Bir yıl 28 bin lirayla nasıl yaşanır?

10 yıl öncesinde, şu an olduğu kadar enflasyonla bir derdimiz yoktu. Her ay enflasyon farkı açıklanıyor. Özellikle birkaç yıldır ve covid-19 ve sonrası enflasyonun önlemez yükselişi, hayatımızın her alanına sirayet etmiş durumda.

Enflasyonun artmasıyla cebimizdeki para hızla eriyor. Alım gücü her geçen gün düşüyor. En büyük banknot 200 lirayla, haftalık Pazar alışverişimizi rahatlıkla yapar üzerine cebimizde paramız da kalırdı. 200 liralık banknot ise günümüzde.20 lira değerinde kaldı.

Zam farkı 3 bin lirayla yaşamak zor

Emekli, engelli, şehit ve gaziler, dul ve yetimler, asgari ücretlileri açlık ve yoksulluk sınırının altındaki maaşıyla zor günler yaşıyor. Akşam pazarını bekleyen emeklileri, asgari ücretliyi, dul ve yetim, engellileri, gözlemliyorum. İstediği birçok sebze ve meyveyi, alamadan pazardan dönüyor.

TÜİK verileri, en son açıklanan açlık ve yoksulluk sınırıyla ve enflasyonun düşmeyip yükselmesiyle yılda iki kez zam farkı alan memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklisi en son zam oranıyla yaklaşık 3 bin lira zam farkı aldı. Ancak bu zam farkı ile bir kilo baklava dahi alınamıyor. Muftakta ise ayrı bir yangın var. Faturaları bile karşılamayan bu 3 bin liralık zam ile yeni yıla kadar beklemek zorunda kalıyor.

Asgari ücretliye yılda bir kez zam yetmiyor

Asgari ücretli ile sohbet ediyorum. Yılda iki kez uygulanan ve maaşlara yansıyan bu zam oranından asgari ücretli faydalanamıyor. İstanbul’da özelikle merkez ilçelerde en düşük kiranın ortalama 45 bin lirayı bulduğu ağır yaşam koşullarında asgari ücretli; yılda bir kez uygulanan zamla yıl boyunca 28.075,50 lira aylıkla yaşamaya mecbur bırakılıyor.

Çarşı, Pazar, markette fiyatlar her gün artarken, en ucuz incir, üzüm, muz, pazarda 100 liradan aşağı değil. Taze fasulye en ucuzu 80 lira. Yeşil biber 150 lira. Eve gelen aylık faturaları hesaplıyorum. Elektrik, su, internet, cep telefonu, doğalgaz en asgari 6 bin 500 lirayı buluyor.

Bir simit en ucuzu 25 lira. Tereyağlı simitin en ucuzu 100 liradan başlıyor. Bir çay içmek istesen bir bardak çay en ucuzu 60 lira, bir fincan kahve 170 lira olmuş. Geçen hafta kahvaltılık için uğradığım markette ise beyaz peynirin kilosuna baktım, en ucuzu 695 liradan başlıyor. Zeytinin kilosu 300 lira. Bunlar en ucuz fiyatlar. Eskiden yoksulun sofrasında yediği en ucuz zeytin, makarna, kuru fasulyeydi. Şimdi güç yetmiyor.

Asgari ücretlinin maaşı artmıyor ancak mutfaktaki zam hız kesmiyor

Geçenlerde esnafı dolaşırken, asgari ücretli bir vatandaşla sohbet ettim. Geçim sıkıntısı ve yaşamın bu şehirde her gün daha çok ağırlaştığından bahseden vatandaş şu ifadeleri kullandı: “ Kirada oturuyorum, asgari ücret düzeyinde maaş alıyorum. Ev sahibi kirayı yeni oranla artırdı şimdi ben burada yıllardır oturuyordum, bu mahallede çalışıyorum başka bir semte gidemem çünkü yol parası verecek gücüm yok.

Burada evden yürüyerek işe gidiyorum. Kira bu mahallede en kötüsü bir artı bir daire 45 bin lirayı geçiyor. Çocuk da var. Eşim çalışmıyor. Taşınmaya kalksam ev taşıma maliyeti yaklaşık 300 bin lirayı buluyor.

Maaşımla bir ayı bile geçiremezken, köşede birikmiş bu kadar bir param yok ki, taşınayım. Mutfak, faturalar, okul da açılıyor. Okul masrafı benim maaşımın en az iki üç katı. Eşim de iş bakıyor. Bir yerde temizlik işi ya da yemek yeri olursa hiç değilse üç beş kuruş kazanıp, pazar, mutfak alışverişine katkıda bulunmak istiyor. Ancak çocuk küçük olunca bir işe giremedi. Çocuğu bırakacak kimse yok. Bakıcıya versen maaşımın hepsini ona vermek gerek. Benim maaşla üç kişi geçinemiyoruz. Bakkala, manava bazen borçlanıyoruz. Yaşam çok zorlaştı, Eskiden böyle miydi? Kirada oturmayı bırak taksitle eve dahi girebiliyorduk. Şimdi maaşımla ayda birkaç kez eşim, çocuğum ve ben deniz kenarında hiç değilse oturup nefes alalım diyoruz. Sadece simit alsak, çay içsek, kahveyi içmiyoruz dışarıda çok pahalı. Simit, 25 liradan, çay 60 liradan ki en ucuzu bu fiyat, ayda dört kez çıksak sahile toplam Bin lirayı aşıyor. Pazar masrafına ise 2 bin lira yetmiyor, çoğu sebzeyi, meyveyi alamadan eşim eve dönüyor. Faturalar 6 bin lirayı aşıyor.

Aldığım aylık 28.075,50 lira. Bu maaşla nasıl yaşanır? Biz de insanız. Bizim de hiç değilse ailemizle ayda birkaç kez simit, çay içebilecek bir hakkımız yok mu? Nasıl yetiştireceğim diye düşünmeden, istediğim bir yemeği yiyemeyecek miyim? Bize bir yıl boyunca 28 bin lira ile yaşa deniyor? Nasıl yaşanır? Sebze, meyve, kuru bakliyat, kiralar, faturalar sürekli zamlanıyor. Benim maaşım bir yıl boyunca hep aynı hiç değişmiyor, 28.075,50 lira…Buna bir çözüm bulsunlar. Bir gün, bizim yerimize koysunlar kendilerini ve bir ay bu maaşla yaşayabilirler mi?”

Asgari ücretli açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşama zorlanıyor

Türk-İş’in açıkladığı Ağustos ayı açlık sınırı 37 bin 388 lira, yoksulluk sınırıysa 121 bin 786 lirayı buluyor. Mutfaktaki enflasyon ise aylık yüzde 1,21, yıllık ortalama oranın ise yüzde 40, 33 olduğu görülüyor.

Asgari ücretle çalışan vatandaş, ev kirasının büyükşehirlerde ortalama 45 bin lirayı aştığı ve taşınma maliyetinin neredeyse 300 bine yaklaştığı için kiradaki evinden çıkarılmak istense de ekonomik gücü olmadığından ev sahibinin insafına bırakıldığı bu ağır yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor.

Asgari ücretli her şeye zam var benim maaşıma neden yok diye soruyor

Bir yıl boyunca 28 bin lira aylıkla geçinmek zorunda bırakılan asgari ücretli vatandaş, her şeye zam olurken benim maaşım neden yerinde duruyor diye soruyor haklı olarak. Ailesiyle ayda birkaç kez bir simit ve çay içmeyi ancak bunun hesabını yaparak, evinde oturmak zorunda kaldığını, kendisini değil eşi ve çocuğunun da temel insani bir ihtiyaçtan mahrum kalmasının derin bir yara bıraktığını, sitemle anlatıyor.

Elbette her vatandaş gibi asgari ücretliler de temel asgari düzeyde insanca bir yaşamı hak ediyor. Açlık ve yoksulluk sınırını altında bir yaşama mecbur bırakılmak, hayatın yükünü tek başına omuzlarında hissetmek, alım gücü karşısında her geçen gün eriyen maaşıyla, gelecek kaygısı artıyor.

Ekmeğe, simite, peynir, zeytine, kuru bakliyata, faturalara, çarşı, pazarda sebze ve meyveye gelen zamlara yetişemediğini ancak maaşının sabit kaldığını söylüyor. Yok mu buna bir çare diye soruyor? Ayda bir kez olsun ailesiyle bir lokantada yemek yemeyeli yıllar olduğunu, döner ekmek de yiyemediğini ancak çocuğunun canı istediği için bir kez ona aldığını, evine et alamadığını da söyleyen asgari ücretli derin bir üzüntü ve mahcup bir bakışla yine soruyor?

Bir yıl boyunca 28 bin lira maaşla ve kirada da oturuyorsanız, maaşınız artmıyorsa, ancak her şeye bütün bir yıl boyu zam geliyorsa siz geçinebilir misiniz? Bizim de insanca bir yaşama hakkımız yok mu?...Elbette var…

Asgari ücretliye de açlık ve yoksulluk sınırı altında ezilmeyeceği, sosyal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi, ihtiyaç değil bir zorunluluk değil mi? Bir insanın ömrünü tüketip, bir yıl boyu alın teriyle emeğinin karşılığında zor ekonomik koşullar altında bir yaşamaya değil de bir sonraki günün şafağında, bir lokma ekmeğin ağırlığı ile ezilen bir hayat değildir asgari ücretlinin payına düşen…