HABER ANALİZ / KAZANDIRAN ŞİRKETLER BIST 100

Bilişim ve elektrik yılın hızlı sektörleri

Hizmet sektörü büyürken bilişim ve elektrik sektörleri başı çekiyor. Borsada Hizmet Sektörü hisselerinin piyasa değeri 2,6 trilyona çıktı. Bunun %11’ini 313 milyar TL ile bilişim ve %20’sini 553 milyar TL ile elektrik hisseleri oluşturuyor.

Borsa İstanbul’da yılın ilk iki ayındaki gerçekleşmeler yıl geneline ilişkin önemli ipuçları veriyor ve eğilimleri yansıtıyor. Borsadaki ilk iki ayda yaşanan fiyat hareketlerine ve bunları gerçekleştiren şirket ve sektörlerin büyüklüğüne baktığımızda toplamın yüzde 30’unu oluşturduklarını görüyoruz. Bilişim sektörü getiride öncü olurken piyasa değeri 313 milyon TL’ye ulaştı. Hizmet sektöründen Enerji sektörü BIST 100’de öne çıkıyor. BIST 100’de beş enerji hissesi yılbaşından bu yana ortalama yüzde 30’un üzerinde kazanç sağladı.

Enerji yüksek performansı ile beş şirketle listede yer alırken, dayanıklı tüketim, gıda, holding, mesleki bilimsel teknik faaliyetler ve otomotiv yan sanayii, petrol ve iletişim sektöründen ikişer şirket listeye girmeyi başardı. Enerji sektörü BIST 100’deki ağırlığı ve yüksek performansı ile yıl genelinde adından söz ettirebilir. Hizmetin yüzde 30’u ile yakalanan ivmenin güçlenebilmesi yeni para girişine bağlı.

PİYASALARIN NABZI

NEDEN YÜKSELDİ?

Birikim Varlık Yönetim’i (BRKVY)13 Şubat’ta bilanço açıkladı. Kârı yüzde 44,6 arttı. Bilanço sonrası yüzde 100 yükseldi.

Garanti Faktoring(GARFA) kârını %197 artırdı. Bilanço açıkladığı 26 Ocak’tan bu yana %52,67 yükseldi.

Ulusal Faktoring (ULUFA) kârını yüzde 401 artırdı. Bilanço açıkladığı 13 Şubat’tan bu yana %49 yükseldi.

TAV Havalimanları (TAHVL) kârını yüzde 296,51 artırdı. 14 Şubattan bu yana %11,27 yükseldi.

NEDEN DÜŞTÜ?

Şeker GMYO (SEGYO) 17 Şubat’ta bilanço açıkladı. Kârı yüzde 55 düştü. Bilanço sonrası %21 geriledi.

Türk Prysmian Kablo (PRKAB) 86 milyon TL zarar açıkladı. 22 Şubat’tan bu yana yüzde 14,9 geriledi.

İş GMYO (ISGYO), kârını %63 düşürdü. 23 Şubat’ta bilanço açıkladığı günden bu yana yüzde 10 geriledi.

NE OLDU?

Borsa şirketleri bilanço açıklıyor. 69 şirket bilanço açıkladı. Bu şirketlerin reel olarak kârı yüzde 24 arttı.

Bilanço açıklayan şirketler içerisinde 5 şirket zarar açıkladı. Bu şirketler şöyle: OYAYO, MAALT, ISYAT, PRKAB,ALCTL.

2023’te GSYH’yi oluşturan sektörlerden en hızlı büyüyen sektör %9,0’luk büyüme ile finans ve sigorta faaliyetleri sektörü oldu.

Ocak ayında 49,2 olan manşet PMI, Şubat’ta 50,2’ye yükseldi.

Yabancı payı son 5 gündür sürekli azalanlar: KFEIN, AVHOL, KARYE, MIPAZ, PKART, ARENA.

Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: KUYAS, MGROS, DNISI, SAHOL, EPLAS, KNFRT, KONYA.

NE OLACAK?

ARTMS Şirket payları işlem görmeye başladı.

Fitch’in 8 Mart Cuma akşamı açıklanması beklenen değerIendirmesi takip edilecek.

Korku Endeksi VIX,13,11 ile en düşük seviyelerde.

Endeks’te 27 Şubat’ta aşağı yönlü bir sinyal oluştu bu henüz yukarı dönmüş değil.

Zayıf seyir sürüyor

ZEYNEP’E SOR

BEDELSİZ Mİ, NAKİT TEMETTÜ MÜ?

Nakit temettü; yatırımcı dağıtılan kârdan doğrudan gelir elde eder. Nakit bekleyen için caziptir, anında likidite sağlar. Bedelsiz hisse; kâr, şirketin sermayesine akar. Ortak bedelsiz hisse alır. Hisse sayısı artar, uzun vadede büyümeden yararlanır.

Bedelsizi takip ederken şirketin büyümesine de bakın

Bedelsiz verme oranı yüksek BIST 30 hisselerini öğrenmek istiyorum. Tahminlerinizi paylaşırsanız sevinirim. / Hasan Dindaroğlu

Hasan, borsada farklı stratejilerle kazanç elde edebilirsin. Bedelsiz sermaye artırımı ya da bedelsiz verme potansiyeli yüksek şirketlerin takibi de bunlardan birisidir. Kimi yatırımcı önceden pozisyon almak gayesiyle bedelsiz potansiyeli yüksek şirketleri takip eder. Tabi şirketin bedelsiz potansiyelinin yüksek olması kesin bedelsiz vereceği anlamına gelmez. Kimi yatırımcı da bedelsiz hisse vereceğini açıklayan şirketleri takip eder. Bedelsiz sermaye artırımında şirket, yedek akçeler, geçmiş yıl kârları gibi kalemlerinde tuttuğu nakdi sermayesine aktarır. Artan sermayeye karşılık gelen hisseyi de hissedara verir. Yeri gelmişken çok sık sorulan bir soruya da burada tekrar değineyim. Bedelsizde şirketin sermayesi artarken hisse sayısı da artar. Ancak, dışardan para girişi olmadığı için şirketin piyasa değerinde değişim olmaz. Bu nedenle hissedarın elindeki hissenin toplam adedi artarken toplam değeri değişemez. Bu nedenle hissenin fiyatı, artış oranında aşağıya çekilir. Hasan, soru kıymetli. Önümüzdeki günlerde bedelsizlerle ilgili bir çalışma yapıp gazetemizde paylaşacağım.

Yurt içi satışlarını büyütemedi Çareyi yurt dışında gördü. Ama o da yetmedi

Alcatel sürpriz şekilde zarar açıkladı. Hisseler de taban yaptı. Düşüş devam eder mi? / Rıfat Turgut

Rıfat, Alcatel son beş yılda ikinci zararını açıkladı. Bundan önce 2019 yılında zarar etmişti. Sonrasında sürekli kârını artırınca yatırımcısı da haklı olarak, “Bir daha bu şirket zarar etmez.” diye düşündü. Ama öyle olmadı. 2023’te yine zarara döndü. Burada teselli olacak tek nokta şirketin esas faaliyetlerinden ötürü kârda olması. Zarar ise vergi ödemesi sonrası oluştu. Bana sorarsan esas faaliyetlerindeki performans da yetersiz. Alcatel’in mevcut ana pazarı yurt içi. Yani gelirlerinin ağırlıklı kısmını yurt içi satışlarından elde ediyor. Fakat geçtiğimiz yıl iç pazar gelirini sadece yüzde 3,71 büyütebildi. Enflasyonun yüzde 65’e yaklaştığı bir ortamda gerçekleşen artış pek de anlamlı değil. Şirket pazarını genişletme noktasında zorlanıyor. Zaten bunu fark etmiş olacak ki o da yurt dışına ağırlık verdi. Geçtiğimiz yıl yurt dışı gelirleri yüzde 207,5 arttı. Bu olumlu gelişmeye rağmen toplam satış geliri ancak yüzde 12 büyüdü. Maliyet ve gider kalemindeki yüksek artış ile de kâra dönüşü zayıf kaldı. Alcatel’in alternatif gördüğü yurt dışı gelirlerini büyütebilmesi şart.

YATIRIM FONLARI

Çocuklara yönelik iki fon

Büyüyen çocuklara yönelik fonlar uzun vadede kazançlı

Yatırım fonları, tasarrufları değerlendirme konusunda yatırımcılara alternatifler sunuyor. İş Portföy ve Ziraat Portföy tarafından sunulan çocuklara yönelik fonlar kazançları ile öne çıkıyor. İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel Fon (TKK) ve Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon (TZC), farklı getiri oranları ve yatırımcı sayıları ile öne çıkıyor. İş Portföy’ün TKK kodlu fonu, piyasada 23 yıldır varlığını sürdürüyor ve 1.262 milyon TL portföy değeri ile dikkat çekiyor. 128.116 yatırımcı tarafından tercih edilen fon, son bir yıllık dönemde %75.05, son üç yıllık dönemde %310.04 ve son beş yıllık dönemde %485,60 getiri sağladı. Ayrıca, son on yıllık dönemde %900,47 getiri sağladı. Öte yandan Ziraat Portföy›ün TZC kodlu fonu, 11 yıllık bir geçmişe sahip olup, 22 milyon TL portföy değerine ulaşmış durumda. Bu fon 1,150 yatırımcı tarafından tercih edilirken, son bir yılda %103,85, son üç yılda %634,42 ve son beş yılda %954,83 gibi dikkat çekici getiriler elde etti. Son on yılda ise %1.922,60 gibi bir getiriye ulaştı. Bu fonlar TEFAS’tan alınamıyor. İlgili kuruma başvurulması gerekiyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte para girişi olan fonlar

Yılbaşından bu yana kazandıran para girişi olan emeklilik fonları

Yılbaşından bu yana emeklilik fonlarına yaşanan para girişinde teknoloji odaklı fonlar öne çıktı. Emeklilik yatırımları, uzun vadeli düşünüldüğünde, yatırımcıların gelecekteki finansal güvenliği için kritik öneme sahip. İşte bu yüzden, emeklilik fonlarına olan net para girişleri ve bu fonların getirileri, fon yöneticileri ve yatırımcılar için büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. İstatistiklere göre, teknoloji sektörüne odaklanan emeklilik fonları, yılbaşı itibarıyla en yüksek para girişi ve getirilerin gerçekleştiği fonlar oldu. Anadolu Hayat Emeklilik ve Türkiye Hayat Emeklilik gibi kurumların teknoloji sektörüne odaklanan fonları, %50’ye yakın bir getiri ile öne çıktı. Dikkat çekici olan bir diğer nokta ise, Garanti Emeklilik ve Hayat’ın Metaverse ve yeni teknolojilere yatırım yapan fonu, %41.08 getiri sağladı. Metaverse, son zamanlarda popüler ve yatırımcıların ilgisini çekiyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL’deki artış enflasyonun altında Temmuz ayından bu yana dolar kurunun aylık artışları enflasyonun altında kaldı. Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 4,53 olurken dolar yüzde 2,85 yükseldi. Sıkı para politikasının seçim sonrasında da devam etmesi kurun enflasyon karşısında düşük seyrinin sürmesine neden olacaktır.

TAHVİL

Alnus Yatırım, %60,33 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Alnus Yatırım, 1 Mart 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 101,650,000 TL olan finansman bonosunun yıllık basit faizi %51.00, bileşik faizi ise %60,33’e denk geliyor. 118 gün vadeli finansman bonosunun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 16,49 olacak. Diğer taraftan 1 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,37 seviyesinde bulunuyor. Alnus Yatırım’ın çıkardığı finansman bonosunun yıllık %51.00 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 4,63 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, emsalleri ile kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip değerlendirilebilir. Finansman bonosunun vade başlangıç tarihi 1 Mart 2024 olurken vade tarihi 27 Haziran 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ŞİŞECAM

Üç tesise 114 milyon dolar harcayacak. Seneye devreye girecek

Şişecam, düzcam üretim kapasitesini genişletme kararı aldı. Şirket, Tarsus, Kuzey İtalya ve Bulgaristan’daki düzcam tesislerinde kapasite artışına gidecek. Bu üç yatırım için toplamda 114 milyon dolar harcama yapacak. Yatırımların 2025 yılı içerisinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Şişecam gerçekleştireceği bu yatırımları ile birlikte kaplamalı cam hattı sayısını yediye çıkaracak. Mevcut kapasitesi de yıllık 41,5 milyon metrekareye ulaşacak. Şirket, aldığı bu kararla düzcam segmentindeki artan talebi karşılamayı ve daha geniş bir ürün yelpazesiyle rekabet avantajını sürdürmeyi amaçlıyor.

KIZILBÜK GMYO

Her ay devremülk satıyor. Bir eksiği kâr

Kızılbük GMYO, Marmaris’teki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde geçtiğimiz şubat ayında 528 adet devremülk sattı. Bu satışlar neticesinde 266.777.478 TL’lik ön satış cirosu elde etti. Projede bugüne kadar toplam 26.682 adet devremülk satışı gerçekleştirirken toplamda KDV hariç 5.645.217.960 TL ön satış cirosu sağladı. Şirketin Marmaris’te gerçekleştirdiği devremülk projesinin ilgi gördüğü anlaşılıyor. Kızılbük GMYO’nun bu başarısı, gelecekteki projeler için olumlu bir sinyal niteliği taşıyor. Bununla birlikte şirketin son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde 53,3 milyon TL zarar açıkladı.

TÜRK HAVA YOLLARI

Anlaşmayı beklemeden maaşları artırdı. “Farkı da veririm” dedi

THY ve Hava-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakereleri sürecinde henüz bir anlaşma sağlanabiliş değil. THY ise çalışanlarını mağdur etmemek için anlaşmayı beklemeden 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere %50 zam yapma kararı aldı. Açıklamada işçi sendikası ile daha yüksek bir zam üzerinde anlaşmaya varması halinde geriye dönük ücret farkını vereceğini belitti. THY’nin işçi sendikası ile pazarlık aşamasındaki konumunu zayıfl atma riskine rağmen bu kararı alması taktir gördü. Şirket, çalışanlarının refah düzeyini önemseyen bir yaklaşım sergilerken mevcut ekonomik şartlar altında çalışanların finansal durumunu desteklemeye çalıştığını gösteriyor.

TEKFEN HOLDİNG

Tek hamleyle iki iş… Hem gübre hem biyogaz üretecek

Tekfen Holding, bağlı ortaklığı Toros Tarım aracılığıyla Toros Gönen Yenilenebilir Enerji’nin kalan %30’luk hissesini 1.000.000 dolara aldı. Böylece Toros Gönen Yenilenebilir Enerji’deki payını %100’e çıkardı. Toros Gönen Yenilenebilir Enerji, Balıkesir’de 3,62 MW kurulu gücü olan bir biyogaz santrali. Santral aynı zamanda yılda 35 bin ton organomineral gübre üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Bu alımla birlikte Toros Tarım’ın portföyünde yer alan organik ve organomineral gübre üretim ve satışı ile ilgili pazar payının artması mümkün olacak. Ayrıca biyolojik atıklar da biyogaz üretiminde değerlendirilecek.

KONTROLMATİK

Pazar da büyüyor o da. Bu seferki iş 4,7 milyon dolar

Kontrolmatik, Sabancı Holding ile gerçekleştirdiği iş birliğinin ilk meyvesini aldı. Şirket, Enerjisa Üretim ile Ihlamur RES Projesiyle ilgili vergiler hariç 4.680.000 dolara anlaştı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 146 milyon TL’ye denk geliyor. Şirket, anlaşma kapsamında 154 kv trafo merkezi ve 75,6 MW RES parkı elektrik işleri ile montaj ve devreye alma işlerini yerine getirecek. Bu anlaşma, aynı zamanda Kontrolmatik’in enerji sektöründeki tecrübesini ve kapasitesine dair önemli ipucu veriyor. Şirket ağırlıklı olarak yurt içi pazara yönelirken 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını yüzde 111 oranında artırdı. Dönem sonu ana ortaklık kârı da yüzde 184 büyüdü.