Biri 3 gün tavan yaptı biri 5 gün taban oldu

Satıcının daha güçlü olduğu piyasada geçtiğimiz hafta BIST Tüm Endeksi %0,43 geriledi. Borsada 103 hisse yükselirken 439’u geriledi. Yükselenlerden 11’i %20’yi aşan primle haftayı tamamladı, bir hissenin performansı %40’ı geçti.

Borsa geçtiğimiz hafta özellikle son gün satışlarıyla birlikte eksiye döndü. En fazla düşenler teknoloji, turizm ve holding hisseleriydi. BIST Tüm Endeksi’nin haftalık kaybı %0,75 olurken 327 hissenin fiyatı geriledi, 218’1 yükseldi. Yüzde 20 ve üzeri prim yapan 11 hisseden biri %40’ı aştı. En fazla düşenin kaybı %41’e yaklaştı.

Haftanın kazandıranları

Son üç işlem gününde her defasında tavandan kapanış yapan Işıklar Enerji Yapı Holding, bir haftada %40 prim yaptı. Bu hareketlilikte kurumsalların işlemleri etkiliydi. Kasımın ilk haftasında Alnus Yatırım payını %9,92’den %12,9’a çıkardı. Pardus Portföy satarak %7,59’dan %3,74’e düşürdü. Geçtiğimiz yıl zarar eden firma, altı aylıkta zararı sürdürdü. Alımlarıyla DFI, BDS, AHI fonlarının işlemleri dikkat çekti.

Burçelik Vana %28,76 ile haftalık en fazla kazandıran ikinci hisse oldu. Ekimin ilk haftasında başlayan hareketlilik ara ara kâr satışlarını getirse de çıkış bugüne kadar sürdü. Geride kalan iki ayda yükselişi %182’ye ulaştı. Dokuz aylık bilançosunda zarar yazdı, satışları %87 aşağıda. Eylülden bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam hacmi yıllık gelirinin %19’u seviyesinde.

Haftanın kaybettirenleri

Haftanın beş işlem gününde de taban yapan Borlease Otomotiv toplamda %40,85 geriledi. 11 Temmuz-3 Kasım arası %134 yükselirken, son hafta sert satışlarıyla birlikte hızlı düştü. Henüz dokuz aylık sonuçlarını açıklamadı. Altı aylıkta zararını 1,1 milyar TL’ye çıkardı. Hissede payını azaltan fonlar GBH, ZDZ ve ZPJ oldu.

ZEYNEP'E SOR

KISMİ ÇEŞİTLİLİK Mİ, TAM ÇEŞİTLİLİK Mİ?

Kısmi çeşitlilik; odak, getiri potansiyeli, düşük maliyet, kontrol, disiplin. Risk yoğunluğu, volatilite, sektör bağımlılığı, artan risk, sınırlı korunma. Tam çeşitlilik; yayılan risk, stabilite, savunma, sistematik yaklaşım, rahatlık. Getiri seyrelmesi, takip zorluğu, maliyet, odak kaybı, ortalama getiri.

BES fonları uzun vadeli yatırımlardır. Fon pozisyonları konjonktürle uyumlu olmalı

BES fonlarında ne kadar süre aralıklarında değişikliğe gidilmeli? / Kemal Uncu

Kemal, BES fonları uzun vadeli yatırım aracı olarak kurgulandığı için, sık fon değişikliği getiriyi artırmaktan ziyade risk yönetimini zorlaştırır. Ancak piyasa koşulları, faiz trendleri ve enfl asyon beklentilerindeki değişim, zaman zaman portföy dağılımının gözden geçirilmesini gerektirir. Bu nedenle yılda en fazla 2–3 kez, yani çeyrek bazlı dönemlerde kontrol edilmeli. Konjonktür, özellikle faiz, döviz ve hisse senetlerinde yön değişimi açısından belirleyici olur. Örneğin, faizler yükseldiği dönemlerde borçlanma araçları ağırlıklı fonlar avantajlıyken; düşük faiz ve büyüme dönemlerinde hisse veya karma fonlar daha kazançlı olur.

Eylülde geri alıma başladı. Ancak sınırlı kaldığı için fi yatı yukarı iteklemede zayıf kalıyor

BİM’de hem ortak alımı hem de geri alım olmasına rağmen fiyat neden yükselmiyor? /Haluk Kender

Haluk, eylülden bu yana hem BİM’in kendisi hem de ana ortak, hissede alım yaptı. Ancak işlemler fiyatın yönünü yukarı çevirmeye yeterli olmadı. Bunda alımların piyasa dinamiklerine kıyasla sınırlı kalmasının etkisi bulunuyor. Şirket, 12 Eylül’de açıkladığı geri alım programı kapsamında yalnızca 761 bin adet hisse aldı. Bu, ise hayli sınırlı bir oran anlamına geliyor. Neticede geri alımlar fiyat destekleyici olsa da, miktar sınırlı kaldığı için piyasanın genel satış eğilimini dengeleyecek büyüklükte değil. Büyük ortağın da 535,36 TL ortalamayla alımda bulunması bireysel ölçekte destekleyici bir hamle olsa da genel trende yön vermeye yetmedi.

YATIRIM FONLARI

BVZ fonu 6 ayda %23 kazandırdı, arbitraj fonların ortalaması ise %18

BV Portföy’ün İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fonu (BVZ), Nisan 2023’ten bu yana işlem görüyor. Geçen süre zarfında fiyatında düzenli bir artış yaşanıyor. Haziranda 964 milyon TL büyüklüğünde olan fon, şimdilerde 1,1 milyar TL düzeyinde. Portföyün %30,95’i Borsa İstanbul para piyasası, %29,06’sı hisse senedi, %26,64’ü ters repo ve %10,36’sı vadeli işlem teminatlarından oluşuyor. Toplam yatırımcı sayısı 1.105 seviyesinde bulunurken %33,84 doluluk oranı ile dikkat çekiyor. BVZ, gün içi fiyat farklarından yararlanarak algoritmik işlemlerle kısa vadeli kazanç hedefliyor. Son altı ay getirisi %22,94 ile serbest arbitraj fonların % 17,50 olan ortalamasının üzerinde duruyor. Yıllık %4,20 yönetim ücreti ile 21 fon arasında ortalama üstü düzeyde. Arbitraj fonlarda en yüksek yönetim ücreti %5 seviyesinde.

TAHVİL

Marbaş, piyasadan TLREF+%4 faizle 341 milyon TL borçlandı

Marbaş Menkul Değerler, nitelikli yatırımcılara yönelik 07.11.2025 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 341.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF + %4 olarak belirlendi. 180 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 06.05.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

7 Kasım 2025 itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,28 seviyesinde bulunuyor. Marbaş’ın verdiği %4 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, Marbaş’ın kısa vadeli finansmanını karşılarken, piyasada TRFMARB52624 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALFA ENERJİ

Fabrika binasını nakit sağlama için sat-geri kirala yoluyla devretti. Amaç likidite elde etmek

Alfa Enerji, Kırıkkale OSB içinde yer alan fabrika binasını sat-geri kirala yöntemiyle Vakıf Katılım’a devretti. 422,5 milyon TL bedelle yapılan işlem, 1 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli ve eşit taksit ödemeli bir plan kapsamında yapılandırıldı. Sözleşme sonunda taşınmazın mülkiyeti yeniden Alfa Enerji’ye geçecek. Sat-geri kirala, şirketlerin taşınmazlarını finansal kaynağa dönüştürüp aynı varlığı kiralayarak kullanmaya devam ettiği bir finansman modeli. Alfa Enerji’nin bu yöntemi tercih etmesi, hem nakit akışını rahatlatmak hem de varlıklarını elden çıkarmadan bilanço esnekliği kazanmak açısından önemli. SPK mevzuatına göre böylesi işlemler, yatırımcılar açısından ayrılma hakkı doğurmayan bir nitelik taşıyor. Böylece şirketler likiditeye daha kolay ulaşabilmekte.

NET HOLDİNG

Girne’deki oteli 2026 ortasına kadar kapsamlı bir tadilata alıyor. Oyun salonu ise açık kalacak

Turizm ve oyun sektörü yatırımlarıyla öne çıkan Net Holding, Kuzey Kıbrıs’taki önemli tesislerinden biri olan Merit Crystal Cove Hotel & Casino’da 2026 ortasına kadar sürecek kapsamlı bir tadilata başlandığını duyurdu. 15 Temmuz 2026’ya kadar otelin konaklama hizmeti veremeyeceği belirtilirken, şans oyunları salonunun faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada tadilatın yıllık FAVÖK performansına kayda değer bir etkisi olmayacağı belirtildi. Holdingin KKTC, Karadağ, Bulgaristan ve Hırvatistan’daki Merit markalı otel ve casino zinciri, faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. KKTC’de Girne, Lefk oşa ve İskele bölgelerinde toplam sekiz alanda hizmet verirken, Doğu Avrupa’daki yatırımlarıyla çeşitliliğini koruyor. Çoklu yapı, finansal riski azaltıyor.

KIRAÇ GALVANİZ

Büyük ortak satış yaptı. Şirketin kontrol oranı ya da yönetim yapısında değişiklik bulunmuyor

Kıraç Galvaniz’in büyük ortaklarından ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serkan Malçok, kişisel finansal planlaması kapsamından 1 milyon adet hisse sattı. Söz konusu satış, daha önce dönüşüme konu olan 5 milyon hisse içerisinden gerçekleştirilirken, ortağın elindeki toplam pay sayısı 36,5 milyona geriledi. Bu miktar şirketin sermayesinin %21,47’sine denk geliyor. En büyük pay ise %25,74 ile Feyzi Kıraç’a ait. Şirketten yapılan açıklamada, bu işlemin bireysel portföy yönetimi kapsamında olduğu ve yönetim yapısı, kontrol oranları ya da stratejik planlarda herhangi bir değişiklik yaratmadığı belirtildi. Öte yandan Kıraç Galvaniz’in Bozüyük ve Bursa’daki üretim ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların planlanan şekliyle devam edildiği ifade edildi.