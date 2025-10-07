Bin masa hemen, milyon masa imkânsız

Mobilya tasarımı, faktör verimliliği, kümelenme ve iş bölümü… Bunlar yeni dönemin anahtar kelimeleri. Türkiye, elindeki mobilya kartını, bu unsurlarla küresel zaferlere taşıyabilir

Türkiye’nin üretim kaslarından biri de mobilya… Makine, savunma ve birkaç daha göz dolduran üretim kabiliyetlerimiz arasındaki mobilya sektörü acaba yeterince değer üretebiliyor, satabiliyor ve korunuyor mu? Bu 3 soruya olumlu cevap veremiyoruz. Var olan kabiliyetimizi geliştiremiyoruz.

Bir sektör düşünün, 40 bin 500 üreticisi, perakendecileriyle 65 katılımcısıyla direkt 250 bin, dolaylı 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan; dünya ihracatında 20 yıl önce 22’nci sırada iken şimdi 7’ci sıraya geldiğimiz bilgisiyle bu gücü teyit ediyor.

MOBİLYA SOSYOLOJİSİ

Biga’daki Doğtaş tesislerini ziyaret sırasında Doğanlar Mobilya CEO’su Mutlu Erturan, yıllık 5 milyar $’lık ihracatıyla bu sektörün kümelenme ve ölçek sorununa işaret ederek; inovasyona ağırlık vererek ülkeye daha fazla kazandıran yapıların oluşturulabileceğini söylüyor. Son derece yerinde bir görüş.

Sektör, yapı değiştiriyor. Büyük aile zamanında girilmeyen misafir odaları gitmiş, mobilya talepleri çekirdek aileye göre evirilmiş. Şimdilerde artan boşanmalar ve gençlerin talepleriyle “1+1 veye 1+0” evlere uygun daha modüler ve teknik ağırlıklı mobilya talebi bizde de tüm kürede de hız kazanmış.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Mobilyaya dair…

Mobilya sektöründe kümelenme yok mu?

Aslında var ama yetersiz. Misal Kayseri; mobilya kümelenmesi sayılabilir. Ancak ünlü İnegöl, bir mobilya yığını… Şimdi Biga’da mobilya ekosisteminin üçüncüsünü Davut Doğan geliştiriyor.

Teknoloji bu işin neresinde?

Tıpkı tekstilde olduğu gibi mobilyada da teknoloji, büyük fark yaratıyor. Çok fonksiyonlu, minimal ve geniş kullanım amaçlı örnekler çoğalırken sektörün iş yapma biçimi dramatik değişikliklere gidiyor.

not

KÜRESEL ZİNCİRLERİN BAŞAT ÜRETİCİSİ OLABİLİRİZ

Yaşlanan ve yavaşlayan Avrupa’dan ziyade ABD ve diğer pazarlara göz diken sektörümüz, ölçek sorununu çözmek zorunda. Bugün 1000 masa talep eden bir müşteriye bunu temin edebilirsiniz ancak 1 milyon masa talep eden küresel zincire; hangi kapasite ve lojistik ağıyla hizmet verirsiniz?

KÜMELENME LÛGATI

Küme: aynı veya benzer işi yapanların bir araya gelip işbirliği ve iş bölümü yapmaları

Yığın: aynı veya benzer iş yapanların aralarında işbirliği ve iş bölümü olmadan mekân birliği

Kayseri Kümesi: Mobilya sektörünün büyüklerinin, tedarikçilerini de var ederek büyümeleri

İnegöl Yığını: Bu ilçemizdeki üreticilerin kendi aralarında ortak üretim modelleri oluşturamaması