BIST 100 dışı hisselerde sıra dışı kazançlar var

Borsanın ana endekslerine dahil olmayan kimi hisseler, üç yıl gibi uzun sayılmayacak sürede çarpıcı getirilere imza attı. İzmir Fırça 63 kat, Lydia Yeşil Enerji 52 kat prim yaptı. Tera Yatırım Teknoloji Holding ise benzer şekilde 50 katın üzerinde yükseldi. Bu hisselerin ortak noktası; düşük bazdan gelen fiyatlar ve dalgalı işlem hacimleriyle yatırımcı ilgisini yoğunlaştırmaları oldu.

Sıralamada yer alan hisselerin neredeyse tamamında PD/DD oranı sektör ortalamasının çok üzerinde. Dagi Yatırım Holding PD/DD oranı 98’i aşarken, İzmir Fırça 50’nin üzerinde değerleme ile işlem görüyor. Bu durum, yükselişlerin finansal sürdürülebilirlikten çok piyasa coşkusuyla desteklendiğini düşündürüyor. Temkinli yatırımcı için bu oranlar ciddi uyarı niteliği taşıyor.

Küçük hissede büyük kazanç

LDR Turizm, Link Bilgisayar, Emek Elektrik ve Reysaş GMYO gibi şirketler de hayli yüksek getiri sağladı. Ancak bu hisselerdeki fiyatlamalar genellikle sınırlı işlem hacmi, haber akışı etkisi ve dönemsel spekülatif alımlarla şekilleniyor. Hisse fiyatı hızla yükselirken, aynı hızla geri çekilme olasılığı da yüksek kalıyor.

Ortalama getirisi %3.000’in üzerinde olan bu 10 hisse, yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor. Fakat bu kazançlar istikrarlı büyümeden mi yoksa geçici etkilerden mi kaynaklanıyor, bu sorunun cevabı uzun vadeli yatırım kararları açısından belirleyici olduğu göz ardı edilmemeli. Bu itibarla yüksek kazancın her zaman fırsat olmadığı göz ardı edilmemeli.

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Gelirdeki hızlı düşüş kârını olumsuz etkiledi. Büyümesi yeni iş bağlantılarını gerektiriyor

Mia Teknoloji’nin ilk çeyrekte düşen gelir ve kârı ikinci çeyrekte sizce nasıl olur? / Halil Çolak

Halil, Mia Teknoloji 2025’in ilk üç ayında hem gelirlerinde hem de kârlılığında ciddi bir gerileme yaşadı. Satış gelirleri %61 düşerken, brüt kâr ve esas faaliyet kârı sırasıyla %79 ve %76 azaldı. Net dönem kârı da 924 milyon TL’den 30 milyon TL’ye geriledi. Bu tablo, şirketin hem operasyonel faaliyetlerinde hem de ölçek ekonomisinde zorluklar yaşadığını işaret ediyor. Firmanın ikinci çeyrekte toparlanabilmesi için temel gereklilik sert bir şekilde düşen gelirlerini artırabilmesiyle yakından alakalı bulunuyor. Ancak bunun da genel ekonomiden bağımsız olmadığı göz ardı edilmemeli. Sınırlanan yatırımlardan olumsuz etkilendiği anlaşılıyor.

Kurumlardan hisseye ilgi var. Son bir ayda portföyünde bulunduran fon sayısında artış gözlendi

Garanti Bankası’nın son bir aydaki ivmesinin devam etme olasılığı sizce nedir? / İsmail Arslan

İsmail, geçtiğimiz mayısta 98,75 TL’ye kadar gerileyen Garanti Bankası sonrasında kademeli olarak yükseldi. Son bir ayda gerçekleşen performansı %21 seviyesinde. Banka ilk çeyrekte faiz gelirlerinde %66, net ücret ve komisyon gelirlerinde %55 ve net kârda %13 büyüme sergiledi. Bu itibarla olumlu bir seyrin olduğu söylenebilir. Hissedeki yükselişin devam etmesi, bankaya yönelik beklentilerin korunması ile yakından alakalı olduğu göz ardı edilmemeli. Fonların yoğun ilgi gösterdiği hisse, önceki ay 137 fonun portföyünde bulunurken şimdilerde bu sayı 149’a çıktı. Bu sürede fonlardaki hisse miktarı %9,6 artarak 116,3 milyon lota yükseldi

YATIRIM FONLARI

Pardus Portföy’ün IAU fonu, algoritmik stratejisiyle yıllık %49 kazandırdı

İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonu (IAU), portföyünün %88,6’sını hisse senetlerine ayırırken, geri kalan kısmı TL mevduat ve teminat varlıklarında tutuyor. Fon, borsada oluşan kısa vadeli fiyat uyuşmazlıklarını algoritmalar aracılığıyla değerlendiren, istatistiksel arbitraj temelli bir stratejiye sahip. 62 milyon TL büyüklüğündeki fonda 457 yatırımcı bulunuyor. Yüzde 3,34 doluluk oranına sahip bulunan IAU, yüksek frekanslı işlemlerle günlük oynaklıklardan fayda sağlamayı hedefl iyor. Yılbaşından bu yana %24 ve son bir yılda %49,3 getiri sağladı. Volatilitenin yüksek seyrettiği dönemlerde dahi güçlü bir performans sunarak dikkat çekiyor. Orta risk düzeyinde ve piyasa yönünden bağımsız işlem yapabilme yeteneği olan fon, geleneksel stratejilerden ayrışıyor.

TAHVİL

Uşak Seramik, %60,04 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Uşak Seramik, nitelikli yatırımcılara 21 Temmuz 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 110.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %53, bileşik faizi ise %60,04’e denk geliyor. 182 gün vadeli bono, birer aylık kupon ödemeli olup, kupon sayısı 6 olarak açıklandı. Bononun her kuponuna isabet eden faiz oranı %4,40 olurken bononun vadesinin de 19 Ocak 2026 olduğu belirtildi.

%53 YILLIK BASİT FAİZ

21Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,61 seviyesinde bulunuyor. Uşak Seramik’in çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 7,39 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Piyasada TRFUSAK12612 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İŞ GMYO

Banka’nın Beyoğlu’ndaki binasını alıyor. Hem kira geliri hem de değer artışından kazanacak

İş GMYO, kira gelirlerini artırma hedefiyle portföyünü genişletiyor. İş Bankası’na ait Beyoğlu’ndaki Parmakkapı hizmet binasını 600 milyon TL’ye satın almaya karar verdi. Gayrimenkulün ekspertiz raporuna göre yıllık kira getirisinin 34,4 milyon TL olduğu belirtildi. Ticari gayrimenkul yatırımları, düzenli nakit akışı sağlama potansiyeliyle GYO portföylerinde öncelikli tercih ediliyor. Merkezi lokasyona sahip binalar, hem değer artışı hem de kira performansı açısından öne çıkabilmekteler. Parmakkapı binasının İstanbul’un en önemli yaya aksı üzerinde olması, bu kriteri karşılayan nitelikli bir yatırım olarak dikkat çekiyor. İş GMYO’nun bu alımı, kira gelirlerinin güçlü seyrini sürdürme ve enfl asyona karşı portföyü koruma stratejisinin bir parçası olarak görülmeli.

VİŞNE MADENCİLİK

Kalsiyum oksit yatırımını Adana’ya kaydırdı. Halka arzdan elde edilen gelirden yararlanacak

Vişne Madencilik, halka arz planlaması kapsamında mikronize kalsiyum oksit üretimiyle ilgili harekete geçti. Daha önce Narlı’da planladığı yatırımını, ürünün beyazlık değeri ve pazar talebi açısından avantajlı olduğu değerlendirmesiyle Adana Çelemli tesisine kaydırdı. Halka arzdan elde edilen fonun %19–23’lük bölümüyle finanse edilecek yatırım için SPK’ya başvuruda bulundu. Yatırımın Çelemli’ye kaydırılması, şirketin üretim kalitesini maksimize ederek daha yüksek katma değer yaratma çabasını işaret ediyor. Reaktivitesi yüksek nitelikli kalsiyum oksit, kimya sanayinde özellikle kauçuk, plastik, boya ve kâğıt sektörlerinde önemli bir girdi olarak kullanılıyor. Beyazlık derecesi yüksek ürünler, hem fiyat hem de ihracat potansiyeli açısından avantaj sağlıyor.

BOĞAZİÇİ BETON

Arnavutköy’deki inşaat projesine hazır beton satacak. Bu amaçla mobil beton tesisi kuruyor

Boğaziçi Beton, İstanbul Arnavutköy’deki projeyle alakalı anlaşmaya vardı. Proje kapsamında 1048 konut ve 78 dükkân inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için yaklaşık 230 milyon TL tutarında hazır beton üretimi ve tedariki gerçekleştirecek. Şirket, bu kapsamda Arnavutköy’de yeni bir şube açarak mobil beton tesisi kurma kararı aldı. Hazır beton, inşaat faaliyetlerinin yoğunlaştığı dönemlerde yüksek talep görüyor. Mobil tesis ise hem maliyetlerin düşürülmesini hem de sahaya yakın üretim ile kalite ve zaman verimliliği sağlıyor. Özellikle büyük ölçekli konut projelerinde, tedarik sürekliliği ve üretim kapasitesi kritik rol oynamakta. Anlaşma, Boğaziçi Beton’un kentsel dönüşüm ve büyük ölçekli inşaat projelerinde çözüm ortağı olarak konumunu güçlendiriyor.