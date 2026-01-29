Bireysel emeklilik fonları girişim sermayesinin önünü açtı

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) altyapısı 2001 yılında BES Kanunu’nun kabul edilmesiyle oluşturuldu. 2003 yılında ise fiilen uygulanmaya başlandı. İlk BES sözleşmelerinin yapıldığı 2003 Ekim ayından bu yana sistem çok önemli gelişme gösterdi.

Bunda 2013 yılında yüzde 25 devlet katkısının getirilmesinin ve daha sonra bu oranın yüzde 30’a çıkartılmasının yanı sıra 2017 yılında Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) devreye alınmasının önemli katkısı oldu. Böylece çalışanlar işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik planına katılabilir duruma geldiler.

Bu yılbaşında ise sistemde önemli bir değişiklik yapılarak devlet katkı payı yüzde 20’ye düşürüldü. Geçenlerde bir sohbette bir araya geldiğimiz Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, bu gelişmeyi yorumlarken “Bu, sektör açısından kritik bir gelişme. Oysa bu katkı oranı performansa dayalı bir modele bağlansa çok daha sağlıklı olurdu. Örneğin, ‘girişim sermayesi fonlarına yüzde 5’in üzerinde yatırım yapanlara yüzde 30 katkı devam etsin’ gibi kademeli bir sistem uygulanabilir. Böylece hem yatırımcı teşvik edilir hem de sektör desteklenmiş olur” dedi.

2016 yılında çıkan bir düzenlemeyle OKS kapsamındaki emeklilik fonlarının, girişim sermayesi fonlarına yüzde 1 ila yüzde 5 oranında yatırım yapabilmesine olanak tanınmasından sonra bireysel emeklilik fonları Türkiye’de girişim sermayesi ekosistemine önemli bir ivme kazandırdı. Bu düzenleme, Türkiye’de risk sermayesi piyasasının kaderini değiştiren yapısal bir adım oldu.

Bugün girişim sermayesi fonlarında yaklaşık 25 milyar TL’lik bir büyüklük doğrudan bireysel emeklilik fonlarından geliyor. Bireysel emeklilik şirketlerinin yatırımcı olarak yer aldığı bu yapı, uzun vadeli tasarrufların reel ekonomiye aktarılması açısından da önemli bir örnek sunuyor.

Girişim sermayesi ekosistemini kısa vadede büyüten en önemli unsurun Bireysel Emeklilik Fonları olduğuna vurgu yapan Kamil Kılıç, “Özellikle son 2-3 yılda ciddi bir ivme yakaladık. Bu nedenle, girişim sermayesi fonlarına yatırım oranının yüzde 5 seviyesinde sabitlenmesi sektörün sürdürülebilirliği açısından oldukça olumlu bir adım olur. Çünkü burada devlet, uzun vadeli yatırımlara pozitif ayrımcılık yaparak önemli bir rol üstlendi” diyerek sektörün talebini dillendiriyor.