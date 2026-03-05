Birleşik Krallık ile Türkiye ticareti 28,3 milyar sterline yükseldi

Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2025’in 3’üncü çeyreği sonu itibariyle sona eren 4 çeyrekte yüzde 5,8 artışla 28,3 milyar sterline ulaştı. Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracatı ise 18,2 milyar sterline yükseldi.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı’nın 2 Şubat’ta yayımladığı Ticaret ve Yatırım Bilgi Notu’na göre, iki ülke arasındaki mal ve hizmet ticareti (ihracat ve ithalat), Eylül 2025 sonu itibariyle son 12 ayda 28,3 milyar sterlin oldu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 5,8’e karşılık gelen 1,5 milyar sterlinlik artışa işaret ediyor.

Söz konusu dönemde Birleşik Krallık’ın Türkiye’ye ihracatı 10,1 milyar sterlin olurken, Türkiye’den ithalatı 18,2 milyar sterlin düzeyinde gerçekleşti. Bu tutar, yıllık bazda yüzde 5,5’e denk gelen 942 milyon sterlinlik artış anlamına geliyor. Bu dönemde Türkiye’den Birleşik Krallık’a yapılan ihracatın 13,8 milyar sterlinlik kısmını mal, 4,4 milyar sterlinlik kısmını ise hizmetler oluşturdu.

Türkiye 17’nci büyük ticaret ortağı

Türkiye, 2025’in üçüncü çeyreği sonu itibarıyla sona eren 4 çeyrekte Birleşik Krallık’ın toplam ticaretinde yüzde 1,5 payla 17’nci büyük ticaret ortağı konumunda yer aldı. Aynı dönemde Türkiye, Birleşik Krallık’ın ithalatta 14’üncü, ihracatta ise 23’üncü büyük pazarı olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv, hazır giyim ve elektrikli ürünler

Mal grupları bazında bakıldığında, Türkiye’den Birleşik Krallık’a ihracatta otomotiv, hazır giyim ve elektrik-elektronik ürünleri öne çıktı. 2025’in 3’üncü çeyreği sonu itibarıyla sona eren 4 çeyrekte Türkiye’den Birleşik Krallık’a otomobil ihracatı 1,6 milyar sterline ulaşırken, hazır giyim ihracatı 956,6 milyon sterlin seviyesinde sabit kaldı. Ara ve nihai elektrikli ürünler ihracatında da 847,2 milyon ve 774,2 milyon sterlinlik hacimlere ulaşıldı. Türkiye’nin Birleşik Krallık’a hizmet ihracatında seyahatin payı yüzde 76,6’ya ulaştı.

Karşılıklı doğrudan yatırımlar artıyor

2024 sonu itibarıyla Birleşik Krallık’ın Türkiye’deki doğrudan yatırım stoku 9,5 milyar sterlin olarak hesaplandı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 14,3’e karşılık gelen 1,2 milyar sterlinlik artışa işaret etti. Türkiye’nin Birleşik Krallık’taki doğrudan yatırım stoku ise 2024 yılı sonunda 1,1 milyar sterlin oldu. Birleşik Krallık dış yatırımları içinde Türkiye’nin payı yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşti.

***

Kobe eti kilogramı 775 sterlin!

Londra'nın lüks mağazası Harrods, sergilediği Japon A5 Kobe biftek filetosuyla ziyaretçileri şaşkına çeviriyor. Kilogram başına 775 GBP (yaklaşık 37 bin lira) etiketiyle satılan et, dünyanın en pahalı etleri arasında yer alıyor.

Harrods'ta sergilenen bu özel et, Japonya'nın Hyogo eyaletinde yetişmiş Tajima sığırlarından elde edilen, A5 kalite sınıfında sertifikalı Kobe bonfilesi. Her paketin üzerindeki özel numara sayesinde etin kökenine kadar izlenebilirlik sağlanıyor. Etiket üzerindeki numara (örneğin JP 28-1234567) koubegyu.jp veya Kobe Beef resmi sitesine girildiğinde, hayvanın tüm geçmişi görüntülenebiliyor. Doğum tarihi, cinsiyeti, beslenme geçmişi, kesim çiftliği ve işleme tarihi gibi tüm bilgilere erişim mümkün. A5 sınıfı ile yüzde 72+ yağ dağılımı ve Kobe sertifikası teyit edilerek sahteciliğin önüne geçiliyor.

İngiliz çiftçiler Wagyu sığırı yetiştirmeye başladı

Harrods restoranında aynı etten hazırlanan 200 gramlık porsiyonlar 270 GBP'ye (13 bin lira) ulaşırken, Aragawa gibi lüks restoranlarda A5 Kobe menüleri 750 GBP'yi (36 bin lira) aşabiliyor. Sertifikalı, otantik Kobe eti Londra'da Kobe Steakhouse Mayfair, Hot Stone (Fitzrovia), NIJU (Mayfair) gibi sınırlı sayıda lüks restoranda servis ediliyor.

Kobe etinin yüksek fiyatları karşısında İngiliz çiftçiler, kendi topraklarında Wagyu sığırı yetiştirmeye başladı. Süpermarketlerde satılan British Wagyu fiyatları 20-50 GBP/kg (1.000-2.400 TL) seviyelerine kadar inerek, lüks ete erişimi demokratikleştiriyor.

***

Çin, İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Çin, Kovid-19 salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmak üzere 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere'yi de dahil edeceğini bildirdi. Buna göre İngiliz vatandaşları Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek. Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri ve turizmi canlandırmayı amaçlayan Çin, farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak seyahatleri teşvik edici adımlar atmıştı. Çin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyeti düzenlemeleri bulunuyor.

***

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Poleo için veda resepsiyonu

Görev süresinin sonuna yaklaşan İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo onuruna veda resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonda konuşan İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Poleo’nun göreve başladığı 2021 yılında 18 milyar sterlin olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 itibarıyla 28 milyar sterline yükseldiğine dikkat çekti.

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ise veda konuşmasında, “İstanbul’da ve Türkiye’de hizmet etmek benim için gerçek bir ayrıcalıktı” ifadelerini kullandı.

Adını Kenan Pars’tan aldı

Kenan Poleo’nun hayat hikâyesi ve Türkiye ile kurduğu bağlar görev süresince hep dikkat çekti. Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olarak Londra’nın güneyinde, kozmopolit bir mahallede dünyaya gelen Poleo’ya, babasının Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kenan Pars’a duyduğu hayranlık nedeniyle “Kenan” adı verildiği biliniyor. Çocukluk yıllarından itibaren mahallesindeki sinemada Türk filmleri izleyerek; Ajda Pekkan, Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy gibi sanatçıların eserlerini dinleyerek büyüyen Poleo, bu kültürel yakınlık sayesinde Türkiye’de de sevilen bir isim haline geldi.