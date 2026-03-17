Birleşik Krallık'a 1 ayda 1 milyar dolarlık ihracat

2026’nın ilk ayında otomotiv sektörü 283,3 milyon dolarla Türkiye’nin Birleşik Krallık’a en büyük ihracat kalemi olmayı sürdürürken, gemi, yat ve hizmetlerinde ihracat 66,5 milyon dolarla rekor artış kaydetti.

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

Türkiye'nin İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’a sektörel ihracatı 2026 yılının ilk ayında 998,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 900 bin dolar olan ihracat neredeyse aynı seviyesini korudu. 24 sektör içinde 13 sektör büyüme kaydederken, 11 sektörde daralma yaşandı.

Otomotiv liderliğini sürdürdü

Birleşik Krallık'a en fazla ihracat yapan sektör, 283,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Ancak sektörün ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 geriledi. Ocak 2025'te Birleşik Krallık'a 346,3 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirilmişti.

Elektrik ve elektronik sektörü 131,3 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı ve yüzde 7,5'lik artış yakaladı. Hazır giyim ve konfeksiyon ise 108,8 milyon dolarla üçüncü sırayı aldı; sektör geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 daraldı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 74 milyon dolarlık ihracatla dördüncü sırada yer alırken, sektörde yüzde 17,6'lık önemli bir büyüme kaydedildi.

Gemi ve yat sektöründe sıçrama

Ocak ayının en dikkat çekici performansını gemi, yat ve hizmetleri sektörü sergiledi. Geçen yılın aynı ayında yalnızca 10 bin dolarlık ihracat yapılan sektörde, bu yıl 66,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu rakam, sektörün adanın önde gelen tersane ve denizcilik hizmetleri pazarına yönelik büyük ölçekli teslimat ya da proje bazlı satışlarını yansıtıyor.

Çelik ve metal sektörlerinde büyüme

Demir ve demir dışı metaller sektörü 53,2 milyon dolarlık ihracatla yüzde 32,4 artış kaydetti. Çelik sektörü ihracatı da 44,8 milyon dolara ulaşarak yüzde 46,7 büyüdü. İki sektörün toplamı 98 milyon doları aştı ve Birleşik Krallık pazarında metal sektörlerinin ağırlığını ortaya koydu.

Madencilik ürünlerinde de yüzde 41,7'lik artışla 5,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Tarım ve gıdada karışık tablo

Tarım ve gıda sektörlerinde karışık bir tablo ortaya çıktı. Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 50,3 artışla 8,9 milyon dolara ulaşırken, zeytin ve zeytinyağında yüzde 37,8'lik büyümeyle 866 bin dolarlık ihracat yapıldı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı da yüzde 24,6 artışla 16 milyon dolara çıktı.

Öte yandan kuru meyve ve mamulleri ihracatında yüzde 8,2, meyve sebze mamullerinde ise yüzde 13,3 gerileme yaşandı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatı 21,6 milyon dolarla yüzde 3'lük sınırlı bir artış gösterdi. Fındık ve mamulleri ihracatında da 3,4 milyon dolarla yüzde 6,3 büyüme kaydedildi.

Mücevher ve mobilyada sert düşüş

Mücevher sektörü ocak ayında Birleşik Krallık'a yalnızca 1,7 milyon dolarlık ihracat yaparak yüzde 94,5'lik dramatik bir düşüş yaşadı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 30,6 milyon dolar seviyesindeydi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de yüzde 35,8 gerilemeyle ihracat 26 milyon dolara indi. Halı sektöründe ise yüzde 27,1'lik düşüşle 11,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İklimlendirme ve makinede gerileme

İklimlendirme sanayii ihracatı 35,8 milyon dolarla yüzde 8,9 gerilerken, makine ve aksamları sektörü ihracatı da 29,3 milyon dolarla yüzde 11,8 daraldı. Tekstil ve hammaddeleri sektörü ise 29,7 milyon dolarla ihracatta yüzde 3,2'lik sınırlı bir düşüş kaydetti.

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde yüzde 11,6 artışla 15,1 milyon dolarlık, süs bitkileri ve mamullerinde ise yüzde 9,4 büyümeyle 1,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

***

İngiliz ekonomisinde 2 gelişme

Enflasyon ocakta yüzde 3'e geriledi

İngiltere'de yıllık enflasyon, Ocak ayında yüzde 3 seviyesine inerek piyasa beklentileriyle örtüştü. Aralık 2025'te yüzde 3,4 olan enflasyon, Mart 2025'ten bu yana en düşük düzeyine gerilemiş oldu. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde kaldı. Hizmet sektörü enflasyonu yıllık bazda yüzde 4,4'e gerilerken, ulaşım ile gıda ve alkolsüz içecek fiyatları aylık enflasyona en büyük aşağı yönlü katkıyı yapan kalemler oldu. ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyondaki belirgin yavaşlamaya dikkat çekti.

Kira artışı 3 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre konut fiyatları, 2025 Aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,4 artarak Kasım ayındaki yüzde 2'lik artışın üzerine çıktı. Öte yandan kira cephesinde farklı bir tablo ortaya çıktı: Aylık ortalama kira artışı, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 3,5'e gerileyerek Mart 2022'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi. Konut fiyatlarındaki yükseliş ile kira artışındaki yavaşlama, piyasadaki ayrışmayı gözler önüne seriyor.

***

İngiltere'den haberler:

‘Mobile Jobcentre’ araçları 6 yeni bölgede görevde: İngiltere’de 'Jobcentre on Wheels' adı verilen mobil iş merkezleri pilot başarı sonrası 6 yeni bölgede göreve başladı. Araçlar süpermarketler, spor salonları ve etkinlik alanı önlerinde durarak iş arayanlara doğrudan kariyer ve eğitim desteği sunacak. Böylece hükümet, işsizliği azaltma hedefiyle daha çok kişiye destek sağlamayı amaçlıyor.

Yaratıcı işletmelere 45 milyon sterlin finans desteği: Birleşik Krallık’ta yaratıcı işletmelere finans desteği genişletiliyor. Devlet destekli British Business Bank, Redrice Ventures’ın 75 milyon sterlinlik fonuna 45 milyon sterlin katkı sağlayarak yaratıcı sektör start-up’larının büyümesine yatırım yaptı. Bu adım, medya, tasarım, marka ve teknoloji alanlarında yeni şirketlerin finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak.

Hükümetten küçük işletmelere siber güvenlik uyarısı: İngiltere hükümeti, siber tehditlerin büyümesi üzerine KOBİ’leri hedef alan yeni bir siber güvenlik kampanyası başlattı. “Kapıyı kilitleyin” sloganıyla yürütülen kampanya, yazılım güncellemeleri, güçlü parola ve temel koruma adımları gibi basit ama etkili önlemleri teşvik ediyor. Hedef, işletmelerin dijital saldırılardan korunmasını artırmak.