Birleşik Krallık’taki en büyük kağıt fabrikasında yatırım 2 milyar pounda yaklaşıyor

COVID-19 pandemisinin dünyayı sardığı günlerde Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, yönetim ekibini topladı, düşündüklerini, aklından geçen planı paylaştı:

- Ambalaj kağıdı üretiminde ülkemizde geriden gelip bir numaraya oturduk. Ancak, hammaddemiz olan atık kağıdın önemli bölümünü İngiltere’den alıyoruz. Önümüzdeki dönem için Birleşik Krallık’ta bir fabrika kurmamız daha doğru olacak.

Bu düşüncesini kabul ettirmek için şu noktanın altını çizdi:

- Hammaddenin kaynağında üretim yapmak bize avantaj sağlar…

Eren Holding çatısı altındaki Modern Karton yönetimi, Ahmet Eren ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Eren liderliğinde araştırma ve görüşmeleri yoğunlaştırdı. Derken Galler’de gazete kağıdı üreten bir tesis bulundu. Bu tesis konusunda şu plan oluştu:

- 1000 dönüm üzerinde olan bu gazete kağıdı fabrikasını alalım. Onun ÇED izinleriyle yola devam edip önce karton, yani ambalaj kağıdı üretiriz. Ardından temizlik kağıdı üretimine de geçeriz.

Eren Holding, Galler’deki eski gazete kağıdı fabrikasını alıp “Shotton Mill” projesi için harekete geçti, yatırım bedeli belirlendi:

- Karton ambalaj ve temizlik kağıdı üretimi için 1 milyar sterlinlik (pound) yatırım yapmamız gerekiyor.

Eren Holding’in Birleşik Krallık’taki yatırım öyküsünü 2024 yılı Kasım ayında Hakan Güldağ ve Mustafa Kemal Çolak’la İstanbul’daki ofisinde Ahmet Eren’den dinlemiştik:

- Bizim yatırım Birleşik Krallık’ın en büyük kağıt fabrikası olacak. Yatırım 1 milyar poundu aşacak gibi görünüyor. Tesiste atık kağıttan önce ambalaj kağıdı, daha sonraki adımda da temizlik kağıdı üretilecek.

Türkiye’deki karton ve kağıt üretim tesislerinin İstanbul, Çorlu, Eskişehir, Manisa, Kayseri, Gebze, Bursa ve Sakarya’da olduğunu anımsatmıştı:

- Galler’deki yatırım kararımız Birleşik Krallık’ta büyük ses getirdi. Çevreci, örnek bir yatırım olarak ülkedeki medyanın da dikkatini çekti, büyük haber oldu. Hükümet de yakın ilgi gösterdi.

Kale Grubu’nun Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı 10. Yıl Töreni”nde Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay ve Ahmet Eren’le sohbet ederken Birleşik Krallık’taki yatırımın son durumunu merak ettim. Ahmet Eren anlattı:

- Yatırım süresi planlarımızı biraz aşıyor. Bu yılın sonlarında yatırım tamamlanır. 2027’de üretime başlarız diye öngörüyoruz.

Yatırımın büyüklüğünü önceki sohbetlerimizden anımsasam da bilgi tazelemek açısından yeniden sordum, yanıtladı:

- Yatırım 2 milyar pounda yaklaşacak. Aslında ilk planlarımıza göre 1.5 milyar dolara tamamlanacak gibi görünüyordu. Maliyetler arttı, yatırım bedelini yukarı doğru çekti.

Ahmet Eren’le sohbet sonrası 2021 yılı Mart ayındaki sohbetten yazdığım notlara da baktım. O notlarda da Türkiye’de yeni veya ek yatırımlarının listesi yer alıyordu:

Mersin’deki çimento fabrikamızda 250-300 milyon dolarlık yatırımla kapasiteyi iki katına çıkarıyoruz.

İstanbul Hadımköy’deki karton ambalaj tesislerimize 100 milyon dolarlık yatırım için düğmeye bastık.

Çorlu’da 110 milyon dolarlık yatırımla temizlik kağıdı üretimine giriyoruz.

Çorlu’da 50 milyon dolara nişasta fabrikası kuruyoruz.

Zonguldak Çatalağzı’ndaki enerji santralımızın yanına 600 milyon dolarlık yatırımla yeni kağıt fabrikası kuruyoruz.

Yani, Eren Holding 2 milyar pounda yaklaşan harcamayla Birleşik Krallık’ın en büyük kağıt fabrikasını kurarken, Türkiye’deki yatırımlarını da sürdürüyor…

Üniversite öğrencisine 7 bin lira burs veriyoruz

EREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, zaman zaman kendisinin de destek verdiği Malatya Eğitim Vakfı’nın (MEV) öğrenci başına verdiği burs miktarını sordu, Başkan Yardımcısı olarak yanıtladım:

- 2 binin üzerinde öğrenciye ayda 2 bin 250 lira verebiliyoruz.

Ahmet Eren, hem aile olarak kurdukları Eren Vakfı hem de başında bulunduğu Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) adına kendi burs miktarlarını paylaştı:

- Biz iki vakıfta da üniversite öğrencilerine ayda 7 bin lira burs veriyoruz.

Bunun üzerine MEV’in burs miktarının düşüklüğünün nedenini anlatmaya çalıştım:

- Belki 2 bin değil de 1000 öğrenciye burs verilse o vakit 4 bin 500 liraya çıkarmak mümkün. Malum bursların ana kaynağı bağışlar. Orada artış oldukça burs miktarı ve yararlanabilen öğrenci sayısını artırmak mümkün olabiliyor.

Ahmet Eren, gönlünden geçeni ortaya koydu:

- Aslında öğrenci başına artık en az 10 bin lira verebilmeliyiz.

Ahmet Eren’le bursları konuşurken Kasım 2024’te yaptığımız sohbete döndüm. O sohbette memleketi Bitlis’te yaptırıp devlete bağışladıkları üniversitenin maliyetini sorduğumda şu yanıtı almıştım:

- Üniversiteye harcadığımız kaynak 100 milyon doları bulmuştur.

Eğitime dönük bağışlarından bazı örnekler sıralamıştı:

Malazgirt’te (Muş) iki okul yaptırdık.

Yayladağı’nda (Hatay) bir okul yaptırdık.

Bitlis’teki Eren Koleji, üniversite başarısıyla öne çıkıyor.

Devlete bağışladıkları okulların bakım-onarımlarına hep devam ettiklerini anlatmıştı:

- Tuvalette bir musluk dahi kırılsa eksiği biz gideriyoruz.

Bitlis’te devlete bağışlamak üzere yaptırdıkları hastane hakkında da bilgi vermişti:

- Hastane 110 milyon dolara mal olacak. Kompleks kapsamında 84 tane doktor lojmanı da yaptırıyoruz.

600 milyon dolara Miami’de ABD’nin 7’inci yüksek binasını yapıyor

TÜRK Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi vesilesiyle önceki akşam Başkan Ozan Diren ve YİK Başkanı Ömer Aras’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Okan Üniversitesi Kurucusu Bekir Okan, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Işıl Okan Gülen ve Mütevelli Heyeti Üyesi Can Özkan Okan’la karşılaştım.

Bekir Okan’a Miami’deki inşaat projesini sordum:

- Miami’deki Okan Tower projesi ne durumda?

Kat sayısıyla yanıtladı:

- Şu anda 54’üncü kattayız. 73 katlı planlandı. Bittiğinde ABD’nin 7’nci en yüksek binası olacak.

Projenin maliyetini merak ettim, aktardı:

- 600 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. Miami’ye her gittiğimde, “Burada bir gayrimenkul projesi geliştirmemiz lazım” diyordum. Nitekim önce 20 milyon dolara arsayı aldık. Sonra da adım adım projeyi geliştirdik.

Projenin 2027’de tamamlanacağını belirtti:

- 330 metre yüksekliği ile Miami’nin simge binaları arasına girecek.

Projenin “karma” olduğunu bildirdi:

- Projemizde 11 katlı otopark, 316 odalı Hilton Oteli, 4 katlı ofis bloğu yer alıyor. Ayrıca rezidans bölümünde 400 ayrı birim bulunuyor.

Sohbet sonrasında Okan Holding’in sitesine baktım, sayfanın tepesinde “Okan Tower Miami”nin tanıtımının yer aldığı dikkatimi çekti.

Okan Üniversitesi’nden 5 bin 800 öğrenci mezun oldu

OKAN Üniversitesi Kurucusu Bekir Okan’a Okan Üniversitesi’ni sordum, kızı Işıl Okan Gülen’e döndü:

- Üniversitemizde Mütevelli Heyeti Başkanımız artık Işıl Hanım. Başkanlığı kendisine devrettim.

Işıl Okan Gülen, 13 Haziran 2026’da gerçekleşen mezuniyet töreninden verileri aktardı:

- 2025-2026 döneminde üniversitemizden 5 bin 800 öğrencimiz diplomasını aldı.

Bekir Okan sürdürdü:

- Kuruluşumuzdan buyana Okan Üniversitesi’nden mezun olanların sayısı 70 bine yaklaştı.

Üniversitenin öğrenci sayısını merak ettim, Işıl Okan Gülen yanıtladı:

- Öğrenci sayımız 20 binin üzerinde bulunuyor.