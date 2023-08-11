Binaların seramik yükünü 4’te bir azalttı, kilo başı ihracat geliri 2 dolara çıktı

KALE Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Kaleseramik ekibini topladı:

- Çocuklar, binaların yükünü nasıl hafifletebiliriz. Binaların bizi ilgilendiren bölümlerini hafifletmenin bir yolunu bulmalıyız.

İbrahim Bodur, bu sözleriyle Kaleseramik’te Ar-Ge çalışmalarının fitilini ateşledi. Ekip, bu alanda dünyanın önde gelen İtalyan teknolojisinden de yararlandı. O dönemde böyle yenilikçi bir ürüne yatırım yapmak sıra dışı girişim olarak değerlendirilse de İbrahim Bodur yılmadı.

Altuğ Akbaş

İbrahim Bodur’un 1999 depreminden hemen sonra ortaya koyduğu vizyona uyan özgün üretim teknolojisi 2005 yılında Kaleseramik’in Çan’daki tesislerinde hayata geçirildi. Dünyanın ilk porselen plaka fabrikası kuruldu, ilk ürün bantlardan çıktı:

* 1 x 3 metreye 3 mm Sinterflex…

Kaleseramik, İbrahim Bodur’un vizyonuyla o günlerde dünyada bir ilke imza atarken, binalardaki karo seramik yükünü 4’te bire düşürdü:

* 1 metrekarelik normal karo seramik 28 kilo iken, Sinterfl ex 7 kiloya kadar indi…

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş’ın davetiyle bir grup meslektaşımla birlikte Çan’a (Çanakkale) gittik, 27 Temmuz 2023’te resmi açılışı yapılan yeni Kalesinterfl ex porselen plaka üretim hattını gezdi, üretimi izledik.

Altuğ Akbaş, Kaleseramik Karo Fabrikaları Direktörü Tuğrul Selvi ile rehberliğinde tesislerin yeni bölümünü gezerken şu hesabı yaptı: -

10 katlı bir bina, karo seramik yükü açısından bu ürünle toplam 25 ton hafifl iyor. Bu kaplama malzemesi ile çığır açmış olduk. Kurucumuz İbrahim Bodur’un binaların yükünü azaltma hedefine ulaştık.



Çan’da 800 dönüm alanda yer alan, 400 dönümü kapalı alan olan sahada Kaleseramik’in ikinci Sinterfl ex hattının 2017’de devreye girdiğini bildirdi:

- 2017 yılındaki yatırımla 1 milyon metrekare olan Sinterflex üretim kapasitemiz 2 milyon metrekareye çıktı. Sinterflex’in kalınlığı 5 ve 6 milimetre seçeneklerine, ebatları da 1.20- 3.60 metreye kadar çıktı.

Sinterflex’in Kaleseramik için daha kârlı bir alan olduğunu bildirdi:

- Büyük boyutlu kaplama malzemeleri 2-2.5 kat daha kârlı bizim için. Çünkü dünyada üreteni fazla değil. Özellikle 3 mm olan ürünü üreten dünyada 5-6 tesis var. Dediğim gibi 3 mm olanı ilk üreten de biziz.

34 milyon Euro’luk yatırımla devreye alınan 1.5 milyon metrekare/ yıl kapasiteli yeni hattın kazandırdığı üretim farkına değindi:

- Yeni hattımızda Sinterflex’in 10, 12 ve 20 mm kalınlığında, 1.60 x 3.20 metre boyutlarında olan serileri üretilebiliyor. Bu yeni hattımız global marka yolculuğumuzda bize önemli güç kattı. Üretimin yüzde 70’i ihracata yönelik olacak.

Söz ihracattan açılmışken Sinterfl ex’in kilo başına ihracatta yarattığı farkı merak ettim, paylaştı:

- Normal karoların metrekaresini 10 dolara, Sinterflex’in metrekaresini 25-30 dolara ihraç ediyoruz. Normal karoda kilo başına ihracat 0.63 dolara, Sinterfex’te yaklaşık 2 dolara denk geliyor.

Sinterflex’le ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Sinterflex, çevre dostu ve ileri teknoloji üretimi ile dünya seramik sektöründe hi-tec ürün kabul ediliyor. Yeni hattımızda birim ürün başına yüzde 42 daha az karbon salımı söz konusu. Bizim de daha az enerji ile üretim, sürdürülebilir büyümemizin mottosu oldu.

Tuğrul Selvi araya girdi:

- Sıcağa, darbeye, çizilmeye dayanıklı ve TÜBİTAK onaylı antibakteriyel olması, desen ve yüzey çeşitliliği, desenlerin 3D ile desteklenmesi ile seramik sektöründe fark yaratıyor.

Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur’un 1999 depreminden sonra ortaya koyduğu, “Binaların bizim payımıza düşen bölümünü hafifl etelim” vizyonu, Kaleseramik’in dünyada Sinterfl ex’le fark yaratan noktaya taşıdı…

2005’teki ilk üretimin ardından 2017 ve 2023’te ikinci, üçüncü bant yatırımlarının devreye girmesi, Kaleseramik’in Sinterfl ex’le dünyada iddiasını daha da yukarı taşıdığını gösteriyor…

Avrupa’nın 5’inci, dünyanın 18’inci büyük üreticisiyiz

KALESERAMİK Genel Müdürü Altuğ Akbaş, tesislerin temelinin 1957 yılında Türkiye’nin ilk seramik fabrikası olarak Çan’da atıldığını anımsatıp sürdürdü:

- Bugün Çanakkale Çan ve Semedeli, Yozgat Yerköy ve Balıkesir Bandırma’daki dört farklı lokasyonda 474 bini kapalı olmak üzere toplam 1 milyon 290 bin metrekarelik alana sahip tesislerimizde üretim yapıyoruz.

Yıllık toplam 56 milyon metrekarelik seramik kaplama malzemeleri, 1.14 milyon adet seramik sağlık gereçleri ve 84 bin modül banyo mobilyası üretim kapasitesine sahip olduklarını bildirdi:

- 2022 Ceramic World Rewiew Raporuna göre, 56 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye’nin 1’inci, Avrupa’nın 5’inci, dünyanın 18’inci büyük seramik kaplama malzemesi üreticisi konumunda bulunuyoruz. GFK’nın 2023 ilk çeyrek verilerine göre Türkiye’deki karo pazarında yüzde 22.6’lık payla ilk sırada olduklarını kaydetti:

- Ürünlerimizi yurt içinde 533, yurt dışında 86 ülkedeki 164 satış noktası ile müşterilerimize ulaştırıyoruz. Toplamda 4 bin 500’den fazla ürün çeşitliliğine sahibiz.

Net satışları 6.6 milyar lirayı aştı, 1.3 milyar liralık yatırım planladı

KALESERAMİK Genel Müdürü Altuğ Akbaş, yaptıkları yatırımlar ve güçlendirdikleri üretim teknolojisi sayesinde 2023’e güçlü giriş yaptıklarını belirtti:

- Bu yılın mart sonu itibariyle son bir yıllık net dönem kârımızı yüzde 333 artırarak 1 milyar 474 milyon liraya, net satışlarımızı da yüzde 98’lik artışla 6 milyar 645 milyon liraya çıkardık. Satışların yüzde 30’u yurt dışına oldu, ihracatımız 2 milyar lirayı aştı.

Global marka yolculuklarını yeni yatırımlarla daha da ileri taşımayı amaçladıklarını kaydetti:

- Bu yıl yurt içinde kapasite artışı ile birlikte modernizasyon, dijitalleşme, enerji tasarrufl arı, çevre ve iş güvenliği gibi konularda, Çanakkale, Yozgat, Bandırma ve İstanbul tesislerimiz için toplamda 1 milyar 282 milyon liralık yatırım planlıyoruz. Ardından ekledi:

- Türkiye’de başladığımız ve devam eden yatırımlarımız 2023 Mart sonu itibariyle 600 milyon lirayı aştı.

Yaş ortalaması 39 kadın oranı yüzde 28

KALESERAMİK Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Kale Grubu’nun yatırımlarının Çan’a etkisini nüfusla ortaya koydu:

* İlk yatırım başladığında 1000 olan Çan nüfusu bugün 30 bin. Çan ve çevresinin ekonomisine önemli katkımız söz konusu. Kaleseramik’in Çan’daki istihdamının 3 bin 500 olduğunu belirtti:

* Personelimizin yaş ortalaması 39, sicil ortalaması da 10 yıl. Yani, deneyimli bir insan kaynağımız var. Kadın emeğini öncelikleyen bir politika benimsediklerini kaydetti:

* Toplam personel içinde kadınların oranı yüzde 28.

Yurt dışında yatırım için maliyete bakarız

KALESERAMİK Genel Müdürü Altuğ Akbaş, başarılı bir halka arz süreci geçirdiklerini vurguladı:

- 3 katı aşkın, 9 milyar lira dolayında talep geldi. 2.7 milyar liraya yaklaşan bir kaynak sağlamış olduk. Bu kaynağın yüzde 60’ını yeni yatırımlara yönlendireceğiz. Modernizasyon yatırımları da olacak.

Yatırımları anlatırken yurt dışı konusundaki arayışlarını paylaştı:

- Henüz olgunlaşmış değil ama yurt dışında Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’nın batısında yatırım yapmak gibi bir niyetimiz var. Yurt dışı yatırımı için üretim maliyetlerimizi aşağı çekecek fırsatlara dikkat edeceğiz. Yeri ona göre belirleyeceğiz.