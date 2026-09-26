Bir Amerikalı kadar zengin olsaydınız katlanabilir iPhone’u ayda kaç TL taksitle alabilecektiniz

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Dünyada ilk katlanabilir telefonu 2019 yılında Samsung çıkardı.

Ben de dünyada o telefonu ilk kullanan insanlardan biriydim.

İlk neslini Türkiye’de çıktıktan 2 ay sonra aldım.

Çok memnundum.

O GÜNLERDE ŞÖYLE YAZMIŞTIM: BİR GÜN HERKES BUNU KULLANACAK

O günlerde şöyle bir şey yazmıştım:

“Bir gün hepimiz katlanabilir telefon kullanıcısı olacağız…”

Ancak Samsung’un ilk neslinin katlanabilir ekranında bir sorun çıkınca, o telefonlar toplandı.

Benimkini de geri aldılar.

Dört yıl boyunca yine eski iPhone telefonumu kullanmaya devam ettim.

Samsung o arada Fold serisinin yeni modellerini çıkardı.

Ben 2023’te Samsung Galaxy Z Fold5 ile tekrar katlanabilir telefon kullanmaya başladım.

7 YIL SONRA BUGÜN HALA AYNI FİKİRDEYİM

Bugün yine aynı fikirdeyim.

Bir gün herkes katlanabilir telefon kullanıcısı olacak.

Neden diye sorarsanız, cevabı çok basit.

Artık hepimiz gerçek birer “Entertainment tüketicisi” haline geldik.

Bir konuşma aracı olarak telefon, artık ikinci değil, üçüncü sırada bile değil.

HER HAFTA SONU GÜNLÜK KULLANMA SÜRENİZE BİR BAKIN

Her hafta telefonunuzdan size gelen “Günlük kullanma sürenize” bir bakın.

Günde en az 4 saatinizi, çoğunlukla da en az 6 saatinizi akıllı telefon ekranı başında geçiriyorsunuz.

Bunun en büyük kısmı eğlence amaçlı kullanım.

Yani Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube paylaşımları.

Veya Netflix, Disney Plus, Prime Video, HBO, Apple TV, Bein, Tabii, Exxen izleme…

YAPAY ZEKA KATLANABİLİR TELEFONU UÇURABİLİR

Kullandığınız yerler de hayatın her alanı…

Uçak yolculuğundan, metro, otobüs, ders arası, herhangi bir boş zaman.

Bu kullanım yelpazesine baktığınız zaman katlanabilir, büyük bir ekran insana çok güzel şeyler vadediyor.

Yapay zeka imkânları bu kullanım yelpazesini daha da genişletecek.

Yolculuk sırasında grafik çalışmadan, şarkı üretmeye kadar her şeyi kullanabileceksiniz.

İşte o yüzden diyorum.

Bir gün herkes katlanabilir telefon kullanıcısı olacak.

BİR GÜN HERKES KATLANABİLİR TELEFON KULLANICISI OLABİLECEK Mİ

Bundan eminim, ama:

Ama herkes olabilecek mi acaba?

İşte bundan şüphelerim var.

Katlanabilir telefonu bırakın, acaba bir iPhone 17 veya 18, hele hele Pro Max kullanmaya devam edebilecek miyiz?

KENDİ PAYIMA İPHONE MODEL DEĞİŞTİRME HIZIM ÜÇ YILDA BİRE DÜŞTÜ

Kendimden örnek vereyim.

Şüpheliyim.

Hatta çok şüpheliyim.

Bundan 5 yıl öncesine kadar her yıl yeni iPhone modelini alabilecek güçteydim.

Üç yıl önce iki yılda bir değiştirme gücüne indim.

Şu an itibariyle elimde bir iPhone 16 Pro Max kullanıyorum.

Yani yenileme sürem ortalama 3 modelde bire çıktı.

Bu arada elimdeki Galaxy Z Fold5 günlük kullanım sürem de giderek yükseliyor.

PEKİ BEN BİR iPHONE KATLANABİLİR DUO TELEFON ALABİLİR MİYİM

Peki bir Apple Duo sahibi olabilir miyim?

İşte önümüzdeki yıllarda beni en çok zorlayacak tercih bu olacak…

Eğer zengin bir Amerikalı olsaydım…

Çok mümkündü.

Ama Amerikalının neredeyse beşte biri kadar zengin bir Türk olarak alma şansım nedir?

Katlanabilir telefon fiyatlarını ülkeler bazında karşılaştırdım.

Karşıma şöyle bir tablo çıktı:

KİŞİ BAŞINA GELİRİ 90 BİN DOLAR OLAN BİR AMERİKALI KATLANABİLİR TELEFONU KAÇA ALIYOR

Bir Apple iPhone Katlanabilir Duo modeli:

ABD’de: 1999 dolar

Güney Kore’de: 2430 dolar

Yunanistan’da: 2730 dolar

Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı ama gelen ilk işaretlere bakılırsa 4300-4400 dolar.

Bu karşılaştırmayı yaparken şunu da dikkate alın.

Türkiye’de kişi başına gelir, bastırılmış TL kuru ile 18 bin, gerçek TL değeri ile 10-11 bin dolar.

ABD’de ise 90 bin dolar.

Yani 5 katından fazla.

BEN BİR AMERİKALI GİBİ ZENGİN OLSAYDIM AYDA KAÇ TL’YE BİR 18 PRO MAX ALABİLİRDİM

Peki taksitle alabilir miyim…

Ne yazık ki Türkiye’de taksitle telefon almak yasak.

ABD’de ise mümkün.

Bugün bir ABD vatandaşı kadar zengin bir Türk vatandaşı olsaydınız; taksitle bir iPhone 18 Pro Max almak isterseniz;

24 ay vadeyle, ayda 54 dolarla almanız mümkün.

Yani ayda 2600 TL taksitle.

YA BİR APPLE KATLANABİLİR TELEFONU KAÇA ALABİLİRDİM

Yine bir ABD’li kadar zengin bir Türk vatandaşı olsaydınız;

24 ay vadeyle ayda 84 dolara bir katlanabilir iPhone Duo satın alabilirdiniz.

Ama siz Amerikalıdan 5 defa daha fakir bir Türk vatandaşı olarak bunun 2 katına bile katlanabilir bir iPhone Duo alamazsınız.

DEVLETLER BİLMELİ Kİ AKILLI TELEFON ARTIK TEMEL İHTİYAÇ MADDESİ OLARAK SAYILMALI

Her dünya vatandaşının günlük en fazla kullandığı alet akıllı telefon.

Bana göre akıllı telefonlar artık “temel ihtiyaç maddesi” haline geldi.

Durumumuz şu:

Bizden 5 kat zengin bir Amerikalı, bir katlanabilir telefonu bizim yarı fiyatımıza alıyor.

Sadece o değil.

Bir Yunanlı da bizim yarı fiyatımıza alabiliyor.

Güney Koreli de…

FAKİRLER NİYE ZENGİNLERDEN 2 KAT DAHA FAZLA PARA ÖDÜYOR

Bunu sadece Türkiye’nin anormal vergi politikaları ile açıklamak mümkün mü?

Bana göre Apple’ın fiyatlandırma politikaları da etkili bunda.

Apple şu sıralar burnundan kıl aldırmayan bir marka.

Evet, çok başarılı…

Ama herhalde kendileri de giderek sempatikliğini kaybeden bir marka haline geliyor.

Bugün bizlere sunduğu bu harika teknolojik ürünlerin, ucuz versiyonlarını yapmıyor.

KATLANABİLİR TELEFON MUTLU AZINLIĞIN EĞLENCE KONSOLU MU

Apple’cılar bilmeli ki;

Marka giderek gelir düzeyi düşük ülkelerde “mutlu bir azınlığın” imtiyaz ürünü haline geliyor.

Apple’cılar bugün kendilerini hala ne kadar güven içinde hissediyor bilmiyorum.

YENİ APPLE CEO’SU BİLMELİ Kİ BİR GÜN HEPİMİZ SEDA SAYAN GİBİ OLABİLİRİZ

Apple yöneticileri bilmeli ki; çoğumuz bugün Çin’e uygulanan ambargoların bir gün bitmesini bekliyoruz.

Arabalarda denedik ve mutluyuz.

Aynı imkân akıllı telefon ve öteki elektronik araçlara da açılınca…

Bir gün elbette herkes katlanabilir telefon kullanıcısı olacak.

Yok olmazsa…

O zaman bir gün hepimiz Seda Sayan gibi yapacağız.

Mutlu azınlığın Chanel’ini, Hermes’ini alamıyorsak…

Çakmasını kullanmaya başlarız…