Bir Türk, New York’taki o binadan dünyadaki 114 lüks oteli yönetiyor

2019 yılı Eylül ayının ikinci yarısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleşen New York seyahatinden dönerken cep telefonuma bir mesaj geldi:

The Coca-Cola Company’nin New York’taki eski binası 955 milyon dolara satıldı…

Alıcılar arasındaki bir fon şirketi dikkatimi çekti:

Deutsche Finance Group, Almanya’nın en büyük emekli sandığı Bayerische Versorgunskammer, Shvo ve BLG Capital.

Tarihi binanın yeni ortakları arasındaki BLG Capital, Serdar Bilgili’ye ait Bilgili Grup çatısı altındaydı. Yani, The Coca-Cola Company’nin New York’taki merkezi olarak bilinen Manhattan 5. Cadde’deki binanın yeni ortakları arasına Bilgili de girmişti.

Deutsche Finance Group ve Bayerische Versorgunskammer, BLG Capital’in Türkiye’deki iki fonunun da yatırımcıları arasındaydı.

Arşivi taradım, The Coca-Cola Company’nin binaya ne zaman sahip olduğu bilgisine ulaştım:

Coca-Cola Co., Manhattan 5. Cadde’deki binaya 1983 yılında Columbia Pictures’ı satın alma işlemi kapsamında sahip olmuştu.

Coca-Cola’nın ayrıldığı binanın kiracılarına baktım:

Yatırım bankası Allen & Co. Ve Sandler Capital Management kiracılar arasında. Ayrıca İsviçre merkezli saat markası Omega’nın mağazası var. Ralph Lauren, binadaki amiral mağazasını kapatmıştı ama The Polo Bar’ı işletiyordu.

Söz konusu binanın Eylül 2019’a ilişkin bu öyküsünü Ekim ayı sonlarında The American Turkish Society’nin (Amerikan Türk Cemiyeti) Eş Başkanı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın davetiyle New York’a gittiğimde anımsadım.

Accor Grubu’na bağlı lüks otel zincirleri Fairmont ve Raffles’ı New York’tan yöneten Ömer Acar’la haberleştim, ofisine kahve içip sohbet etmeye uğradım. Acar’a ofisinin bulunduğu binanın sahibini sordum, gezdirirken Coca-Cola’dan kalma bazı objeleri gösterdi:

- Burası The Coca-Cola Company’nin New York merkezi olarak kullandığı bina idi. Şimdi sahibi farklı bir grup. Ben Fairmont ve Raffles’ı New York’tan yönetmek üzere geldiğimde bu ofisi kendimize merkez olarak belirledik. Ofisi ben açmış oldum. Bir katı kiraladık.

Acar’la sohbet sırasında 2009 yılı Mayıs ayının son günlerini anımsadım. Anadolu Holding’in davetiyle New York’a American Turkish Society (ATS) törenine gittiğimizde meslektaşım Ruhi Sanyer’le birlikte dönemin The Coca-Cola Company Başkan ve CEO’su Muhtar Kent’le röportaj yapmıştık.

Kent, o dönemde New York’ta söz konusu binayı ofis olarak kullanıyordu. Röportajı tamamlayıp otele dönerken Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’la karşılaştık. Özilhan, Özgörkey Grubu ortağı Cemal Özgörkey ve Brezilyalı Sucocitrico Cutrale Ltda’nın Başkanı Jose Luis Cutrale’nin önemli bir anlaşmaya o binada imza attığını sonradan öğrendik.

Özilhan ve Kent’in ödül aldığı ATS galası dönüşünde otelde Cemal Özgörkey, detayları anlattı:

- Brezilyalı Cutrale Grubu ve Anadolu Grubu, bizim Etap Tarım’a ortak oluyor. Şirketin adı Anadolu Etap’a dönüşüyor. Türkiye’nin farklı bölgelerine 10 milyon meyve ağacı dikeceğiz. Bu proje ile Türkiye, Coca-Cola’nın önde gelen meyve konsantresi tedarikçisi olacak.

Anadolu Etap, daha sonraki dönemde kendisine ait meyve ağacı sayısını 4 milyon olarak belirledi. Bu projeye ayırdığı 500 milyon dolarlık kaynağın bir bölümünü meyve konsantresi tesisleri kurmaya ayırdı.

Ömer Acar’a bina ile ilgili izlenimimi özetledim:

- Siz dahil bu binadan 3 önemli Türk yönetici ve iş insanının yolu geçmiş oldu. Muhtar Kent, uzun süre binayı New York’taki ofisi olarak kullandı. Serdar Bilgili, Coca-Cola sonrası binayı dönüştüren fonun önemli ismi oldu.

Acar, ekledi:

- Ben de Fairmont ve Raffles zincirinin yönetim merkezi olarak bu binanın bulunduğumuz katını seçmiş oldum.

Acar, Dubai, Toronto ve Paris’te de ofisinin olduğunu vurgulayıp şu bilgiyi paylaştı:

- Şu anda dünyada farklı ülkelerde 90 Fairmont, 24 de Raffles otelimiz faaliyette bulunuyor…

Accor Grubu’na bağlı Fairmont ve Raffles zincirinin yönetildiği Manhattan 5. Cadde’deki bina 17 yıldır Türk iş insanı ve yöneticilerine ev sahipliği yapıyor…

Tarabya da Fairmont olacak, 3 yılda dünyada 41 otel daha açacak

TRENDYOL’un davetiyle “2024 Yaz Olimpiyatları” sırasında “Filenin Sultanları”nın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşmalarını izlemek üzere Paris’e gittiğimde bir akşam üstü Raffles Otel’in bahçesine çay-kahve içmeye uğradık.

Raffles’ta Ekim 2009’da Dice Kayek’in bir programı için Paris’e gittiğimde Ritz Paris’in Genel Müdürü iken tanıdığım Ömer Acar’la karşılaştım:

- Ritz Paris’ten ayrıldıktan sonra 10 yıl kadar Katarlı bir grupla çalıştım, otel yatırımlarını yönettim. 34 otel yatırımının yönetiminde görev aldım. 2022 yılı ortalarında Raffles ve Fairmont zincirlerini yönetmek üzere Accor Grubu’na geçtim. Ofisim New York’ta.

Ömer Acar, Ekim 2009’da Ritz Paris’te sohbet ettiğimizde, turizm sektörünün çocukluk hayali olduğunu anlatmıştı:

- 6 yaşındayken babam, “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” diye sorduğunda hep, “Otelci olacağım” diye yanıt verirdim.

Acar, Bilkent Üniversitesi’nden iç mimar olarak mezuniyeti sonrasında bu mesleği denemiş, ardından çocukluk hayaliyle yola koyulup İsviçre’de otelcilik eğitimi almıştı. Üzerine ABD’de işletme masteri yapmıştı. Sektördeki ilk iş deneyimini de Zürih’teki Savoy Otel’de kazanmıştı.

Ardından Hawai, Beverly Hills, Sharm El Sheikh, Harrod’s derken Al Fayed’e ait Ritz Paris’in başına geçmişti. Aynı zamanda Harrod’s Yönetim Kurulu Üyeliği de sürüyordu.

Acar’a Ritz Paris’teki sohbette sormuştum:

- Buradaki göreviniz ne kadar sürecek?

Şu yanıtı vermişti:

- Ben hep işimde yeni şeyler yapıp yapmadığıma bakarım.

Ömer Acar’la New York’taki ofisinde sohbet ederken, Bayraktarlar Holding’e ait Büyük Tarabya Oteli’nin Fairmont markasıyla işletilmesi konusunda son durumu sordum, yanıtladı:

- Bayraktarlar Holding, oteli bir taraftan renove ediyor. Renovasyon tamamlandıktan sonra Fairmont markasıyla işletilmesi gündeme gelecek.

Tarabya Oteli’nin konumuna işaret etti:

- Tarabya Oteli için “uzak” diyenler olduğunu duyuyorum. Muhteşem bir konumu var. Fairmont’un önemli otelleri arasına girecek. Biz Tarabya Oteli’nin Fairmont olarak işletilecek olmasından büyük heyecan duyuyoruz.

Acar, dünyada farklı ülkelerde 90 Fairmont, 24 de Raffles olduğunu anımsattı:

- 3 yıl içinde dünyada Fairmont sayısı 120’ye, Raffles sayısı da 35’e çıkacak. Yani, 41 yeni otel devreye girecek. Örneğin Cidde’de (Suudi Arabistan) yakında Raffles açacağız. İtalya’da Como Gölü kıyısında otel açmak için imzayı attık.

Fairmont ve Raffles zincirinin yönetmek üzere neden New York’u merkez seçtiğini merak ettim, anlattı:

- Accor Grubu üst yönetimi New York’ta olmamızı istedi. Çünkü, Fairmont otellerinin yüzde 50’si ABD ve Kanada’da bulunuyor.