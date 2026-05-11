Bir haftada %61’e kadar yükseldiler yarının vaadi bugünden fiyatlanıyor

Finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bir süreçte, borsada bir haft ada %20’nin üzerinde getiri sağlayan 26 hissenin varlığı yatırımcının iştahını kabartıyor. Özata Denizcilik’in %61’e varan primle zirvede olduğu listede, para ağırlıklı olarak teknoloji ve enerjiye yöneldi.

Borsada herhangi bir yatırımcı ekranda haftalık %40 veya %60 gibi baş döndürücü primleri gördüğünde, o şirketlerin kasasına bol miktarda para girişi olduğunu düşünebilir. Oysa merceği hızlı yükselişlerin arka koridorlarına çevirdiğimizde hikayenin rengi farklı. Şirketlerin kasası bir haftada %60 dolmasa da bilançodaki nakitten ziyade gelecekteki potansiyel satın alınıyor. Geri plandaki kurumsal satın alma Özata Denizcilik’e tavan serisi yaptırırken, Yeo Teknoloji’nin yeni iş bağlantıları yatırımcının ana motivasyon kaynakları. Ekranda yanıp sönen yeşil mumlar şirketlerin bugünkü zenginliğinden ziyade, yarınki vaatleri fiyatlıyor.

Haftanın en hızlıları

Şubatın ikinci haftasından itibaren hareketlenen Özata Denizcilik, 27 Nisan’dan bu yana 7 gün tavan serisi ile yükseldi. Bu çıkışta Tera Yatırım ile Century City’nin toplamda %21,86 payı Ataseven Denizcilik’ten satın alması etkili oldu. Tera Portföy’ün TLY fonu da %6,03’lük pay alınca fiyat beklentisiyle birlikte hisse bir ayda %170 yükseldi.

Haftanın bir diğer hızlı yükseleni Yeo Teknoloji, henüz üç aylık verileri paylaşmadı. Yılbaşından bu yana açıkladığı yeni iş bağlantıları toplamda 11 milyar TL’yi aşarken yıllık gelirinin %66’sını geçti. İvmenin sürmesi yıl sonunda güçlü gelir artışına işaret ediyor. Hisse, bir haftada %44,44 artış kaydederken sektörel ilgiden de yararlandığı gözleniyor.

Yıllıkta negatif kaldı

Eylül 2023’te en yüksek 33,07 TL’ye kadar çıkan Smart Güneş Enerjisi sonrasında sürekli geriledi. Son bir haftada gerçekleştirdiği %26,87’lik çıkışına rağmen yıllık performansı hâlâ %3,20 aşağıda. 2025’te gelirini düşüren ve zarar açıklayan firma, yılbaşından bu yana yıllık gelirinin %43,51’i düzeyinde yeni iş aldı.

ZEYNEP'E SOR

REZERV Mİ, ARAÇ MI?

Rezerv; güvenli liman, likit güç, psikolojik konfor, strateji, değer koruma. Atıl sermaye, enflasyon erimesi, fırsat maliyeti, yavaş büyüme.

Araç; aktif büyüme, çeşitlendirme, kaldıraç etkisi, gelir akışı, dinamik yapı. Dalgalanma, yönetim zorluğu, maliyet, likidite sorunu, bilgi asimetrisi.

Bir sözleşme ile 36 ay düzenli gelir sağlarken, onay aldığı ek fi yatla kârı desteklenecek

Oncosem’in Gaziantep Üniversitesi'nden aldığı iş kârına ne düzeyde katkı sağlayacak? ● İnan Caner

İnan, Oncosem’in martta Gaziantep Üniversitesi ile imzaladığı 141 milyon TL tutarlı sözleşme, 36 aya yayılan bir nakit akışına yol açacak. 2025’teki toplam cirosunun 709 milyon TL olduğu düşünüldüğünde, ileriye dönük gelir açısından önemli bir temel oluşturduğu söylenebilir. Likiditeye ve net kârlılığa asıl hızlı etkiyi yapacak olan ise İstanbul’daki mevcut sözleşme için alınan 78,2 milyon TL fiyat farkı onayıdır. Enfl asyonist ortamlarda sabit fiyatlı uzun vadeli işler işletme sermayesini yutarken, alınan bu ek ödeme eriyen kâr marjını destekleyecek.

ABD’de şirket kurdu. Daha avantajlı bir pazarlama ve ihracat yolu sağlamayı amaçlıyor

Özyaşar’ın ABD’de şirket kurmasında gayesi yatırımcıya göz boyamak olabilir mi? ● Evrim Toprak

Evrim, Özyaşar’ın ABD’nin şirket kuruluşları için kuluçka merkezi ve kolaylık sağlayan eyaleti Delaware’de 100 bin dolar sermaye ile firma kurması, bir vitrin yatırımı olarak okunmamalı. Şüphesiz ortadaki rakam fabrika veya büyük bir lojistik üssü yatırımı için düşük duruyor. Ancak, ihracatçı şirketlerin hedef pazarlarda doğrudan fatura kesebilmek, aracıları devreden çıkarmak ve müşterilere yerel tedarikçi güveni vermek için bu tarz pazarlama ofisi kurmaları olağandır. Özyaşar da hamlesinin kısa vadede önemli bir etki yaratmayacağını söylüyor.

YATIRIM FONLARI

YSL fonu döviz cinsi kira sertifikasıyla yatırımcısına ancak %11 kazandırdı

Yapı Kredi Portföy’ün idaresindeki Kar Payı Ödeyen Kira Sertifikaları Katılım Serbest (Döviz) Fon (YSL), üç yıldır işlem görmekle birlikte sınırlı bir hareket izliyor. Hacmi de buna bağlı olarak yatay seyir izliyor. Toplam büyüklüğü şimdilerde 709,5 milyon TL seviyesinde bulunurken nisan ayına göre küçüldü. Kararsız bir yatırımcı kesimine sahip olan YSL’ye bir ay nakit girişi olurken diğer ay çıkış olmakta. Mayısın ilk haftası 8,7 milyon TL para çıkışı yaşandı. 425 yatırımcısı olan fon, ağırlıklı olarak döviz cinsi kamu kira sertifikalarına yatırım stratejisiyle hareket ediyor. Portföyün %94,06’sı kamu kira sertifikaları ve %5,94’ü yatırım fonlarından oluşuyor. Döviz bazlı getiri arayan ve faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda %11,32 getiride kalırken dolar %17,37 yükseldi.

TAHVİL

Adel Kalemcilik, Piyasadan TLREF + %1 faizle 750 milyon lira borçlandı

Adel Kalemcilik, nitelikli yatırımcılara yönelik 08.05.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 750.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 07.05.2027 olarak açıklandı. 8 Mayıs itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Adel’in verdiği %1 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFADEL52711 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Teknosa’nın şubattan bu yana dalga boyu arttı. Fonların satma eğilimi daha belirgin

Teknosa’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerdeki miktar %9,34 ile toplamda 953,2 bin lot azalarak 9,25 milyon lota indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı da 16’dan 11’e geriledi. HKH fonu 360 bin lot ile en fazla satışı yaparken, NNF 230 bin lot ile en çok alımı gerçekleştiren fon olarak öne çıktı.

Teknosa için bugüne kadar 5 aracı kurum öneride bulunurken 1 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyiMarbaş Yatırım 41,14 TL ile verdi. En düşük öneri ise 34,60 TL ile Tacirler Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GÜBRE FABRİKALARI

Üniversite ile ortak yürüttüğü projeyi ticarileştirip tesis yatırımına gidecek

Gübre Fabrikaları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile TÜBİTAK kapsamında yürüttüğü organik atıklardan bitkisel protein hidrolizatı üretim projesini başarıyla tamamladığını duyurdu. İleri biyoteknolojik ürünlerin ticarileştirilmesi için imza töreni düzenlenirken, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen bu formülün üretimi için yaklaşık 5 milyon dolar tutarında yeni tesis yatırımının planlandığını belirtti. Şirket, üniversiteyle iş birliğinden doğan bilimsel çıktıyı endüstriyel boyutta üretime taşıyarak, katma değeri yüksek ürünlere yöneldiği anlaşılıyor.

VANET GIDA

Diyanet Vakfı’nın kurban organizasyonu işini aldı. Sınırlı gelirini büyütecek

Vanet Gıda, Türkiye Diyanet Vakfı ile 2026 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında hizmet sözleşmesi imzaladı. Anlaşma doğrultusunda, kurbanlık hayvanların temini, İslami usullere uygun kesimi, muhafazası ve yurt geneline soğuk zincirle sevkiyatı şirketin Van’daki entegre et tesislerinde gerçekleştirilecek. Düşük gelir yapısına sahip olan firma, kurumsal bir anlaşmayla hacmini büyütmeyi hedefl iyor. Vanet Gıda, anlaşmayla kurum güvencesine sahip geniş çaplı vakıf organizasyonunun tedarikçisi konumuna gelirken gelir ve kârını büyütme imkanı elde edecek.

ODAŞ ELEKTRİK

Özbekistan’daki devlet kontrolündeki firmayla bir iş birliği protokolü imzaladı

Odaş Elektrik, %100 bağlı ortaklığı Suda Maden üzerinden Özbekistan devleti kontrolündeki UzTMK firmasıyla değerli ve stratejik metal madenciliği alanında iş birliği protokolü imzaladığını duyurdu. Protokol, antimuan gibi stratejik metallerin potansiyelini ortaya çıkarma ve Özbekistan’da ortak bir üretim tesisi yatırımını değerlendirmeyi hedefl iyor. İştiraki üzerinden madencilik alanında Orta Asya gibi yüksek cevher potansiyeline sahip bir bölgeye yönelmesi ileriye dönük gelirini büyütme potansiyelini güçlendirebilecek. İş birliğinin somutlaşması gerekiyor.