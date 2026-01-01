Bir yılda %1.025 yükseldi 12’si yılı ekside kapattı

BIST 30 Endeksi’nde yıl boyunca 18 hisse değer kazanırken, sadece iki hisse %100’ün üzerinde prim yaptı. En fazla yükselen %1.025 ile listenin başında yer aldı. Yıl içinde en fazla düşen ise %31’e yaklaştı.

2025’in ilk yarısında zayıf bir performans sergileyen BIST 30 Endeksi, yılın ikinci yarısında bir miktar toparlansa da genel olarak yatay ve dalgalı bir seyir izledi. Yıl boyunca %13,45 prim yapan endeks, enflasyonun gerisinde kaldı. Kapsamındaki 30 hissenin yalnızca 18’i yılı pozitif getiriyle tamamlarken, en güçlü performans Destek Finans Faktoring’den geldi. Aynı dönemde 12 hisse değer kaybederken, en fazla düşüş Sasa’da görüldü.

Yılın en fazla yükseleni

Listenin ilk sırasında şubat ayında borsaya gelen Destek Finans yer aldı. Yüzde 1.025 ile oldukça güçlü bir çıkış gerçekleştiren hissede son bir ayda satışlar daha belirgin öne çıktı. 60,91 F/K ve 17,62 PD/DD oranı yatırımcıların yüksek beklentisini işaret ediyor.

İkinci sırada yer alan Aselsan %216’lık bir yükseliş kaydetti. Fonların en fazla rağbet ettiği hisselerin başında geliyor. 195 fon toplamda 46,1 milyon lot hisseyi portföyünde tutuyor. Hisse, son bir aydır tekrar yukarı hareketlenirken fonlardan düşük de olsa kâr satışları gözleniyor. Şirket yıl içinde toplam 266,5 milyar TL’yi aşan yeni iş bağlantısını paylaştı. Oluşan sipariş tutarı yıllık gelirinin %177’sine ulaştı.

En fazla kaybettiren

PTA, polimer cips ve elyaf üretim tesisi yatırımları 2025 içinde devreye giren Sasa, yılı %30,7 kayıpla kapattı. Şirket, 25 milyar dolarlık petrokimya ve rafineri tesisiyle liman projesi yatırımı için de süreci ağustosta başlattı. Son bir ayda hissede fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Elinde bulunduran sayısı 37’ye geriledi.

ZEYNEP’E SOR

TAŞINMAZ AL SAT MI, AL TUT MU?

Taşınmaz al sat; likidite yaratma, sermaye çevrimi, risk azaltma, fırsat realizasyonu. Zamanlama riski, vergi etkisi, masraf yükü, geri dönüş sorunu.

Taşınmaz al tut; değer saklama, kira geliri, sınırlı arz, istikrar, esneklik. Zayıf likidite, yönetim yükü, sınırlı getiri, bölgesel risk, sermaye kilidi.

Büyüme yönünü koruyor. Ancak veriler kârlılık üretmede sorun olduğunu söylüyor

Yeo Teknoloji’nin açıkladığı yeni işlere rağmen kârı neden düşüyor? / Sezai Kulaksız.

Sezai, Yeo Teknoloji tarafında açıklanan yeni iş bağlantıları, yatırımlar ve üretim adımları şirketin büyüme yönünü koruduğunu gösteriyor. Özellikle sözleşme artışları, yurt dışı projeler ve enerji depolama yatırımları, gelir tabanını genişleyen gelişmeler olarak değerlendirilmeli. Ancak bu tür hamleler çoğu zaman ilk aşamada gelirden önce maliyet yaratır. Bu nedenle kâr tarafındaki zayıflama, büyümenin niteliğiyle birlikte değerlendirilmek zorunda. Firma, dokuz aylık dönemde gelirini %41 artırmasına rağmen esas faaliyet kârını %5 ve net kârını %17 geriletmesi dikkat çekiyor. Görünüm, yeni işlerin kârlılık üretmediğini düşündürüyor.

Birinde iştirakin geri aldığı payları satın aldı. Diğerinde tahsisliyle firmaya nakit enjekte etti

Koç Holding; Arçelik ve Marmaris Altınyunus’taki paylarını neden artırıyor? / Galip Yıldırım

Galip, Koç Holding yakın zamanda iki harekette bulundu. İlki bağlı ortaklığı Arçelik’in geri aldığı 48 milyon adet payı, hisse başına 108,29 TL’den satın almak. Diğeri de Marmaris Altınyunus’ta tahsisli sermaye artırım yoluyla hisse başına 956,39 TL’den 1.672.957 adet payı almak. Koç Holding’in bu işlemleri kısa vadeli fiyat hareketinden ziyade, portföy yapısını sağlamlaştırmaya dönük olduğu anlaşılıyor. Arçelik’te küresel yeniden yapılanma süreci, Altınyunus’ta ise turizm varlığının uzun vadeli değeri öne çıkıyor. Bu nedenle yapılan işlemler, piyasa koşullarından bağımsız olarak güven ve sahiplenme mesajı olarak değerlendirilmeli.

YATIRIM FONLARI

BIH fonu son bir yılda yatırımcısına %106 kazanç sağladı

Pardus Portföy tarafından yönetilen Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (BIH), temmuzdan bu yana kademeli olarak büyüyor. Aralık sonu itibarıyla 629,4 milyon TL hacme ulaştı. Portföyün %79,32’si hisse senetlerinden, %11,64’ü vadeli işlemler nakit teminatlarından ve %8,33’ü yatırım fonu paylarından oluşuyor. Ekim ve kasım aylarındaki düşük nakit çıkışı sonrası aralıkta yaklaşık 4,8 bin TL nakit girişi gözlendi. Yatırımcı sayısı 385’e inerken, %99,75 doluluk oranına sahip. BIH, ağırlıklı olarak borsada işlem gören hisselere odaklanan bir yapı izliyor. Risk seviyesi 6 olup yüksek dalgalanmayı göze alabilen ve uzun vadede büyüme arayanlara hitap ediyor. Ekim 2023’te işlem görmeye başlayan fon, geçen sürede artan bir performansla toplamda %532,93 oranında yükseliş kaydetti. Son bir yıldaki getirisi ise %106 oldu.

TAHVİL

Quick Finansman, %39,82 bileşik faizle 300 milyon TL borçlandı

Quick Finansman, 30.12.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihracını tamamladı. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %40,5, bileşik faizi ise %39,82 olarak belirlendi. 400 gün vadeli ve tek kupon ödemeli tahvil, 03.02.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden oranı %44,38 düzeyinde.

%40,5 YILLIK BASİT FAİZ

30 Aralık itibarıyla TLREF %37,87 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Quick’in sunduğu %40,5 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,63 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Söz konusu ihraç, şirketin uzun vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Tahvil, piyasada TRSQUIC22717 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TURCAS HOLDİNG

Manhattan’daki projeyle portföyünü genişletiyor. Geri dönüşünün 3,5 yıl sürmesi bekleniyor

Turcas Holding, Manhattan’daki 2028’in ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan üst segment bir konut projesiyle ilgili görüşmede bulunuyor. Projenin toplam yatırım büyüklüğü 224 milyon dolar. Şirket yaklaşık 56 milyon dolar seviyesindeki özkaynağın 7 milyon dolarlık kısmına katılmayı planlıyor. Söz konusu tutar, Turcas Holding’in özkaynaklarının %2,1’ine karşılık geliyor. Çok sektörlü holding yapıları, büyümeyi yalnızca tek bir faaliyet alanına bağlı kalmadan, farklı coğrafya ve varlık sınıflarına yayılan yatırımlarla desteklemeyi hedefliyor. ABD gayrimenkul piyasası, dolar bazlı gelir potansiyeli ve finansman imkânı sağlamasıyla yatırımcılar açısından tercih edilen bir alan olarak öne çıkıyor. Projenin, dönüş süresinin 3,5 yılı geçmeyeceği hesap ediliyor.

EUROPEN ENDÜSTRİ

Kapı pencere üretiminde kapasiteyi artırıyor. Yatırımını 2027’de devreye almayı hedefliyor

Europen Endüstri, tam kapasiteye ulaştığını ve üretiminin tamamını Avrupa’ya ihraç ettiğini belirttiği kapı pencere tesisinde, yıllık kapasiteyi 850 binden 1,5 milyon adede çıkarıyor. Yatırım bütçesi 5 milyon euro olarak belirlendi. Yatırımın 2026 yılı içinde tamamlanması, 2027’de devreye alınması hedefleniyor. Kapı pencere grubu, şirket cirosunun %45’ini oluşturuyor ve yıllık yaklaşık 70 milyon euro satış hacmine sahip. Hacim 2029 sonuna kadar 120–130 milyon euro seviyesine çıkarılacak. Talep artışında ABD pazarı ve mevcut müşterilerin sipariş büyüklüğü öne çıkıyor. Sanayi şirketlerinde kapasite artışı, talep görünümü ve pazar çeşitlenmesiyle doğrudan ilişkilidir. Şirketin ABD gibi yeni coğrafyaya açılması, hem risk dağılımı hem de birim kârlılığı açısından önemli.

BİM

Dijital katılım bankacılığı yerine geleneksel katılım bankacılığına yöneldi. Süreci başlatıyor

BİM, daha önce gündeme aldığı dijital katılım bankası seçeneğini yeniden değerlendirerek, fikir değişikliğiyle geleneksel katılım bankası kurulmasına karar verdi. İzin verilen hizmet çeşitliliğinin daha geniş olması nedeniyle faaliyetlerini ağırlıklı dijital kanallar üzerinden yürütecek bir katılım bankası modelinin daha uygun olduğu sonucuna vardı. BİM bu doğrultuda bağlı ortaklıklarıyla birlikte kurulması planlanan katılım bankası için BDDK’ya izin için başvuruda bulunacak. Katılım bankacılığı, faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde fon toplama ve kullandırma faaliyetlerini yürütürken, son yıllarda dijital kanalların payı hızla artıyor. Türkiye’de katılım bankaları, bireysel bankacılığın yanı sıra KOBİ ve ticari segmentte de büyüme potansiyeli taşıyor.