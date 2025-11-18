Birinde 7,7 puan aldılar, öbüründe 6,2 puan sattılar

6–13 Kasım döneminde yabancı yatırımcı 15 hissede payını yukarı taşırken, 10 hissede belirgin şekilde azalttı. En yüksek artışın yaşandığı hissedeki yükseliş 7,69 puanı gördü. En sert düşüş ise 6,22 puanla yaşandı.

Yabancı davranışında keskin dönüşler dikkat çekiyor. Hareketlerin temposu, yabancının kısa vadeli fırsatları öncelediğini işaret ediyor. Aldıkları bir hisseyi kârını gördüğü noktada birkaç hafta içinde satarak farklı bir hisseye geçebiliyorlar. 6–13 Kasım tarihleri arasında yabancıların alım yaptığı 15 hissede payları 1,66 puan ve üzeri yukarı taşındı. Aynı sürede 10 hissede 3,01 puan ve üzeri azalttılar. En fazla alım yapılan hissedeki oran 7,69 puan arttı. En fazla satış yapılan hissedeki payı ise 6,22 puan azaldı.

Paylarını artırdılar

Yabancılar. 6–13 Kasım döneminde Türk Telekom’daki paylarını 7,69 puan artırarak %53,49’a çıkardılar. Şirket, açıkladığı dokuz aylık mali tablolarında gelirini %14, esas faaliyet kârını %65 ve dönem sonu net kârını %69 büyüttü. Dokuz aylık dönemde beklentisini aşması nedeniyle yıl sonu FAVÖK marjı öngörüsünü yarım puan artırarak %41,5’e çıkardı. Hisse, son bir aydır yükselişiyle dikkat çekiyor. Alımların yapıldığı bir diğer hisse 4,55 puanla Manas Enerji oldu. Paylarını %2,97’den %7,52’ye çıkardılar. Hisse, son bir haftada %31,6 yükseliş kaydetti. Firma, dokuz aylık dönemde gelirini %33 artırırken esas faaliyetlerinden dolayı kârdan zarara döndü. Dönem sonu zararını ise artırdı.

Paylarını azalttılar

Yabancılar, Trabzonspor Sportif’te paylarını 6,22 puan azaltarak %3,71’e indirdi. Temmuzdan bu yana tabanda dalgalı bir seyir izleyen hisse, arada yukarı atakları olsa da yatay seyrini sürdürdü. Farklı bilanço dönemine sahip olan şirket, son paylaştığı üç aylık dönemde zarar yazdı.

ZEYNEP'E SOR

YÜKSEK FAİZ Mİ, YÜKSEK ENFLASYON MU?

Yüksek faiz; para politikası, kur istikrarı, tasarruf, finansal disiplin. Yavaşlayan büyüme, işsizlik riski, maliyet, bütçe baskısı, yatırım erteleme. Yüksek enflasyon; Borç erimesi, varlık değeri, artış beklentisi, nakit azalışı. Alım gücü kaybı, belirsizlik, kur etkisi, bozulan dağılım, faiz baskısı.

Makarna dışı faaliyetten çıkarak üretim yapısını sadeleştirdi. Rasyonel yaklaşım sergiledi

Oba Makarna’nın Japonlara Noodle fabrikasını satma nedeni nedir? / Erhan Güney

Erhan, Oba Makarna’nın Japonya merkezli Nissin Foods’a Hendek’teki Noodle fabrikasını satmasının temel nedeni, üretim yapısını sadeleştirip katma değeri daha yüksek ürünlere odaklanmak olarak görülmeli. Şirket, pazarda makarna tarafındaki güçlü konumunu korurken, noodle pazarından çıkarak kapasite ve kaynak verimliliğini artırmak istiyor. Satış, sermaye yapısını güçlendiren ve nakit yaratıcı bir adım olarak görülmeli. Gerçekleştirilen işlem firmanın çekirdek makarna üretimi dışındaki faaliyetlerinde rasyonelleşmeye gittiğini, ancak bu satışın ana gelir kalemini zayıfl atacak bir etkisinin bulunmadığını gösteriyor.

Lisansın uzatılması büyüme hamlesi olarak görülmemeli. Pozisyonun devamı anlamına geliyor

Vestel’in Avrupa’da Toshiba ile lisans anlaşması büyümesini güçlendirir mi? / Orhan Özdemir

Orhan, 2027’den itibaren Vestel’in Toshiba ile beş yıl süreyle devam edecek marka lisans anlaşmasını yenilemesi, Avrupa’daki konumunu koruma ve global pazarlarda süreklilik sağlama açısından önemli. Böylece, Toshiba markası altında televizyon üretimi, satışı ve dağıtımını sürdürecek. Bu iş birliği, Vestel’in hem Avrupa’daki üretim kapasitesini hem de dağıtım ağını istikrarlı biçimde kullanmasına olanak tanıyor. Ayrıca anlaşma, markanın bilinirliğini güçlendirerek satış hacmini korumaya yardımcı olmakta. Neticede sözleşmenin uzatılması, Vestel açısından yeni bir büyüme hamlesinden çok, mevcut pozisyonun devamı anlamına geliyor.

YATIRIM FONLARI

MGH fonunun getiri hedefi mutlak, sağlayabildiği %14

TEB Portföy’ün Mutlak Getiri Hedefl i Hisse Senedi Serbest Fonu (MGH), Mart 2024’ten bu yana işlem görüyor. Geçen beş aydan bu yana nakit çıkışı yaşanıyor. Kasımın ilk yarısında çıkan nakit tutarı 69,5 milyon TL olurken büyüklüğü 815,3 milyon TL seviyesine geriledi. Portföyün %83,42’si hisselerden, %16,51’i vadeli işlem teminatlarından oluşuyor. Yatırımcısı 1.084 ve doluluk oranı %4,42 düzeyinde. MGH, piyasa yönünden bağımsız olarak mutlak getiri elde etmeyi hedefl eyen karma bir stratejisi izliyor. Uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan yapı, getiri potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Risk seviyesi 2 olan fon, düşük risk kabul eden yatırımcılar için alternatif oluşturuyor. Son altı ayda %14,41 getiri sağlarken, mutlak getiri fonların ortalaması %19,32’nin gerisinde kaldı. Yıllık %2,50 yönetim ücreti alıyor.

TAHVİL

Korteks, %51,86 bileşik faizle 297,4 milyon TL borçlandı

Korteks Mensucat, 13.11.2025 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 297.360.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %45,50, bileşik faiz oranı ise %51,86 olarak belirlendi. 147 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 09.04.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %18,32 düzeyinde.

%45,50 YILLIK BASİT FAİZ

13 Kasım 2025 itibarıyla (TLREF) %39,29 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Korteks’in sunduğu %45,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 6,21 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri sunuyor. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFKORT42614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

VBT YAZILIM

Havayolu firmasıyla 7,1 milyon dolara anlaştı. Üç yıl süresince donanım hizmeti verecek

VBT Yazılım, Türkiye’de faaliyet gösteren bir havayolu şirketiyle kdv hariç toplam 7,12 milyon dolar tutarında üç yıl süreli bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Anlaşma, ana sistem donanım yenilemesi ve ek lisans kapasitesi teminini kapsıyor. Sözleşme, kurumsal müşterilere sunulan teknoloji altyapı hizmetlerinin büyüklüğü açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendirilmeli. BT altyapısına yapılan bu tür yatırımlar, havayolu gibi operasyonel sürekliliğin kritik olduğu sektörlerde büyük önem taşıyor. Donanım yenileme ve lisans genişletme süreçleri, şirketlerin dijitalleşme hedefl eri, veri güvenliği ve sistem sürekliliği gibi alanlarda kapasite artışına olanak sağlıyor. Bu tür uzun projeler, yazılım şirketlerine hem gelir istikrarı hem de müşteri sadakati sağlıyor.

BİLİCİ YATIRIM

Bilici Ailesi fertlerinden arsa satın aldı. Taşınmaz üzerinde inşaat projesi geliştirmeyi hedefliyor

Bilici Yatırım Sanayi, Adana Sarıçam bölgesinde 26.572 m2 büyüklüğünde bir arsayı satın alarak inşaat sektörüne yönelik yatırım geliştirmeyi hedefliyor. Söz konusu gayrimenkul, Bilici ailesi üyelerinden 262,5 milyon TL bedelle satın alındı. Projeye dair fizibilite çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Satın alınan arsanın son yıllarda Adana’da yapılaşmanın hızlandığı Menekşe Mahallesi’nde yer aldığı ve bölgenin gelişim potansiyelinin olduğu ifade edildi. Açıklamada projenin niteliği hakkında detay bilgi verilmezken; projenin kime, ne tür yapılarla ve hangi finansman modeliyle değerlendirileceği hususunda da ek bilgilendirme olmadı. Bilici, dokuz aylık dönemde gelirini %42 düşüş ile 370 milyon TL’ye geriletti. Dönem sonu zararı ise 190,2 milyon TL oldu.

ÖZYAŞAR TEL

Hem enerjide hem üretimde kapasitesini genişletiyor. Adana’daki yatırımı seneye devrede

Özyaşar Tel, bağlı ortaklığı Çokyaşar Tel’in Adana OSB’deki yeni galvaniz hattı yatırımı kapsamında makine siparişlerini tamamladı. Aralık 2025’te sevkiyatın başlaması ve Ocak 2026’da montaj sürecine geçilmesiyle hattın yılın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Bu yatırım, şirketin üretim kapasitesini ve katma değeri yüksek ürün çıkışını artırmayı hedefl iyor. Öte yandan Özyaşar’ın Malatya Hekimhan’daki GES projesinde kurulum büyük ölçüde tamamlandı. TEDAŞ’ın inceleme süreci sona yaklaşmış durumda. Ayrıca iki bağlı ortaklığa ait toplam 9.430 kWp kapasiteli diğer iki GES projesinde montaj, çevre düzenlemesi ve bağlantı anlaşmaları tamamlandı. Nihai kabul için idari onaylar bekleniyor. Yatırımlar firmanın maliyetlerini azaltırken rekabet gücünü artırabilecek.