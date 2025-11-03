Biri yüzde 34 gerilerken ikisi yüzde 46 yükseldi

Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta yükselen bir seyir izledi. Haftanın en yüksek getirilerini sanayi, enerji ve yatırım şirketleri gerçekleştirdi. BIST Tüm Endeksi %1,12 artış kaydederken borsadaki 398 hissenin fiyatında artış yaşandı. Altı hissenin fiyatı değişmezken, 143’ü geriledi. Yüzde 25 ve üzeri performans sergileyen 11 hisseden ikisi %46’yı aşan yükselişle dikkat çekti.

Bir hissenin fiyatı ise %34 düştü. Burçelik Vana geçtiğimiz hafta %46,23 ile fiyatını en fazla artıran hisse oldu. 9 Ekim’den bu yana ivmesini artıran hissenin son bir aydaki çıkışı da %121 seviyesinde bulunuyor. Dokuz aylık dönemde satışları %87 azalırken, dönem sonu zararı 36,2 milyon TL oldu. Hissenin fiyatında bu denli sert artışı gerektirecek bir açıklama ya da gelişme bulunmuyor.

İlgi daha ziyade fiyat temelli beklentiden kaynaklanıyor. Ay boyunca satış baskısı altında gerileyen Lydia Holding, geçtiğimiz hafta gelen agresif alımlarla birlikte %46,20 yükseliş kaydetti. Geçen iki yılda zarar açıklayan firma, bu yılın ilk yarısında ise kâra döndü. Gayrimenkul değerleme farkından gelen 624,2 milyon TL açıklanan dönem sonu kârda belirleyici faktör oldu. Hisse fiyatını bu denli sıçratacak yakın tarihli önemli bir gelişme ise bulunmuyor.

Üçte bir eridi

Esenboğa Elektrik, ağustostaki hareketin benzerini ekimde yaptı. 22 Ekim’den itibaren sert bir düşüş yaşarken bir haftada %34,20 eridi. Düşüşte fon satışları etkili oldu. Pardus Portföy ve ICBC Turkey Portföy’ün yönettiği 8 fon payını sıfırladı.

ZEYNEP'E SOR

BEDELLİ Mİ, HALKA ARZ MI?

Bedelli; nakit girişi, hızlı kaynak, bilanço desteği, esneklik, korunan kontrol. Nakit ihtiyacı, seyrelme riski, baskı, algı sorunu, zamanlama riski.

Halka Arz; yeni fon, görünürlük, likidite, kurumsallaşma, büyüme. Kontrol seyrelmesi, uygulama maliyeti, baskı, aşırı değerleme riski, regülasyon yükü.

Çıkışta bilançodaki olumlu veriler etkili oldu. İlginin sürmesi için devamının gelmesi önemli

Emlak Konut’un fiyatındaki artış durdu mu? Neden artık yükselmiyor? /Zafer Çalışkan

Zafer, geçtiğimiz nisan ayında 10,69 TL’den başlayan hareketle ağustosta 21,98 TL’ye kadar çıkan Emlak Konut GMYO, sonrasında gelen satışlarla birlikte geriledi. Şirketin ilk yarıda gelirinin %377 ve dönem sonu net kârının %567 artmış olması fiyatlama davranışını yukarı taşıyan önemi faktör oldu. Bu veri, ağustosa kadar süren yükselişi besledi. Sonrasında bilanço akışıyla desteklenen haber akışının gelmemesi kâr satışlarını öne çıkardı. Son zamanlarda Z30KP.F fonundan gelen alımlar dikkat çekiyor. Hissenin ağustostaki zirvesinin üzerine çıkabilmesi için bilançoda yeni bir ivme ve makro tarafta gözlenecek genişleme etkili olacaktır.

Önceki krediyi refi nansman yoluyla uzattı. Ana para 5 yıl sonra, faizler altı ayda bir ödenecek

Ülker’in yurt dışından yüklü miktarda kredi çekmesinin sebebi nedir? /Fahrettin Kocagöz

Fahrettin, Ülker’in açıkladığı işlem yeni bir borçlanma değil, 2023’te aldığı 250 milyon dolarlık sendikasyonun refinansmanıdır. Eski kredi Nisan 2026 vadeli olmakla birlikte 20 Ekim günü kapatıldı ve yerine 5 yıl vadeli yeni bir sendikasyona geçildi. Vade sonunda ana para ve 6 ayda bir faiz ödemeli olacak. Böylece eski borcun daha uzun vadeye ve daha uygun şartla taşınması olanağı elde edilecek. Refinansman kredileri, kısa vadeli geri ödeme baskısını azaltırken, nakit akış planlamasını rahatlatmaya olanak veriyor. Ülker’in bu girişimini borcun vadesini uzatma girişimi olarak değerlendirmeli. Sendikasyona 11 yabancı banka katıldı.

YATIRIM FONLARI

TYH fonu Temmuz 2024’teki seviyesinin gerisinde

TEB Portföy’ün yönettiği Hisse Senedi Fonu (TYH), 2,1 milyar TL büyüklüğe sahip. Ağustostan bu yana küçülüyor. Ekim ayında çıkan para 31,9 milyon TL. Portföyün %91,42’yi hisse, %4,29’u borsa yatırım fonu, %3,12’ü yatırım fonundan oluşuyor. İlgide azalma gözlenen fonun yatırımcı sayısında kademeli azalma söz konusu. Mevcut durumda 7.889 yatırımcısı var. Doluluk oranı %45 ve pazarda %1,26 paya sahip. TYH, borsada işlem gören şirketlere ağırlıklı olarak yatırım yapıyor. Portföyünde öne çıkan hisseler arasında KOZAL, KOZAA, THYAO, EKGYO ve KCHOL yer alıyor. Temmuz 2024’te ulaştığı 1,8666 TL’nin altında duruyor. Son 6 ay getirisi %8,72. Aynı sürede hisse yoğun fon ortalaması %41,31. Kategorisindeki fonların hayli gerisinde duruyor. Yıllık %2,75 yönetim ücreti ile 202 fon arasında ortalama üstü ücret alıyor.

TAHVİL

Opet, piyasadan TLREF + %1 faizle 2,5 milyar TL borçlandı

Opet, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 30.10.2025 başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 2.500.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF + %1 olarak belirlendi. 726 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 8 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 26.10.2027 olarak açıklandı. 31 Ekim itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,23 seviyesinde bulunuyor.

%1 YILLIK BASİT FAİZ TLREF+

Opet’in verdiği %1 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için dengeli bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, Opet’in uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSOPASE2722 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALVES KABLO

İki kanaldan toplam 363 milyon TL’lik satış anlaşmasına gitti. Yıllık gelirin %5,8’i seviyesinde

Alves Kablo, iki ayrı satış kanalından toplam 363 milyon TL tutarında yeni sözleşme imzaladı. İlki, yurtiçi bayilerle yapılan “stok yönetimi” odaklı anlaşma kapsamında 171,3 milyon TL’lik kablo satışı oldu. Diğeri ise şirketin Eylül 2025’te faaliyete geçen bakır lama üretim tesisinden sağlanacak 400 tonluk ürün için 191,9 milyon TL tutarında satışla gerçekleşti. Her iki anlaşmanın toplam tutarı yıllık gelirin %5,77’si seviyesinde. Bakır lama ve topraklama malzemesi satışındaki sözleşme bedeli, LME bazlı bakır fiyatına göre değişkenlik gösterecek. Açıklamada LME bakır baz fiyatının şimdilerde 11.033 dolar/ton olduğu belirtildi. Satışlar hem kur hem emtia fiyatlarına bağlı olarak kârlılıkta esnekliğe yol açabilecek. Şirket yeni tesisle kapasitesini etkin kullanıyor.

BOĞAZİÇİ BETON

İki büyük projeye hazır beton satacak. Toplam 1,3 milyar liralık gelir hedefi bulunuyor

Boğaziçi Beton, kentsel dönüşüm ve metro altyapı projeleri kapsamında toplamda yaklaşık 1,3 milyar TL’lik hazır beton üretim ve tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Şirket, Güngören Tozkoparan 4. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için Turgut Müteahhitlik ile, Kirazlı- Halkalı Metro Hattı ve M1 hattı sistem işleri için ise Kalyon Özgün Metro Adi Ortaklığı ile anlaşmaya vardı. Tozkoparan projesi için 200 milyon TL, metro hattı projeleri içinse yaklaşık 1,1 milyar TL tutarında beton t emini öngörülüyor. Her iki projede de nihai tutar, uygulama süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilecek. Boğaziçi Beton’un hem kentsel dönüşüm hem de ulaştırma altyapısı gibi stratejik alanlarda yer alması, düzenli sipariş akışı ve yüksek hacimli üretim potansiyeli açısından dikkat çekiyor.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ

Çelebi, Kenya’da kargo şirketi alıyor. Afrika kıtasındaki ilk önemli adım olma özelliği taşıyor

Çelebi, büyüme hedefl eri kapsamında Kenya›nın başkenti Nairobi’deki Transglobal Cargo (TCC)’yi 40,1 milyon dolar bedelle satın almak üzere bağlayıcı sözleşme imzaladığını duyurdu. Satın alma, Almanya merkezli iştiraki Çelebi Cargo GmbH aracılığıyla yapılıyor. İşlemin, gerekli izinlerin alınmasının ardından 31 Ocak 2026’ya kadar tamamlanması planlanıyor. TCC, Nairobi’deki Jomo Kenyatta Havalimanı’nda yer hizmetleri, kargo ve antrepo faaliyetleri yürütüyor. Kenya havacılık sektörünün önümüzdeki 5 yılda yıllık ortalama %5 büyümesi bekleniyor. TCC’nin 5 yıl sonunda yıllık cirosunun 15,9 milyon euroya ulaşması ve bu süreçte toplam 6,5 milyon euroluk yatırım yapılması öngörülüyor. Satın alma, Çelebi’nin Afrika kıtasındaki ilk önemli adımı olma özelliği taşıyor.