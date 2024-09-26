Bilişim şirketleri ilk yarıda FAVÖK marjlarını korudu

Bilişim ve yazılım şirketleri sıkı para politikasının baskısına rağmen FAVÖK marjlarını korudu. İvmelerini sürdürmeleri önümüzdeki dönem de performanslarını korumalarını sağlayabilecek.

Borsada işlem gören bilişim ve yazılım şirketleri yılın ilk yarısında kâr marjlarını korudu. Yılın altı aylık mali verilerine göre piyasa değeri yüksek ve FAVÖK marjı yüzde 20’nin üzerinde olan 10 şirketten yedisi FAVÖK marjını artırdı. Bu firmaların bilişim ve yazılım sektöründe ağırlığı yüksek. Parasal sıkılaştırmanın yaşandığı, şirketlerin mevcut kârlılıklarını korumada zorlandığı bir dönemde bilişim ve yazılım şirketlerinin kâr marjlarını koruması ve artırması oldukça önemli. FAVÖK marjı ve piyasa değeri yüksek 10 şirket şunlar: Mia Teknoloji, Hitit Bilgisayar, Logo Yazılım, ATP Yazılım, ARD Bilişim Teknolojileri, Link Bilgisayar, Escort Teknoloji, Fonet Bilgi Teknolojileri, Manas Enerji Yönetimi, Smartiks Yazılım. Bu 10 Şirketten Hitit Bilgisayar, Logo Yazılım, Fonet Bilgi Teknolojileri dışındakiler FAVÖK marjlarını artırdı.

Dolar Endeksi’nde zayıf seyir

Dolar Endeksi (DXY) 100,25 seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru 34,13 TL. Yabancı yatırım kuruluşları raporlarında, Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlayacağı süreçte de sıkı para duruşunu korunmasını bekliyor. Fitch, Dolar/TL ‘de 2024 yıl sonu beklentisini 36,00 TL, 2025 yıl sonu beklentisini ise 40 TL olarak paylaştı. Anlaşılan o ki dolar kurunda hem yurt dışı faiz indirim süreci, hem de TCMB’nin sıkı para politikası nedeniyle hareketler minimal düzeyde kalacak. BIST 100 Endeksi’nde ise 10.000’in üzerinde yaşanabilecek kapanışlar önem taşıyor.

ZEYNEP’E SOR

FVÖK MÜ, FAVÖK MÜ?

FVÖK; temiz kâr ölçümü, varlık temelli analiz, finansal sağlığını görme. Karmaşıklık, sektörel farklılıklar, kısa vadeli odaklanma.

FAVÖK; Yaygın kullanım, operasyonel verimlilik, finansal karşılaştırma. Faiz, vergi ve amortismanı görmez. Zamanlama farkı, kâr marjı etkisi.

Net borçları azalsa da kaynaklar içinde önemli bir ağırlığa sahip. Özkaynağı güçlenmeli

Bosch Fren’in fiyatı neredeyse yarıya düştü. Neden sürekli geriliyor? Özel bir sebep var mı?/Fuat Kalender

Fuat, Bosch Fren geçtiğimiz yıl gelirini düşürürken dönem sonunda zarar açıkladı. Son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında ise olumlu bir seyir söz konusu. 2024’ün ilk yarısında gelirini %22 artırdı ve dönem sonunda 31,6 milyon TL kâr açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde gelir ve kârını zayıflatmış olması genel ekonomideki gelişmeyle alakalı bulunuyor. Şirketin ilk çeyreğe göre net borçlarında azalma olmakla birlikte kaynak dağılımı sorunlu. Kaynak dağılımına göre özkaynakları %23, borçları ise %77 paya sahip. Fiyatı ise Mart 2020’den itibaren güçlü bir çıkış kaydetti. Şubat 2024’te 1.385 TL’ye kadar çıktı ve ardından geriledi.

İlk yarıdaki zarar mesafeli duruşu destekledi. Mısır’daki fabrika geliri artırır

Arçelik dönüp dolaşıp hep aynı yerde duruyor. Hisseyle ilgili değerlendirmeniz nedir?/Vedat Ölmez

Vedat, Arçelik Nisan 2020’den itibaren iyi bir çıkış sergileyerek Ekim 2023’e kadar yükseldi. Bu tarihten sonra ise yukarı eğilimi olsa da yeterli enerjiyi bulduğunu söylemek zor. Esasen şirketin geçen üç yıldaki güçlü çıkışı sonrası mevcut seviyelerde yatay bir seyirde bulunmasını olağan değerlendirmek gerekir. Altı aylık verilere göre cüzi de olsa zarar açıklaması yeterli talebin gelmemesini destekliyor. Global ölçekte faaliyet yürüten Arçelik, yatırımları ile kendisinden söz ettiriyor. Son olarak 2022’de yapımına başladığı 110 milyon dolara mal olan fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Yeni fabrika gelirini artıracaktır.

YATIRIM FONLARI

Rota Portföy’ün kurduğu RHS Fonu 1 yılda %39 değer kazandı

RHS (Hisse Senedi fonu), toplam portföy değerinin en az %80’ini yerli hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda getirisi %39,12 arttı. Son 1 ayda ise %2,38 yükseldi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak TAV Havalimanları, Türkiye Sigorta, Bim Mağazalar, Koç Holding ve Sabancı Holding hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda TAV Havalimanları, PC İletişim, Şişecam,Tüpraş ve Aksa Enerji hisselerinden alım yaptı. Turkcell, Anadolu Efes, Aksa, Yiğit Akü ve Anadolu Holding hisselerinden ise satışta bulundu.

Rota Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,50 olurken 3.168 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 486.671.157 TL. Dolaşımdaki pay adedi 111.632.809 olurken yüzde 22,33 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,28 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Adel Kalemcilik, TLREF+%1 faizden tahvil ihraç etti

Adel Kalemcilik, nitelikli yatırımcılara 24.09.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 730 gün vadeli tahvil, 6 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 24.09.2026 olacak.

TLREF+%1 YILLIK FAİZ

24 Eylül tarihli TLREF %49,91 seviyesinde bulunuyor. Adel Kalemcilik’in çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSADEL92611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KIRAÇ GALVANİZ

Romanya’dan oto korkuluk siparişi aldı. Diğer ürünü için de deneme siparişi geldi

Kıraç Galvaniz, Romanya’da devam eden bir proje için 2025’in ilk çeyreğine kadar tamamlanmak üzere oto korkuluk siparişi aldı. Siparişin bedeli 2.680.000 euro olduğu belirtildi. Tutar şirketin yıllık gelirinin %8,13’üne denk geliyor. Firma yaptığı bir diğer açıklamada da Romanya’dan deneme mahiyetli 114.550 dolar tutarında çelik kontrüksiyon taşıyıcı sistemi siparişi aldığı ile ilgili. Kıraç Galvaniz, üretmekte olduğu ve kataloğunda yer verdiği çelik kontrüksiyon taşıyıcı sistemlerinin Romanya’nın gerçekleştirdiği kar ve rüzgar yüküne dayanım testlerinden başarıyla geçtiğini belirtti. Bu çerçevede ürünün kullanım izninin alındığı ifade edildi. İlk deneme üretimi niteliğindeki siparişin ardından sonrasında daha fazla sipariş almayı hedefliyor. Firma pazarda büyümek istiyor.

LİNK BİLGİSAYAR

Alınan sipariş düşük ama güvenlik teknolojileri alanında yol açıcı olmasını bekliyor

Link Bilgisayar, güvenlik ve savunma alanında faaliyet gösteren MTA Güvenlik Sistemleri firmasından KDV dahil 40.800 dolar tutarında sipariş onayı aldı. Sipariş, kritik tesis güvenlik projeleri kapsamında kullanılacak özel güvenlik teknolojileri ürünlerinin temin edilmesini kapsıyor. Tutar şirketin yıllık gelirinin %1,53’ü oranında bulunuyor. Açıklamada MTA Grup’un güvenlik ve savunma sektöründe güçlü bir konuma sahip olduğu, yerli ve milli projelere ileri teknoloji çözümleri ile katkı sağladığı ifade edildi. Bu itibarla anlaşma tutarı düşük olmakla birlikte gerçekleştirilen iş birliği ile Link Bilgisayar’ın güvenlik teknolojileri alanında ürün ve hizmet portföyünü genişletmesinin güçlenmesini destekleyebilecek. Şirket, son açıkladığı ilk yarı gelirini %15 artırdı.

AKSA ENERJİ

Özbekistan’daki doğal gaz santralinin ilk ünitesi devreye girdi. Satışlar dolar bazlı olacak

Aksa Enerji, Kasım 2023’te Özbekistan’ın elektrik kurumu NEGU ile bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Anlaşma, Özbekistan’ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu gücünde doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeriyordu. Yeni açıklama ile Ocak 2024›te inşaatına başlanılan santralin ilk ünitesinin devreye alındığı belirtildi. Yıl sonuna kadar kalan ünitelerin de basit çevrim olarak devreye alınması, Ocak 2025’te ise santralin tam kapasiteyle, 430 MW gücünde kombine çevrim olarak ticari üretime devam etmesi planlanıyor. Santraldeki elektrik üretimi için gerekli doğalgaz, Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz olarak temin edilecek. Elektriğin satış fiyatı ise, 25 yıllık doları bazlı garantili kapasite bedeli çerçevesinde belirlenecek.