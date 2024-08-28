Bilişim güçlü seyrini korumayı başarıyor

Bilişim sektöründe ağırlığı yüksek altı hisse, yılbaşından bu yana yüzde 34,18 ile yüzde 176 arası getiri sağladı. Bilişim Endeksi’nde ağırlığını koruyan hisseler güçlü performanslarıyla öne çıktı.

BIST Bilişim Endeksi, yıl boyunca dikkat çekici performans sergileyen hisselerle yatırımcısının ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle Mia Teknoloji ve Papilon Savunma gibi hisseler, yatırımcılara yüksek getiriler sağlayarak dikkat çekiyor. Fiyat/Kazanç oranlarıyla da farklı risk profilleri sunan bu hisseler, yatırımcıların odağında kalmayı başardı.

Mia Teknoloji’nin sektörde ağırlığı yükseldi

Mia Teknoloji, 48,44 TL fiyatıyla ve 23,80 F/K oranıyla dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana %34,18 getiri sağlayan hisse, son bir yıl içinde %166,49 getiri ile sektörün en güçlü performans sergileyen hisselerinden biri haline geldi. Ayrıca %17,34 ağırlığı ile de sektörde öne çıkmaya devam ediyor.

Link Bilgisayar, fiyat açısından sektörün en pahalı hisselerinden biri olmasına rağmen, %752,29’luk yıllık getirisiyle yatırımcısını hayli mutlu etti. Hisse, 571,20 gibi yüksek F/K oranına sahip olmasına rağmen, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Sektördeki %4,58 ağırlığıyla dikkat çekici bir yükseliş trendi izliyor.

Reeder Teknoloji ise yılbaşından bu yana yüzde 50 getirisi ile dikkat çekiyor. 32,42 TL fiyatı ve 63,01 F/K oranı ile yüksek bir risk profili sunan hisse, sektördeki %9,02 ağırlığı ile önemli bir yere sahip. ARD Bilişim ve Papilon Savunma, daha dengeli getiriler sunan hisseler arasında yer alıyor. ARD Bilişim %116,30’luk yıllık getiri oranı ile dikkat çekerken, Papilon Savunma %207,65 getiri oranıyla sektördeki potansiyelini ortaya koyuyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Diriteks Diriliş Tekstil (#DIRIT): 5 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 801 yükseldi.

■ PC İletişim Medya (#PCILT): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %6,39 yükseldi.

■ Oncosem Onkolojik Sistemler (#ONCSM): 4 gündür yyükseliyor. Son bir ayda %51,79 yükseldi.

■ RTA Laboratuvarları (#RTALB): 4 gündür yyükseliyor. Son bir ayda %81,57 yükseldi.

■ QNB Finansbank (#QNBFB): 3 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 178 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Pardus Girişim (#PRDGS): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,97 geriledi.

■ Aksa (#AKSA ): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,29 geriledi.

■ Oylum Sınai Yatırımlar (#OYLUM): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,46 geriledi.

■ Oba Makarnacılık (#OBAMS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,85 geriledi.

■ Kerevitaş Gıda (#KERVT): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,31 geriledi.

NE OLDU?

■ Macaristan Merkez Bankası, politika faizini %6,75 seviyesinde sabit tuttu.

■ Ağustos ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentisi reel sektör için %53,8’e geriledi.

■ Almanya’da ikinci çeyrek GSYH, %0,1 daralarak öngörüleri doğruladı. Ekonomi yavaşlıyor.

■ Ağustos ayında kapasite kullanım oranının %75,4’e düştü.

NE OLACAK?

■ Dış Ticaret Dengesi verileri açıklanacak.

■ ABD Petrol Stok verileri açıklanacak.

■ Altının Onsu 2.511 seviyesinde

■ Gözler altında olmaya devam edecek.

■ Borsada 10.000 psikolojik seviyesi takip ediliyor.

ZEYNEP'E SOR

ARBİTRAJ MI, SPEKÜLASYON MU?

Arbitraj; Düşük risk, fırsat, kesin kâr, piyasa düzeltmesi, likidite sağlama. Sınırlı fırsatlar, yüksek maliyet, yoğun rekabet, likidite riski, piyasa erişimi zorluğu.

Spekülasyon; yüksek getiri, fırsatlar, likidite artışı, farklı seçenekler, bilgi ve deneyim. Yüksek risk, duygusal karar, zaman ve çaba, manipülasyonu riski.

Geçtiğimiz ekimden bu yana düşüyor. Satışların durmasını sağlayacak işaret kâr büyümesi

Gesan hissesi iyi çıkıyor diye aldım. Ama fazla sürmedi. Sizce hisse ne yapar? D.nüşü ne zaman olur? /Altay Yazıcı

Altay, bir hisseyi sadece fiyathareketine bakarak almamalısın. Fiyat hareketleri o andaki farklı gerekçelere dayalı ilgiyle alakalıdır. Bu neden hareket konjonktürel olabileceği gibi gündeme gelen bir haberden kaynaklı da olabilir. Profesyoneller dalgalardan yararlanmak gayesi ile işlemlerde bulunabilirler. Ancak bireyseller bu tür hareketlerden istifade edebilme tecrübe ve birikimine sahip olmaması nedeniyle kâr etmek isterken zararla karşılaşabilirler. Bundan ötürüdür ki alım gerekçen fiyat hareketi değil şirketin gelir ve kâr büyümesi olsun. Fiyat uzun vade büyümeyle uyumlu gider. Girişim Elektrik hissesini de kısa vadeli beklentilerle takip etme. Uzun vadeli yaklaşımda bulun.

Hissenin fiyatı, güçlü bir çıkışın ardından Ekim 2023’ten bu yana düşen bir seyir izliyor. Henüz satışların durduğuna dair bir işaret gözlenmedi. Piyasalardaki olumsuz hava da eklenince düşüş baskısı devam etti. Eylül 2023’te en yüksek 116,50 TL’ye kadar çıkan fiyat, şimdilerde 43 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Alıcı ilgisinin güçlenmesi için firmanın kârlı yapısını güçlendirmesi önemli. Yatırımcı ile son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirlerini artırırken kârı %59 geriledi.

Veriler büyümenin üÇüncü çeyrekte de güç olduğu yönünde. Beklenti yıl sonuna ertelendi

Boğaziçi Beton hissesindeki düşüşü neye bağlıyorsunuz? Çok güzel çıkıyordu. Sonra ne olduysa hep düşmeye başladı. /Derya Özcan

Derya, deprem bölgesi haricindeki şehirler dışında inşaat sektöründe daralma söz konusu. Kredilerin ulaşılamaz olması, ipotekli alımları ciddi boyutta geriletti. Peşin alımlarda da aynı seviyede olmasa da önemli daralmalar gözleniyor. Konut alımlarındaki düşüş inşaat faaliyetlerinin ötelenmesine yol açıyor. Bu da sektördeki firmalar başta olmak üzere yan bağlantılı alanlardaki firmalar da dahil olmak üzere gelirleri düşürüyor.

Hazır Beton Endeksi 2024 Haziran Ayı Raproru’na göre Faaliyet Endeksi 2019 yılındaki dip seviyesinde bulunuyor. Veriler son dönemdeki en ciddi daralmaya işaret ediyor. Yaşanan küçülme sektörde yer alan Boğaziçi Beton’u da etkiliyor. Geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını artıran firma, son açıkladığı 2024 altı aylıkta geriledi. Satışlarında %24 azalma gözlenirken dönem sonu net kârı %92 azalarak 50,8 milyon TL’ye indi. Veriler yılın üçüncü çeyreğinde de düşüşün devam edeceğine dair sinyaller üretiyor. Bu da ister istemez hissenin fiyatı üzerinde baskıya yol açıyor. Ekim 2023’te en yüksek 50,80 TL’ye kadar çıkan hisse, sonrasın sürekli geriledi. Alıcıların piyasaya gelme noktasında çekimser kalması fiyatın 20 TL bölgesine gerilemesine yol açtı.

YATIRIM FONLARI

Bu yılın en dikkat çekici risk düzeyi temalı fonları arasında Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon, yüzde 76,97’lik getiriyle öne çıkıyor. İki yılın sonunda en yüksek getiriyi ise yine bu fon sağlarken, Strateji Portföy Agresif Değişken Fon ve Inveo Portföy Atak Değişken Fon da yüksek performanslarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Buna karşılık, İş Portföy Dengeli Değişken Fon ve Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon gibi daha temkinli ve dengeli seçenekler, daha düşük risk seviyesinde makul getiriler sunuyor. Bu fonlar, portföy değerleri ve yatırımcı sayılarıyla da dikkat çekiyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Yatırımcı sayısı 60 binin üzerinde olan dinamik büyüme emeklilik fonları, yüksek yatırımcı tabanına sahip ve genellikle yüksek risk ve getiri potansiyeli sunan fonlar. Bu fonlar, emeklilik yatırımcıları için cazip getiriler sağlayarak, yatırımcıların uzun vadeli birikimlerine katkıda bulunuyor. Örneğin, Anadolu Hayat Emeklilik Atak Değişken EYF, 163.885 yatırımcısı ile yılbaşından bu yana %53,91 getiri sağladı ve son iki yıl içerisinde %339,48 gibi yüksek bir getiri oranına ulaştı.

Benzer şekilde, AgeSA Hayat ve Emeklilik Dinamik Değişken EYF, 411.251 yatırımcısı ile sektördeki en büyük fonlardan biri olup, yılbaşından bu yana %40,42 getiri sağladı. Bu fonlar arasında, Garanti Emeklilik Dinamik Değişken EYF ve Allianz Yaşam ve Emeklilik Değişken EYF de dikkat çeken performanslara sahip. Özellikle, Allianz Yaşam ve Emeklilik Değişken EYF, 187.982 yatırımcısı ile geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ederken, %38,14 getiri oranıyla istikrarlı bir performans sergiledi.Bu fonlar, yüksek yatırımcı sayıları ve performanslarıyla emeklilik fonları piyasasında önemli bir yer tutuyor. Uzun vadeli yatırım hedefleri olan bireyler için değerlendirilebilir.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve TLREF’in seyri

Dolar kuru 34,03 ve TLREF 49,85 seviyesinde. TLREF’in 50’nin altına kayması dolar kurunun 34’ün üzerine çıkmasındaki önemli faktörlerden biri. Önümüzdeki günlerde faizlerdeki gerilemeye bağlı olarak kurlarda hareketlenme görülebilir. Marjları düşük olsa da yön yukarı doğru olacaktır.

TAHVİL

Pınar Süt, %62,53 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Pınar Süt, 26 Ağustos 2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 275.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %54,50 olurken, bileşik faizi de %62,53’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 170 gün vadeli olup ödeme tarihi 12 Şubat 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,38 olacak.

%54,50 YILLIK FAİZ

Diğer taraftan 26 Ağustos tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,85 seviyesinde bulunuyor. Pınar Süt’ün çıkardığı bononun yıllık %54,50 basit faiz oranı, TLREF’in 4,65 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFPNST22516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MİA TEKNOLOJİ

Mürted Hava Meydanlarının kamera işiyle ilgili imzalar atıldı. Kendisine yeni bir alan açıyor

Mia Teknoloji, Mürted Hava Meydan Komutanlığı ile montaj dahil IP Tabanlı Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Malzeme projesi kapsamında sözleşme imzaladı. Sözleşmenin tutarının kdv dahil 21.505.631 TL olduğu belirtildi. Şirket daha önce de Antalya Hava Meydan Komutanlığının işini almıştı. Şirketin yıl başından bu yana açıkladığı toplam yeni iş tutarı 1,2 milyar TL seviyesinde. Geçtiğimiz yıl 1,4 milyar TL gelir elde eden Mia Teknoloji’nin açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı geçen yılın satışlarının %86’sına denk geliyor. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelirini %184 oranında artırdı. Dönem sonu kârı da %751 artarak 669,1 milyon TL’ye yükseldi.

SMART

İştiraki Bulgaristan'da öncelikli yatırımcı statüsüne geçti. Yapacağı fabrika için teşvik akacak

Smart Güneş Enerjisi, geçen yıl açıkladığı Avrupa’da yatırım stratejisi doğrultusunda önemli bir adım attı. Yüzde 100 iştiraki Smart Solar Technologies, Bulgaristan’da güneş paneli ve güneş hücresi tesisi kuracak. Bulgaristan bu fabrikayı öncelikli yatırım statüsüne aldı. İştirak de Bulgaristan ve Avrupa Birliği nezdinde öncelikli yatırımcı statüsünü kazandı.

Smart Solar, Stara Zagora bölgesinde 3 yıl içinde başlaması planlanan yaklaşık 122 milyon euro tutarındaki yatırımını hayata geçirecek. Bulgaristan otoriteleri, bu yatırım için 160.000 m2 arazi tahsisi, altyapı ve üstyapı desteği sağlayacak. Ayrıca, 2026-2029 yılları arasında 34 milyon euro tutarında hibe niteliğinde nakit katkıda bulunacak.

BİOTREND

Aliağa’daki piroliz tesisi için teklif geldi. Azınlık ortaklık için önce gerekli şartlar gerçekleşmeli

Biotrend Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm, İzmir Aliağa’da planlanan piroliz tesisi yatırımı için 200-220 milyon dolar değerleme üzerinden sermaye yatırımı almak üzere bağlayıcı olmayan teklifler aldı. Bu kapsamda, Ziraat Portföy ve Deniz Portföy tarafından girişim sermayesi fonları üzerinden Biotrend İleri Dönüşüm’e %8-10 aralığında azınlık ortak olmaları gündemde. Her iki portföyün ortaklık gerçekleştirebilmesi için projeye yönelik finansmanın bankalarca onaylanması gerekiyor. Ayrıca Biotrend Enerji’nin İngiltere menşeli Freepoint Eco-Systems ile gerçekleştirmeyi planladığı stratejik iş birliği ve ortaklık görüşmelerinin de sonuçlanması gözlenecek.

KALEKİM

Yerköy’deki üçüncü santral devreye girdi. Santraller %100 kapasiteye ulaştı. Maliyeti düşecek

Kalekim, daha önce devreye alınan GES II ve GES III santrallerinin ardından, GES I için TEDAŞ ile kabul işlemlerini tamamladı. Organize Sanayi ile bağlantı anlaşmasını imzalayarak GES I’i devreyealdı. Söz konusu gelişmeyle birlikte, Yerköy’de bulunan Güneş Enerji Santralleri %100 kapasite ile çalışmaya başladı.

Şirket, yatırımın sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunacağını ve enerji maliyetlerini iyileştireceğini belirtti. Yıllık bazda FAVÖK marjına 100 baz puan katkı sağlamasını hedefliyor. Kalekim, söz konusu adımla, enerji verimliliğini artırıp sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Yılın ilk çeyreğindeyse firma satışlarını %36 artırırken 104,1 milyon TL kâr açıkladı.

İMAŞ MAKİNA

Afrika’da 3.200 tonluk un değirmeni kuracak. Makina parkı yıllık üretiminin %30’u seviyesinde

İmaş Makina, Afrika’da yerleşik bir müşteri ile vardığı anlaşma kapsamında 4x800 ton kapasiteli değirmen kuracak. Açıklamada toplamda 3.200 tonluk un değirmeni kurulumu için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Projenin makine parkı, şirketin yıllık üretim hacminin yaklaşık %30’una denk geliyor. Sözleşme kapsamında avans ödemesi alınırken sevkiyatı 8 ay sonra gerçekleştirilecek.

Şirket için önemli bir proje olan anlaşma ile uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmesi mümkün olacak. Anlaşma bedeli hakkında detay bilgi verilmedi. Öte yandan şirket geçtiğimiz yıl 1,3 milyar TL satış geliri elde etmişti. Son paylaştığı 2024 üç aylık mali dönemde ise hem geliri hem de kârı geriledi.