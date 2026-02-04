Biri servet inşa ediyor diğeri adrenalin satıyor

Borsada istikrar ile piyango arasındaki fark belirgin şekilde kendisini hissettiriyor. BIST 30’un zirvesindekiler reel ve güvenli bir büyüme önerirken; derinliği olmayan hisseler, finansal gerçeklikten kopuk hareketlere sahne oluyor.

Veriler borsada iki farklı yaklaşımın olduğunu söylüyor. Bir tarafta Aselsan ve Enka İnşaat gibi büyükler; milyarlarca liralık piyasa değerleri ve düzenli bilançolarıyla yatırımcısına korkusuz uyku ve sürdürülebilir kazanç vaat ediyor. Diğer tarafta ise spekülatif rüzgarla stratosfere çıkarak yatırımcıyı büyüleyen hisseler koşuyor. Unutmamak gerekir ki BIST 30 tarafındaki %200’lük kazanç cebe girecek kârken, yan hisselerdeki %4.000’lik yükselişler zamanında inemeyen için ekranda kalan sanal kârdan öteye geçemeyecek hikayelerdir.

BIST 30’un en fazla kazandıranları

Aselsan son bir yılda %238 yükselirken geride kalan üç yıldaki performansı da %1.026 seviyesinde gerçekleşti. Dünya ölçeğinde artan stres ülkelerin savunmalarına ayırdığı payı artırıyor. Sektörün önemli aktörlerinden Aselsan da bundan payını alıyor. Şirket hem yeni iş bağlantıları geliştiriyor hem de kapasitesini artıracak yatırımlarını sürdürüyor. Uzun vadede yükselen ivmesini koruyor.

Türk Altın İşletmeleri, geçtiğimiz yıl ünvan değişikliğine giderken son bir yılda %118 yükseliş kaydetti. Madencilik sektöründe yer alan şirket, yeniden bir yapılanma sürecinde. TVF iştiraki Türkiye Maden’in İvrindi’deki ruhsatını 50 milyon dolar ve net izabe gelirinin %2,5’ine denk gelen tutarla devralmak üzere anlaştı. Son günlerde hissede sert satışlar gözleniyor.

Borsanın en hızlısı

Alt Pazar’da işlem gören Tera Finansal Yatırımlar Holding, %4.113 ile son bir yılın en fazla yükseleni oldu. Geçtiğimiz yıl şubatta şirketin payları Tera grubu tarafından satın alınırken ağustos ayında da Dagi Yatırım Holding olan ünvanı değiştirildi. Ortaklık yapısındaki değişim hissede beklentiyi yükseltirken, fiyatı da beklentisiyle birlikte hızla yükseldi.

ZEYNEP'E SOR

AGRESİF Mİ, DENGELİ Mİ?

Agresif; yüksek kazanç, hız, çarpan etkisi, yüksek ivme. Kayıp riski, oynaklık baskısı, zamanlama bağımlılığı, yüksek stres, sürdürülebilirlik sorunu. Dengeli; Risk ayarı, istikrar, psikolojik rahatlık, getiri çeşitliliği, uyum yeteneği. Ortalama sonuç, hız kaybı, takip ihtiyacı, karar sorunu, yetersizlik.

Açılan şubeler geliri büyütürken kârı da baskılamada önemli bir faktör. Maliyet önden gidiyor

Migros’un açtığı yeni şubelere rağmen kârı neden büyüyeceğine küçülüyor? / Kazım Gürer

Kazım, Migros düzenli olarak şube sayısını artırıyor. Bu da gelir artışında etkili oluyor. Ancak son iki yılda geliri büyürken dönem sonu net kârı düşüyor. Açıkladığı 2025 dokuz aylık bilançosunda da gelirdeki büyümeye rağmen dönem sonu net kârındaki gerileme devam etti. Şirketin asıl sorunu satışlardan ziyade esas faaliyetlerinden zarar ediyor olması. Artan şube ile operasyonel nakit üretimi güçlenirken, daha hızlı artan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri faaliyetlerden kâra geçmesini önlüyor. Kârın küçülmesi büyümenin maliyetinin önden ödendiğini gösteriyor. Net borcun sıfıra yakın seyretmesi ise bilanço tarafında destek sağlıyor.

Açıklanan altın miktarı henüz kaynak aşamasında. Kaynağın rezerve dönüşmesi görülmeli

Ereğli Demir Çelik’in Sivas’taki altın madeni ne geliri destekleyecek? / Gökhan Şenkaya

Gökhan, Ereğli Demir Çelik’in Sivas Alacahan’da tespit ettiği altın varlığı henüz gelir yazacak aşamada değil. Açıklanan 424 bin ons altın, UMREK ve JORC standartlarında mümkün kaynak sınıfında. Ortalama tenör 0,89 g/t ve tonaj 14,9 milyon ton. Bu seviye, jeolojik varlığın kanıtlandığını gösteriyor. Ancak ekonomik üretim kararı için yeterli değil. Şirket de açıkça, bu verinin rezerv değil kaynak olduğunu vurguluyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla Ereğli’nin gelir tablosunda bu sahaya bağlı somut bir katkı olmadığı gibi yakın bir tarihte de beklenmemeli. Orta vadedeyse potansiyel var. Bunun için kaynağın büyüyüp rezerve dönüşmesi gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

GZH fonu temiz enerji temasıyla bir yılda %76 yükseldi

Garanti Portföy tarafından yönetilen Temiz Enerji Değişken Fon (GZH), ekimden bu yana büyüyor. Ocakta toplam büyüklüğü 323,7 milyon TL’ye yükseldi. Portföyde yabancı hisseler %54,09, yerli hisseler %17,74, para piyasası araçları %15 ve yabancı BYF’ler %7,7 paya sahip. Ocakta 74,7 milyon TL nakit girişi, temaya olan talebin canlılığını koruduğunu gösteriyor. Yatırımcı sayısı da 4.238’e yükseldi. GZH, temiz ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere odaklanıyor. Tematik büyüme arayan ve dalgalanmaya toleransı olan yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda fon %75,8 getiri sağlarken, tematik fonların ortalaması %44,6 seviyesinde kaldı. Performansıyla tematik fonlardan belirgin şekilde ayrıştığını gösteriyor. Enerji dönüşümü teması, uzun vadede ilgi gören bir yapıda.

TAHVİL

Türk İlaç, %50,08 bileşik faizle 630 milyon TL borçlandı

Türk İlaç, 02.02.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 630.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %45, bileşik faizi %50,08 olarak belirlendi. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 03.08.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %22,44 düzeyinde.

%45,00 YILLIK BASİT FAİZ

2 Şubat itibarıyla TLREF %36,85 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Türk İlaç’ın sunduğu %45 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 8,15 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından cazip bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTRLC82613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

OTOKAR

Romanya’da yaşadığı sorunları çözecek hamleyi yaptı. Yerel iş ortağın paylarını satın alıyor

Otokar, Romanya’da savunma sanayinde faaliyet gösteren Automecanica’nın %96,77 payını satın almaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı. İşlemde şirket değeri yaklaşık 87,8 milyon euro olarak esas alındı. Nihai bedel, net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri sonrası kesinleşecek. Kapanışın Nisan 2026 sonuna kadar tamamlanması hedefl eniyor. Söz konusu hamle, Otokar’ın Romanya’da yaşadığı sorunlar nedeniyle 4x4 zırhlı araç işiyle doğrudan bağlantılı. Aynı zamanda Otokar’ın iş orağı olan Automecanica’nın paylarının devralınmasıyla Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araçların Automecanica vasıtasıyla yerine getirilmesi hedefl eniyor. Söz konusu adım şirketin yaşadığı sıkıntıları aşmasına olanak vereceği gibi Romanya’daki varlığını da kalıcı hale getirebilir.

FLAP KONGRE TOPLANTI

Ankara’da konut geliştirme amacıyla taşınmaz satın aldı. Gelir için proje süreci takip edilmeli

Flap Kongre Hizmeteri, Ankara Büyükesat’ta yer alan 894 m2 arsa ve üzerindeki 8 daireli binayı kdv hariç 81 milyon TL’ye satın alıyor. Değerleme raporunda taşınmazın değeri 78,9 milyon TL olarak belirlendi. Ödemenin 50 milyon TL’si peşin kalanı 30 Nisan gününe kadar tamamlanacak. Açıklamada arsanın yeni konut projesi geliştirme amacı taşıdığı belirtildi. Konut amaçlı arsa ve bina alımları, gayrimenkul şirketleri için proje bazlı gelir yaratmanın ilk adımını oluşturur. Farklı alanlardaki firmalar ise yan gelir amaçlı zaman zaman bu yönlü girişimlerde bulunabilmekte. Flap Kongre açısından kısa vadede duran varlık artışı öne çıkarken, orta vadede proje geliştirme süreci takip edilmeli. Satışa dönüşmesi halinde nakit akışı ve kârlılık üzerinde belirleyici bir etki oluşabilir.

MİA TEKNOLOJİ

İçinde yer aldığı iş ortaklığı NATO siber güvenlik ihalesine teklif verdi. Görünürlüğü artıyor

Mia Teknoloji, NATO nezdinde tanımlı tedarikçi konumunda bulunuyor. Şirketin içinde yer aldığı iş ortaklığı tarafından yürütülen SSSB projesi, Birleşik Krallık, Hollanda ve Yunanistan’da halihazırda aktif olarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada projede edinilen saha ve entegrasyon tecrübesi sonrası, açılan WASA ihalesi için teklif verildiği belirtildi. NATO ve bağlı ajansların siber güvenlik ihaleleri, yüksek teknik yeterlilik ve referans gerektiriyor. Bu projeler, genellikle uzun hazırlık süreçleri ve çok aşamalı değerlendirmeler içeriyor. Mia Teknoloji’nin içinde yer aldığı iş ortaklığı açısından teklif süreci, henüz doğrudan gelir yaratmıyor. Bununla birlikte NCIA ve NSPA kapsamındaki proje havuzunda daha görünür bir konum elde etmelerine olanak veriyor.