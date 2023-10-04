Bilim, kültür ve tasarımla hayata dokunan proje

►Dermokozmetik markası Skinceuticals, tasarımcı Aslı Filinta ve Hazek Kadın Kooperatifi, “Değer Katmak Elimizden Gelir” projesi ile hem deprem bölgesindeki kadınlara istihdam yaratarak umut oluyor; hem de Anadolu’nun buğday sapı örücülüğü geleneğine tasarımla yeni bir hayat veriyor.

“Geleneği geleceğe taşırken; değerlerimize ve birbirimize sahip çıktığımız gönül çarptıran bir proje bu. Dönüşümün, değer yaratmanın ve bir olmanın sonsuz seçeneklerinden biri bu. Elden ele, kalpten kalbe dokunarak biz olmanın çağını hep birlikte başlatacağız” bu sözler tasarımcı Aslı Filinta’ya ait.

Filinta’nın sözler; bilim, kültür ve tasarımın gücüyle fayda yaratmak için çıkılan bir yolculuğu anlatıyor. Ve birlikte çıkılan her yolculuğun “iyiliğe” varacağını…

Bilimde ve yaşamda sürdürülebilirliği destekleyen dermokozmetik markası Skinceuticals, ilhamını Anadolu’dan ve kadının gücünden alan tasarımcı Aslı Filinta, ve Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Hazek Kadın Kooperatifi), “Değer Katmak Elimizden Gelir” projesi ile, hem deprem bölgesindeki kadınlara istihdam yaratarak umut oluyor; hem de Anadolu’nun buğday sapı örücülüğü geleneğine tasarımla yeni bir hayat veriyor.

Cumhuryet’in ilk dönemlerine dayanan bir gelenek

Cumhuriyet’in ilk dönemlerine dayanan cimem, buğday sapından örülerek Hatay Altınözü ilçesinde üretiliyor ve mutfakta nihale, ekmeklik, meyvelik, çerezlik, içli köfte ve tarhana kurutmak veya dekoratif amaçlı kullanılıyor. Cimemler sarma bağlama örgü tekniğiyle üretiliyor, kök boya tekniği ile renklendiriliyor ve farklı motiflerde örülebiliyor.

Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından ve kadın emeğinin gücünden ilham alan bir dönüşüm hikâyesi olarak konumlandırılan proje sayesinde, 210 kadına ve 210 aileye dokunuldu. Hatay’da bulunan buğday tarlalarından toplanan sap buğdayların el emeğiyle örülmesiyle elde edilen özel çantalar deprem bölgesindeki Hazek Kadın Kooperatifi’nin zanaatkârlık gücünü gösterme imkânı sağlarken, bu proje adına 4000 adet çanta üretildi. 4 bin adet çantanın yapımı için ortalama 7 ton buğday ve 40 dönüm tarla hasadına denk gelen bir buğday tüketimi oldu ve hepsi geri dönüştürüldü.

“Sahici sürdürülebilirlik”

Anadolu kültüründen ilham alan ve markası “ASLI FILINTA”nın kalbini kolektif fayda ve sahici sürdürülebilirlik etrafında konumlandıran bir tasarımcı.

Filinta, kültürümüzün değerlerini ileri dönüştürerek yaşatmak ve kadın el emeği konusunda farkındalık yaratmak adına önemli işlere imza atıyor.

SkinCeuticals ve Hazek Kadın Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirilen bu projenin “sahici sürdürülebilirlik” örneği olduğunu söyleyen Filinta, projenin hem bölgedeki kadınların güçlenmesi hem de kültürün korunması adına önemini şu sözlerle dile getiriyor: “Anadolu’nun geleneksel el işçiliğini ve değerlerini, yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına karşılık gelecek şekilde kullanılır hale dönüştürürken; tasarımın gücünü kullanan bir işbirliği bu. Daha fikir aşamasındayken fayda yaratmaya odaklanmış, kadını ve el emeğini desteklerken, doğal malzemelerle sahici sürdürülebilirliğe dokunan bir birliktelik. Kök boya ile renklendirilen hakiki buğday sapı örücülüğü ile meydana getirilen Cimemler, Hazek Kadın Kooperatifi çatısı altında Antakyalı kadınlar tarafından çantalara dönüşüyor. Geleneği geleceğe taşırken; değerlerimize ve birbirimize sahip çıktığımız gönül çarptıran bir proje bu. Dönüşümün, değer yaratmanın ve bir olmanın sonsuz seçeneklerinden biri bu. Elden ele, kalpten kalbe dokunarak biz olmanın çağını hep birlikte başlatacağız. Bu projenin bir parçası olan bütün paydaşlarımıza gönülden teşekkürlerimizle.”

Değer yaratan marka olmak

SkinCeuticals Marka Lideri Melis Şahin ise değer yaratan marka olmanın önemine vurgu yaparak, SkinCeuticals için projenin önemini şöyle anlatıyor: “SkinCeuticals 35 yılı aşkın süredir 50’den fazla klinik çalışmayla yüksek performanslı ve kanıta dayalı patentli ürünleri ile kendi versiyonunu en iyisini dönüşmek isteyen tüketicilerimize buluşuyor. Bugün 15 yılı aşkın süredir tutkuyla markaya bağlı tüketiciler yaratabildiğimizi görüyoruz. Bu noktada büyük bir değer yarattığımızı marka vadimizle çıtayı çok yukarıya taşıdığımızı farkındayız. Yaşadığımız depremin ardından ülkemiz için nasıl faydalı bir iş yapabiliriz konusunu çok düşündük ve yarattığımız marka değeri ile kol kola girecek ‘kolektif fayda’ kavramı üzerine bir süre çalıştık. Bu noktada yollarımız ilhamını Anadolu’dan ve kadının gücünden alan tasarımcı Aslı Filinta ile kesişti. Biz kendin olmanın gücüne inanıyoruz. Bizim hayalimiz dönüşümü başlatmak ve bu gücü daha büyük bir değere dönüştürebilmekti. Bugün belki de artık kullanılmayan bir geleneğin hayatımıza bir şekilde yeniden girmesini ve kadınlarımızın gücünü keşfetmelerini, farklı yaratımlarla gelecek nesillere aktarmalarına destek olacak bu projeyi geliştirdik.”

“KADIN KAZANIRSA AİLE KAZANIR, ÇOCUK KAZANIR” HAZEK

Kadın Kooperatifi, tamamen dezavantajlı konumda olan, üretim yapmak isteyen ancak pazar bulamayan kadınlara hizmet etmek amacıyla 2019 yılının sonlarına kurulmuş. Hazek Kadın Kooperatifi Başkanı Leyla Ayvazoğlu, “Türkiye’nin en uç noktasında bu şehirde yaşayan herkesin evinde bulunan ürünleri yalnızca hediyeleşmek amacıyla kullanan kadınlar artık ürettiklerinin satışını ve pazarlamasını yapabilecek bir ortam bulabilmekteler. Hazek Kadın Kooperatifi olarak bizler Altınöz’ünde üretilen kültürel miras olan şehrin değer ve dinamiklerini ön plana çıkarıp üretim yoluyla Türkiye’nin dört bir yanına şehrimizi tanıtmak istiyoruz. Yeniden hayat bulan cimemimizin nesiller boyu üretime devam etmesini gönülden arzuluyoruz” diyor.

“Kadın kazanırsa aile kazanır, çocuk kazanır” diyen Hazek Kadın Kooperatifi SkinCeuticals x Aslı Filinta iş birliği kapsamında, buğday sapından el işçiliği ile örülen çanta tasarımı özel üretimini gerçekleştiriyor. Proje sayesinde nesilden nesile bir aktarım söz konusu olurken, genç yaştaki kadınlar buğday sapı örücülüğünü öğrendi ve bu pazarın bir parçası haline geldi.