bazında Türkiye’nin en büyük üreticisi konumuna yükseldi. Ciroda Abdi İbrahim en büyük konumunda.

200’ün üzerinde ruhsatlı ürünlerinin olduğunun altını çizdi:

- 15 uluslararası ilaç firmasına üretim yapıyoruz. HIV ilaçlarında dünyada ilk 3’te yer alıyoruz.

25 ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı:

- 4 yıl uğraştık, sonunda Çin’e de ilaç ihracatı yapmaya başladık. İhracatımız 20 milyon doları buluyor.

İlaçta yabancı ortaklık tekliflerinin çok olduğuna işaret etti:

- Biz yüzde 100 yerli sermaye ile faaliyet gösteriyoruz. 2024 yılındaki toplam satışlarımız 150 milyon dolardı.

Humanis’in toplam istihdamının 1085 kişi olduğuna vurgu yaptı:

- İlaç Ar-Ge’sinde 100 kişi görev yapıyor. Toplam 1084 kişilik kadronun yüzde 35’i kadınlardan oluşuyor.

Volt Elektrik’i satıp Volt Teknoloji ile savunmaya yöneldik

SAYA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sancak, 2011 yılında elektrik motorları işine girdiklerini belirtti:

- Volt Elektrik Motorları başlangıçta pazarda ilk 3’te idi. 2023 yılında 1 milyon adetle ilk sıraya çıktık.

Volt Elektrik Motorları’nı 2024 yılında Brezilyalı bir şirkete sattıklarını kaydetti:

- Onu satıp Volt Teknoloji ile savunma sektörüne yöneldik. Mühimmatların akıllandırılması işini yapıyoruz. Bu konuda Roketsan ve Aselsan’la çalışıyoruz.

Volt Teknoloji Geliştirme ve Mühendislik A.Ş’yi 2018 yılında kurduklarını vurguladı, faaliyet alanını şöyle özetledi:

- Savunma, havacılık ve ileri mühendislik alanlarında yüksek teknolojiye dayalı çözümler geliştiriyor. Helikopter, İHA ve savaş uçağı projelerinde elektrik güç sistemleri, aktüatörler, güdüm kitleleri ve elektromekanik tahrik sistemleri üretiyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Dünyada uçak jeneratörü üreten 4-5 şirket arasına girdik.

Yeri gelmişken Promote Ar-Ge’ye de değindi:

- Promote, 2013 yılında kuruldu. Elektrik motoru ve jeneratör teknolojileri alanında mühendislik, üretim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyor. Holdingin sanayi işletmelerine teknik destek ve ekipman üretimi sağlıyor.

Ardından ekledi:

- Promote Ar-Ge ayrıca Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında elektrik motoru üreticilerine tasarım ve üretim danışmanlığı sunuyor.

Klaros kazılarına destek veriyor

SAYA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, holding bünyesindeki Folkart, Volt Teknoloji ve Promote Ar-Ge’nin İzmir’de kurulduğunu belirtti:

- Ege Bölgesi’ndeki tarihsel ve kültürel değerleri sahiplenmeyi bir sorumluluk olarak görüyor, Klaros ile binlerce yıllık mirasa dokunuyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde sürdürülen Klaros kazı çalışmalarına destek vermenin önemini şöyle özetledi:

- Saya Holding, Klaros’a sağladığı destekle yalnızca bir kazı alanının değil, bir hafıza mekanının yeniden görünür kılınmasına katkı sunuyor.