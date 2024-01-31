Bilgi Değişimi: Kripto Varlıkları Raporlama Çerçevesi (CARF) Kapsamında OECD Çalışması

Gürcü GÜNGÖR

Vergi Başmüfettişi

Küresel piyasalarda kripto varlıkların kullanılması ile birlikte uluslararası alanda farklı konular gündeme geldi. Kripto varlıkların vergilendirilmesi ve muhasebe işlemleri nasıl olacak veya bu varlıklara ilişkin işlemler, vergilemeye ilişkin otomatik bilgi değişimi kapsamında ülkeler arasında nasıl paylaşılacak gibi sorular ortaya çıktı.

Vergilemeye ilişkin otomatik bilgi değişimine referans olması açısından 2023 Haziran döneminde, OECD tarafından “Kripto Varlıkları Raporlama Çerçevesi (Crypto-Asset Reporting Framework) (CARF)” yayımlandı. Bu çerçeve sayesinde, kripto varlık hizmet sağlayıcılardan vergilemeye konu olabilecek işlemler hakkında bilgi edinme imkanı sağlanabilecek.

Bilgi Değişimi: Kripto Varlıkları Raporlama Çerçevesi (CARF) ile ilgili Web Semineri Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Ocak 2024 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Bu konu ile ilgili ilk tartışma forumunun OECD tarafından, Türkiye ev sahipliğinde düzenlenmiş olması, konunun bizim için önemini göstermektedir. Webinarı düzenleyen OECD paydaşları ve oturumu yönetenlere katkılarından dolayı teşekkür ederim. Tartışma formu sunum başlıklarından kısaca bahsetmek isterim.

CARF’IN arka planında ne var?

G20 ülkelerinin 2021 yılında konuyu gündeme getirmesidir.

CARF’IN unsurları nelerdir?

Bu sorunun cevabı, kuralların belirlenmesi ve yorum oluşturma aşamasıdır. Dört adet unsur vardır.

1.Kripto varlıkların kapsamı,

2.Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının belirlenmesi,

3.Raporlamaya konu olabilecek işlemler ve bilgiler

4.Kullanıcıların tespitine ilişkin kurallar.

CARF’IN istisnası nedir?

Raporlama çerçevesi kapsamı dışında kalacak varlıklar:

-Merkez Bankası dijital parası

-Spesifik elektronik para ürünleri

-Ödeme ve yatırım amaçlı olmayan kripto varlıklar.

CARF kapsamında taahhütte bulunmak isteyen ülkeler için gönüllülük mü esas?

CARF kapsamında, 56 ülke gönüllü olarak bulunmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin belirlenen takvime uyma yükümlülüğü olacaktır. Öncelikle ülkeler bu takvime uymak için 2025 yılı sonuna kadar, iç mevzuat düzenlemesini yapması gerekmektedir. Raporlama işlemi ise 2026 yılını kapsayacaktır.