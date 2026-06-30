BIST 30 Endeksi %2,69 gerilerken yabancı 17 hissede sınırlı alım yaptı

BIST 30 Endeksi geçen hafta %2,69 değer kaybederken, yabancı yatırımcı 13 hissede satış yaparken 17 hissede alım tarafında yer aldı. Endeksin baskılandığı süreçte Kardemir (D) ve THY’nin de içinde olduğu 5 lokomotif hissede yabancı fonlar birikim modu ile hareket etti.

Geçtiğimiz hafta kimi yatırımcı önlerindeki ekranda gerileyen hisseleri izleyip panik halde satış yaparken, tecrübeliler perde arkasındaki mal toplama operasyonunu izledi. Kardemir (D), Astor Enerji ve İş Bankası gibi büyük hisselerde fiyatların gerilemesi yanıltıcı bir güç kaybı izlenimi verdi. Takas verilerine bakıldığında, kimi hisselerde fiyatlar düşerken yabancı payının kesintisiz yükseldiğini görmek mümkün. Buradaki asıl sorun, endeks genelindeki satıcılı seyrin yarattığı geçici sis perdesi. Kurumsal akıl ise bu düşüşleri ucuz hisse toplama fırsatı olarak değerlendiriyor.

Yabancının aldığı hisseler

Kardemir (D) hissesi geçtiğimiz hafta yatay bir seyir izlerken fiyatı %0,54 değer yitirdi. Yabanılarsa bu sürede paylarını 1,72 puan artırarak %16,6’ya çıkardı. Şirket ile ilgili yakın tarihli önemi gelişme Amsted Rail ile imzaladığı sözleşme. Amsted Rail, Amerika’da distribütör ve yeniden satıcı sıfatıyla hareket ederken iş birliğine gittiler. Geçtiğimiz hafta yabancıların BIST 30 içinde en fazla aldığı diğer bir hisse Astor Enerji oldu. Gerçekleştirilen 0,92 puanlık artış ile paylarını %71,5’e yükselttiler. Hissenin fiyatı geçtiğimiz nisan ayının ikinci yarısında güçlü bir çıkışla yükseldi. Haziranın ilk haftası fiyatı 385,75 TL’yi test ederken sonrasında kâr satışlarıyla birlikte geriledi.

En fazla sattığı hisse

Geçtiğimiz hafta Türk Altın hissesinde yabancı fonlar 1,87 puan satış yaparken paylarını %28,06’ye indirdiler. Fiyatı, aynı sürede %8,37 geriledi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde güçlü bir çıkış sergileyen hisse, performansını geçtiğimiz martta en yüksek 64 TL’ye kadar sürdürdü Sonrasında satışlarla birlikte geriledi ve üç aydır tabanda hareket ediyor.

ZEYNEP'E SOR

SABIR MI, SÜRAT Mİ?

Sabır; bileşik getiri, konfor, maliyet avantajı, ana yön güveni. Sermaye kilitlenmesi, zaman kaybı, kriz riski, fırsat maliyeti, beklenti yorgunluğu. Sürat; nakit akışı, esneklik, fırsat avcılığı, sermaye verimliliği. İşlem maliyeti, yüksek stres, ralli kaybı, hatalı zamanlama, volatilite.

Norveç açılımıyla ilk yıl yaklaşık 10 milyon euroluk ilave iş hacmi oluşması bekleniyor

Kıraç Galvaniz’in Norveçli şirketle yaptığı anlaşmayı nasıl buluyorsunuz? ● İhsan Hacı

İhsan; Kıraç Galvaniz, savunma sanayisi ve acil durum altyapıları alanında faaliyet gösteren Norveçli Nordic Deployment firması ile bir partnerlik anlaşması imzaladı. Söz konusu adım, şirketin ürünlerini katma değerli savunma sanayisi alanında ve uluslararası pazarlarda değerlendirmesine olanak verecek. Anlaşmanın ilk yılında yaratması beklenen 10 milyon euroluk ek iş hacmi finansallar için büyük önem taşıyor. Kıraç’ın ilk çeyrekteki 1,3 milyar TL’lik toplam cirosu dikkate alındığında, oluşacak gelir akışı yıllık büyüme hedefini destekleyecek.

Proje takvime uygun şekilde tamamlanıp fatura kesildi

Link bilgisayar’ın aldığı 1 milyon dolarlık işin parası kasaya ne zaman girer? ● Sinan Yıldız

Sinan; Link Bilgisayar, geçtiğimiz mayıs ayında ünvanını paylaşmadığı bir bilişim firmasıyla kurumsal dijital dönüşüm projesi kapsamında KDV dahil 1 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. Proje takvime uygun biçimde geçtiğimiz 18 Haziran günü teslim edilip faturasının kesildiği belirtildi. Ancak faturanın kesilmiş olması ödemenin hemen alınması anlamına gelmez. Açıklamada ödeme vadesine dair detay paylaşım olmadı. Bununla birlikte faturanın kesilmesi nedeniyle tutarın anlaşma şartlarına bağlı olarak kısa sürede şirkete yapılmasını beklemeli.

YATIRIM FONLARI

YTD yabancı fon sepeti nisandan bu yana yükselirken bir yılda %57 kazandırdı

Yapı Kredi Portföy’ün idaresindeki Yabancı Fon Sepeti Fonu (YTD), yıl içinde zayıf bir ivme sergilerken 30 Mart günü en düşük 0,69 TL’ye kadar geriledi. Sonrasında yükselen eğilimiyle günümüzde kadar artan bir hareket sergiledi. Pozitif seyre rağmen şubat-mayıs döneminde para çıkışı sürdü. Haziranda 12,2 milyon TL gibi cüzi miktarda da olsa nakit girişi olması önemli. Fonun büyüklüğü 1,83 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Haziranda fona yönelik ilgi yatırımcı sayısında da artışa yol açtı; şimdilerde sayı 15.417 seviyelerinde. Fonun doluluk oranı ise %3,84. Temel stratejisi, sahip olduğu değerleri yabancı borsa yatırım fonları ile yabancı yatırım fonlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %89,14’ü yabancı fonlar ve %9,67’si yatırım fonlarından oluşuyor. Son bir yılda %56,72 getiri sağladı.

TAHVİL

Quick Finansman, piyasadan %44,40 bileşik faizle 270 milyon TL borçlandı

Quick Finansman, 26.06.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 270.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %45, bileşik faizi %44,40 olarak belirlendi. 390 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 21.07.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %48,08 düzeyinde. 26 Haziran itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Quick’in verdiği %45 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 5,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRSQUIC72712 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Arçelik geçtiğimiz şubat ayından bu yana gerilerken satış baskısı öne çıkıyor

Arçelik’te fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %5,12 ile toplamda 422,5 bin lot azalarak 7,82 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 32’den 29’a geriledi. PMP fonu 234,4 bin lot ile en fazla satışı yaparken, PYR fonu 121 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Arçelik için bugüne kadar 24 kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi Yatırım Finansman 245,00 TL ile verdi. En düşük öneri 118 TL ile TEB Yatırım’dan geldi. Hisse, iki yıldır düşüyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CW ENERJİ

Güneş hücresinde birinci fazı tamamlarken Alman enstitüsüyle iş birliği imzaladı

CW Enerji, bağlı ortaklığı CW Solar bünyesinde Antalya’da yürüttüğü entegre güneş hücresi üretim tesisi yatırımında birinci fazı tamamlayıp üretime başladığını belirtti. İngot üretimi için de İngot dilimleme aşamasından başlayacak 5 GW kapasiteli yatırım hedefi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Şirket bir diğer açıklamada ise güneş enerjisi teknolojileri alanında faaliyet yürüten araştırma kuruluşu Almanya merkezli Fraunhofer ISE ile yerli üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve maliyet azaltıcı yeniliklerin desteklenmesi için mutabakat zaptı imzaladı.

BLUME METAL

Ürün segmentini genişletiyor, ABD pazarına giriş yaptı. İhracatını büyütecek

Blume Metal, mutfak dolabı ve ahşap ev gereçleri segmentindeki yatırımlarını güçlendirdiğini ve seri üretim öncesi entegrasyon aşamalarının tamamlandığını belirtti. Özkaynaklarıyla finanse ettiği stratejik projenin ardından ABD pazarına ilk ihracatın gerçekleştiren firma, yeni tesisin yüksek katma değeriyle yıl sonuna kadar ABD’ye 1,3 milyon dolar ihracat hacmine ulaşmayı hedefl iyor. 2027 yılında Avrupa ve İngiltere pazarını da ağa katarak hedefi 3,5 milyon dolara yükseltmeyi planlıyor. Faaliyet alanını küresel bir satış stratejisiyle çeşitlendirmeyi hedefl iyor.

KARDEMİR

Amerikalı Amsted Rail ile küresel ölçekli demiryolu ticari anlaşması imzaladı

Kardemir, demiryolu vagonlarına yönelik bileşenler üreten dünyanın önde gelen tedarikçilerinden ABD merkezli Amsted Rail ile kapsamlı bir ana tedarik ve yeniden satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Anlaşma uyarınca Amsted Rail, Kardemir’in demiryolu ürünlerinin Kuzey, Orta ve Güney Amerika’daki münhasır distribütörü ve yeniden satıcısı olarak atanmış oldu. Kardemir, anlaşmayla katma değerli demiryolu ürünlerinin ihracatında tüm Amerika kıtasını kapsayan küresel bir satış ağını kurmuş oldu. Katma değerli ürünlerini daha rahat uluslararası pazara ulaştırabilecek.