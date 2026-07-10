Bilinirlik mi beğenilirlik mi?

Bilinirlik, kötü işler yaparak da artar. Ancak beğenirlik için değer üretmelisin. Kurumsal iletişimin giderek daha hayati hale geldiği sosyal medya çağında kifayetsiz kurumsalcı, sizi batırabilir

1- SORUN: Dünyada saygın ülkeler arasında olmak, küresel arenada saygın marka sahibi içinde olmayı da zorunlu kılar. Milli geliri 16’ncı sırada iken bilişim, teknoloji, savunmada daha alt sıralara tahammül edemeyiz. Nitekim küresel riskler gösterdi ki gelirden önce savunmada ilk 10’a girilmeli.

2- ETKİSİ: Marka nasıl olunur? Çok basit; itibarını dünya ölçeğine taşıyarak… Peki, bunu nasıl sağlarız? Sadece PR (basın ve halkla ilişkiler) veya reklam yeterli mi? Yetmez. PR, mezar taşına senin yazdıkların ise itibar; meleklerin Allah katında senin hakkında söyledikleridir. Beğenilmelisin…

KURUMUN İTİBARINI KİFAYETSİZ KURUMSALCIYA BIRAKMAYIN

3- ÇÖZÜM: Küresel itibara doğru giden altın değerinde kurum ve şirketlerimiz var Türkiye’de… Ne yazık ki bırakın itibarlarını yönetmeyi, bilinirliklerini dahi gerektiği kadar sağlayamıyoruz. Yığınca sebep arasında; şirketlerin kurumsal iletişimcilerinin kifayetsizlikleridir. Bu; büyük bir eksiklik…

4- YÖNTEM: Bunların yetersizliği, şirketlerimizin marka sürecini yavaşlatıyor, krediye ulaşımın aksatıyor, iyi şartlarda ortaklık kurmasını engelliyor, halka açılma, hisse değeri, beşeri sermaye cazibesi, ihracat alanlarında “potansiyellerine erişmesine” engel oluyor. Yazık oluyor şirketlere…

2 SORU 2 CEVAP / Kurumsalcılara dair…

Kurumsalcı neden çok önemli?

İşini iyi yapanları özenle ayrı tutarak diyorum ki ey patronlar, itibarınızı, markanızı yöneten kurumsal iletişimcilerinize dikkat ediniz. Proje üretmiyor, sizi idare etmekle yetinip yan gelip yatıyor olabilirler.

Kötü kurumsalcı nasıl anlaşılır?

Kurumun bilinirliği ile ahenkli beğenilirliğini artırmak, sosyal medya dâhil dünyanın “değer katan” bir haberi kovaladığı dönemde bunlar, büyük ihtimalle sizin gözünüzü boyayan işlerle uğraşıyorlardır.

NOT/ İTİBARINIZI YÖNETMEKTEN DEĞERLİ İŞİNİZ VAR MIDIR?

Yarım asırdır ekonomi haberciliği yaparım. Kötülerin yanı sıra çok kaliteli kurumsal iletişimciler tanıdım. Kurumu, şirketi ile medya arasında gerçek köprü gibi oldular. Öncelikle “yönetilebilir haber” peşinde olmayıp, kurumun iletişim ihtiyacı için yapıcı davrandılar, iletişimi “diri” ve “duru” tuttular.

KURUMSALCI LÛGATI

Kifayetsiz kurumsalcı: Patronun yağcısı, medyanın rüşvet dağıtıcısı, mala davara faydası olmayan

Gerçek kurumsalcı: sizin itibar açlığınızı gidermek için haber çıkartan frapan elemanlar değildir

İtibar yönetimi: Bilinirlik reklamla artsa da beğenirlik ancak insanların nezdinde itibarla yükselebilir

Sosyal sorumluluk: Topluma katkı sunan projeler ile kurumun toplumsal fayda üretme yöntemi