Bir fonun alımı sürüyor 6 ayda %859 yükseldi

Hizmet sektörü taşımacılık, sağlık, turizm ve medya gibi doğrudan talep ve tüketim davranışına bağlı geniş bir alanı kapsar. Sektör ekonomik aktiviteyi hızlı yansıtan başlıca göstergelerden biri olarak öne çıkar. Bu nedenle yatırımcılar sektörü yakından takip eder. BIST Hizmet Endeksi son altı ayda %13,68 yükselirken, bu dönemde 10 hisse %15’in üzerinde düşüş yaşadı; 10 hisse ise %116’nın üzerinde prim yaptı. İçlerinden birinin artışı %859’u aştı. Hizmet sektöründe en yüksek performansı %859’luk artışla Adese Gayrimenkul sergiledi. Şirket, 2021’deki unvan değişiminin ardından ağırlığını gayrimenkule kaydırdı ve Zermeram Projesi ile gelir artışı sinyali veriyor. Yüzde 400 bedelsiz sermaye artırımı tamamlanırken, son bir ayda Tera Portföy’ün yönettiği TLY fonunun güçlü alımları dikkat çekiyor.

Yüzde 80 geriledi

Son altı ayda en fazla düşen hisse %80,11 ile Tureks Turizm Taşımacılık oldu. Mayısta 50,95 TL ile zirve yaparken sonrasında hızla geriledi. Son bir ayda Ziraat Portföy’ün yönettiği Z30KE.F ve Z30KP.F fonlarının alımları öne çıkıyor.de görüldü. Firma geçen yıl zarar açıklarken, bu yılın ilk yarısında da kayıp yazmaya devam etti. Düzelmeyen mali performansa rağmen 2 Mayıs’ta 3,79 TL olan hisse fiyatı ağustosta 32,90 TL’ye kadar çıktı. Ardından satış ağırlıklı bir piyasaya girdi. Bu süreçte kâr realizasyonu öne çıksa da geride kalan altı aylık sürede en fazla prim yapan ikinci hisse oldu.

ZEYNEP'E SOR

Panel hücresi yatırımı için gerekli teşviği aldı. Şimdi de finansman ve fizibilite aşamasında

Alfa Enerji’nin panel hücresi yatırımı hangi aşamada? Ne zaman hayata geçecek? / Hasan Aker

Hasan, hücre yatırımı için %100 bağlı ortaklığı Alfasolar Hücre firmasını kuran Alfa Enerji, ardından proje bazlı devlet teşviği almaya hak kazandığını duyurdu. Şirket, projenin resmî onay aşamasını geçti ve artık hayata geçirme safh asında bulunuyor. Bu amaçla finansman ve fizibilite üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Hücresel üretim yatırımları, panel montajına kıyasla hem sermaye gereksinimi yüksek hem de tedarik, ekipman siparişi, temiz oda altyapısı ve proses kalifikasyonu gibi uzun kurulum süreleri gerektiren yatırımlar. Teşvik onayı önemli bir eşik olsa da yatırımın hayata geçmesi için finansman sorununu da aşması gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

GHS fonunda getiri düşük kalınca para kaçıyor

Garanti Portföy’ün yönettiği Hisse Senedi (TL) Fonu (GHS), son üç aydır küçülüyor. 2,34 milyar TL büyüklüğe sahip olan fondan son dört aydır nakit çıkışı yaşanıyor. Ekim ayında 71 milyon TL para çıkışı gözlendi. Portföyün %95,51’i hisse, %3,04’ü vadeli işlem teminatından oluşuyor. Yatırımcı sayısı 13.451, doluluk oranı %2,81 ve pazar payı %1,41 seviyesinde. GHS, ağırlıklı olarak yerli hisselere odaklanıyor. Risk değeri 6 olması itibariyle dalgalanmaları tolere edebilen, agresif yatırımcılara uygun bir yapıya sahip. Son altı ay getirisi %13,46 seviyesinde gerçekleşti. Aynı sürede hisse fonların getiri ortalaması %39,98 oldu. Kategori ortalamasının hayli gerisinde duruyor. Yıllık %3,20 yönetim ücreti ile 201 fon arasında ortalamanın üzerinde. Yatırım fonlarında ücret %0,13 ile %3,55 arası değişiyor.

TAHVİL

Arzum Ev Aletleri, TLREF+%5,5 faizle 78,75 milyon TL borçlandı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, nitelikli yatırımcılara yönelik 27.10.2025 başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 78.750.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF + %5,5 düzeyinde bulunuyor. 127 gün vadeli ve tek kupon ödemeli olan bono, 03.03.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek.

TLREF+%5,5 YILLIK FAİZ

27 Ekim itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,19 seviyesinde bulunuyor. Arzum’un verdiği %5,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFAZEV32616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

LİLA KAĞIT

Kojenerasyon santralinde dönüşüme gidiyor. Dizel jeneratör lisansı için başvuruda bulundu

Lila Kağıt, Tekirdağ Ergene’deki sanayi tesisinde faaliyet gösteren 45 MWm kurulu güce sahip Çorlu Kojenerasyon Santrali’ndeki beş gaz motorunun faaliyetini sonlandırma kararı aldı. Yerine 691 kW gücünde yeni bir dizel jeneratör ünitesinin lisansa eklenmesi amacıyla EPDK’ya başvuruda bulundu. Lisansın revize edilmesiyle ihtiyacını yeni sistemle karşılayacak. Kojenerasyon tesisleri, hem elektrik hem de ısı üretimi sağlayarak enerji verimliliğini artıran sistemler olarak sanayi tesislerinde kullanılıyor. Ancak doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar ve operasyonel maliyetler, daha esnek ve düşük kapasiteli çözümlere yönlendirebiliyor. Lila Kağıt’ın yeni jeneratör tercihi, büyük çaplı üretim yerine ihtiyaca göre şekillenen bir enerji yönetimi olarak yorumlanabilir.

SÖKTAŞ TEKSTİL

Çatı GES projelerinde üretime başladı. Enerji ihtiyacını daha çevreci kaynaklardan sağlayacak

Söktaş Tekstil, Aydın Söke’deki fabrikalarının çatı alanlarında kurduğu GES projelerini tamamlayarak enerji üretimine başladı. TEDAŞ denetimlerinden geçen Söktaş-1 ve Söktaş-2 santrallerinde yıllık yaklaşık 6,5 milyon kWh elektrik üretimi hedefl eniyor. Üretim, yaklaşık 1.920 hanenin yıllık tüketimine eşdeğer ve yılda 2.795 ton CO2 salımını engelleyerek 7.130 ağacın karbon etkisini karşılayacak. Tekstil sektöründe enerji yoğun üretim süreçleri nedeniyle sürdürülebilir enerji yatırımları giderek önem kazanıyor. Söktaş’ın bu hamlesi, kendi enerji ihtiyacını daha çevreci kaynaklardan karşılama çabası olarak öne çıkıyor. Çatı GES projeleri, sanayi tesislerinin karbon ayak izini azaltırken enerji maliyetlerini de kontrol altına almasını sağlıyor. Maliyeti azalacak.

DESA DERİ

Kimyasal madde kullanmamayı hedefliyor. Biyo malzeme için ortak girişim hazırlığı içinde

Desa Deri, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda biyolojik olarak parçalanabilir yeni nesil materyallerin geliştirilmesi amacıyla Gozen Bioworks (ABD) ve Gozen Institute (Türkiye) ile ortak girişim kurmak üzere niyet mektubu görüşmelerine başladı. Hayvansal veya bitkisel kaynak içermeyen, kimyasal kullanılmadan üretilen bu materyallerin moda ve teknoloji sektörlerinde değerlendirilmesini amaçlıyor. Biyo bazlı malzemeler, çevresel etkilerin azaltılması ve döngüsel ekonomi uygulamaları açısından moda endüstrisinde öne çıkıyor. Deri sektöründe sürdürülebilir alternatifl ere yönelim küresel markaların tedarik zinciri politikalarında da belirleyici hale geliyor. Desa’nın bu alana erken aşamada dahil olması, marka değerini ve ihracat potansiyelini artırabilir.