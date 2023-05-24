Biletinial, üç yıl içinde unicorn olmayı hedefliyor

Kültür, sanat, spor ve eğlence dünyasında online biletleme konusunda faaliyet gösteren Biletinial, bir eğlence merkezinin tüm ihtiyaçlarını kapsayan yazılım seti ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. 2011 yılında kurulan şirketin hedefi dünyanın sayılı biletleme şirketinden biri olmak. Bu konuda ilk adımı pandemi öncesinde başlattığı Hırvatistan operasyonuyla atan Biletinial, yakın zamanda Arnavutluk ve Kosova’da çalışmaya başlayan sistemini önümüzdeki aylarda tüm Balkan coğrafyasına yaymaya hazırlanıyor.

Biletinial, 2023’te ise Batı Avrupa’ya açılacak. Yılın son çeyreğinde Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Avusturya’yı kapsayan bölgede faaliyete başlamaya hazırlanan şirket, benzer bir yapılanmayı Baltık Bölgesi için de hayata geçirmeyi planlıyor. Geçen yıl 23 milyon adet bilet satan şirket, bu yıl 30 milyonu aşmayı öngörüyor.

Bu yıl sonunda 16 ülkeye ulaşmayı planlıyor

Biletinial CEO’su Ulaş Uslu ise buluştuk ve hedeflerini, büyüme planlarını konuştuk. “Türkiye’de satılan eğlence ve spordaki biletlerin yüzde 50’sini biz yapıyoruz. Türkiye’de en çok ziyaret edilen 200 web sitesinden biriyiz. Dünyada da ilk 10 bindeyiz. Türkiye’de ilk 30, dünyada ilk 1000’e girme hedefimiz var” diyen Uslu, çok sert rekabetin olduğu bu alanda 200 ülkede aynı iş modelini yapmayı istediklerini vurguluyor. Ağustos veya Eylül ayında Almanya operasyonuna başlayacaklarını kaydeden Uslu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Güney Amerika’da da sinema sektörü çok güçlü. Meksika ve Arjantin planlıyorduk ama Brezilya’dan başlayacağız. Orada bir arkadaşımızı işin başına geçirme şansımız oldu. Şirket kuruyoruz. Yine Ağustos veya Eylül gibi Brezilya operasyonunu başlatacağız. Bütün altyapılar hazırlandı. 2023 yılında Türkiye ile birlikte Balkanlar’da dokuz, Avrupa’da beş ve Brezilya dahil 16 ülkede olacağız. Geliştirdiğimiz yapay zekâ destekli teknolojilerle sektöründe fark yaratan bir şirketiz. Amacımız, Türkiye’den çıkmış bir şirket olarak dünyanın sayılı etkinlik biletleme şirketinden biri olmak. Bunun için altyapımız, teknolojik birikimimiz, azmimiz, isteğimiz ve heyecanımız fazlasıyla var. Biletinial, Türkiye’nin unicorn adayı. Üç yıl içinde de olacağız.”

‘Fenerbahçe biletleri beş dakikada bitiyor, futbol için ihaleye gireceğiz’

Biletinial’ın kurumsal ortakları arasında Devlet Tiyatroları, Devlet Opera Balesi, Atatürk Kültür Merkezi, CSO Ada, Devlet Güzel Sanatlar gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm etkinlikleri, Türkiye’deki sinema salonlarının yüzde 60’ı, voleybol müsabakaları ve Fişekhane, İstinye Art, Moda Kayıkhane gibi eğlence mekânları bulunuyor. Sinemada yüzde 50, tiyatroda yüzde 80 pazar payına sahip olduklarını belirten Ulaş Uslu, bu yıl hedeflerinin konserlerde de yüzde 20 civarında olan paylarını artırmak olduğunu vurguluyor. Sporda futboldan sonra en çok voleybolda biletleme yapıldığını sözlerine ekleyen Uslu Anadolu kulüplerinin biletlerini de sattıklarını, Fenerbahçe maçı olduğunda biletlerin beş dakikada bittiğini söylüyor. Uslu, futbolda Passo’nun anlaşmasının bitmesine bir yıl kaldığını, yeni ihaleye katılacaklarını söylüyor.

Harvard öğrencileri ‘sinema salonlarına geri dönüşü sağlamak’ için İstanbul’a geldi

Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harward, her yıl birinci sınıf MBA öğrencilerini dünyanın farklı ülkelerdeki şehirlere gönderiyor. Bu projenin amacı öğrencilerin takım çalışmasıyla girişim, ürün ve pazarlama iletişimini bizzat saha çalışmaları ile deneyimlemelerini sağlamak. Bu yıl 1030 öğrenci 15 farklı şehire gönderildi. Bu öğrencilerin birlikte çalışması için de 171 global partner belirlendi. Türkiye’den de 12 şirket bu listede yer aldı. 8-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul programında 72 öğrenci Türk şirketleri için belirlenen konularda sahaya çıktı ve anket yaptı, sorunları ve önerileri belirledi. Öğrenciler, Biletinial için sinema salonları özelinde bir çalışma yaptı. Ulaş Uslu, “Program kapsamında 6 öğrenci bizim için bir hafta İstanbul’un farklı bölgelerinde anket yaptı. Pandemi sonrası insanların tekrar sinema salonlarına gelmesi için neler yapılması gerektiğini araştırdılar, proje ürettiler. Birlikte insanları sinemaya nasıl geri döndüreceğiz diye çalıştık” diyor.