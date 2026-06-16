BIST 30 Endeksi %2,74 yükselirken 11 hisseye olan ilgi devam eder mi?

BIST 30 Endeksi %2,74 yükselişle geçtiğimiz haftayı tamamlarken yabancılar 19 hissede paylarını azalttı; 11 hissede ise pozisyonlarını büyüttü. Sasa ve Migros’ta 4 gün aralıksız düşük miktarlarda alımlarda bulunan yabancı fonlar, endeks genelinde ağırlıklı satış tarafında durdu.

Endeksin güçlü yükseldiği dönemlerde tüm büyük fonların coşkuyla alım yaptığı düşünülebilir. Hiç şüphe yok ki Akbank ve Yapı Kredi gibi lokomotif hisselerin endeksi yukarı taşıması ilgiyi artırır. Bununla birlikte, hisseler yükselirken yabancının 19 hissede payını azaltması, kârlarını nakde çevirmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Astor, Türk Telekom ve Türk Altın hisselerinde yoğun satışlarda bulunan yabancı; Sasa ve Migros’ta sınırlı alımlarla paylarını artırdı. Yapılan işlemler, kârın yeterli görüldüğü hisselerden satıp avantajlı hisselere yöneldiklerini işaret ediyor.

Paylarını azalttıkları hisseler

Geçtiğimiz hafta en yüksek satışı 5,38 puanla Türk Telekom hissesinde gerçekleştiren yabancılar, paylarını %42,58’e indirdi. Arada yukarı atakları olsa da fiyat bir yıldır yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Şirket, ilk çeyrekte gelirini %9 esas faaliyet kârını %28 ve dönem sonu kârını %56 büyüttü. Yıl sonunda gelirini %8-9 büyütmeyi öngörüyor. Yabancılar, önceki haftalarda güçlü alım yaptığı Astor’da kâr satışlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 2,56 puanlık satışla paylarını %71,53’e indirdiler. 3 Haziran günü 385,75 TL’ye kadar çıkan fiyat, satışların etkisiyle 265,50 TL’ye kadar geriledi. ABD’den yeni siparişler almaya devam eden firma, son olarak 71,98 milyon dolarlık iş bağladı.

En fazla aldıkları hisse

Bir önceki hafta 2,38 puanlık satış yaptıkları Sasa hissesinde bu defa alım tarafında yer aldılar. Dört gün kademeli alımlarla toplamda 1,68 puanlık artışla paylarını %16,1’e çıkardılar. Zaman zaman paya dönüştürülebilir tahvillerden kaynaklı olarak sermayesini artıran şirketin borsada işlem gören payı artıyor. Son artışla birlikte fiili dolaşımdaki pay oranı %51’e yükseldi.

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Aktif devir hızı; verimlilik, yönetim kalitesi, sermaye kullanımı, geniş perspektif. Amortisman yanılgısı, körlük, detay kaybı, sektör uyumsuzluğu. Stok devir hızı; talep göstergesi, maliyet kontrolü, risk kalkanı, likidite gücü. Yok satma riski, kapsam darlığı, uyumsuzluk, sapma, iskonto kaybı.

Hollanda’da açılım yaparak yeni bir depoyla sevkiyatları hızlandırmayı hedefliyor

Gersan’ın Hollanda’daki şirketi satışlarını ve ihracat gelirini ne kadar büyütür? ● Ömer Demirci

Ömer; Gersan Elektrik, Avrupa operasyonlarını tek elden yönetmek amacıyla Hollanda'da %100 bağlı ortaklığı olan Gersan Electric şirketinin kuruluşunu tamamladı. Yeni iştirakin Avrupa satışlarını ve ihracat gelirlerini rakamsal olarak ne kadar artıracağına dair açıklamada somut bir hedef veya ciro tahmini yer almıyor. Ancak şirketin temel stratejisi belli; Hollanda'da yeni lojistik depo ile kıta genelindeki sevkiyatları hızlandırmak ve bayi ağını daha verimli yönetmek istiyor. Şu an için ihracat hacmini büyütecek altyapıyı inşa etmekle meşgul.

İlk çeyrekteki ivmesini koruması halinde cirodaki hedefini aşması şaşırtıcı olmaz

Borusan Boru’nun açıkladığı yıl sonu hedefini gerçekleştirmesi mümkün mü? ● Hakan Tercan

Hakan; Borusan Boru, yıl sonu için yatırımcılarına 2,1 ile 2,3 milyar dolar bandında bir gelir hedefi açıkladı. Yılın ilk çeyrek satışları, %32 artarak 421,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Firmanın 2 ve 3. Dönemlerde mevsime bağlı olarak satışlarında daha fazla bir satış performansı gerçekleştiği nazara alındığında ilk çeyrek artış hızının daha da yükselmesi olası. 2025 sonunda 1,8 milyar dolarlık gelir elde ettiği nazara alındığında yıl sonunda toplamda %15’lik artış hızı şirketin 2,1 milyar dolarlık alt sınıra ulaşabilmesi için yeterli olacak.

YATIRIM FONLARI

PUC fonu kısa vadeli yatırım araçlarına yönelerek yıllık %49 getiri sağladı

Ak Portföy’ün yönetimindeki Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (PUC), istikrarlı yükselişi ile yatırımcısına güvenli bir getiri olanağı sağlıyor. Nisandan itibaren yatırımcı ilgisinde sınırlı başlayan uzaklaşma haziranın ilk iki haftasındaki 408,7 milyon TL’ye varan nakit çıkışı ile kopuş yaşadı. Çıkan nakitle birlikte fonun büyüklüğü 782,7 milyon TL’ye gerilerken yatırımcı sayısı 773 seviyesinde. PUC’un stratejisi, TL varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırmak üzerine kurulu. Portföyün ağırlığının %46,78’i özel sektör tahvili, %18,43’ü varlığa dayalı menkul kıymet ve %16,09’u finansman bonosundan oluşuyor. Anaparasını korumayı önceliklendiren yatırımcı profiline hitap ediyor. Son bir yılda %49,18 kazandıran portföy, kısa vadeli fonların ortalaması olan %45,44’ün üzerine çıktı.

TAHVİL

Koray GYO, piyasadan %53,59 bileşik faizle 230 milyon TL borçlandı

Koray GYO, 12.06.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 230.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %46, bileşik faizi %53,59 olarak belirlendi. 117 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 07.10.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %14,75 düzeyinde. 12 Haziran itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Koray GYO’nun verdiği %46 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 6,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFKRYGE2618 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Enerjisa Enerji son iki aydır aşağı yönlü hareketini sürdürürken fonlar satıyor

Enerjisa Enerji’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %2,84 ile toplamda 349 bin lot azalarak 11,96 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 88’den 90’a çıktı. ZPE fonu 363 bin lot ile en fazla satışı yaparken, PUK 395 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Enerjisa Enerji için bugüne kadar 10 aracı kurum öneride bulunurken 1 kurum model portföyüne aldı. En yüksek hedef öneriyi İş Yatırım 173,53 TL ile verdi. Yıl içinde en düşük öneri 112,800 TL ile Ünlü Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EFOR YATIRIM

Dolaylı bağlı iştiraki farklı sektörlere yaptığı satışla performansını artırdı

Efor Yatırım, dolaylı bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik'in nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde katı yakıt satışlarında güçlü bir performans sergilediğini duyurdu. Bu süreçte çay sanayisi, çimento ve yalıtım sektörlerine 74 bin ton katı yakıt satışı yapıldığını ve elde edilen konsolide cironun da 507,57 milyon TL’ye ulaştığını belirtti. Şirket, enerji hammaddesi tedariki alanındaki pazar payını farklı sanayi kollarına yayarak büyütme yoluna gidiyor. Madencilik ve yakıt tedariki sektörlerinde satışları çeşitlendirmek riskleri dağıtan bir yaklaşım.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ

Yıllık gelirin yaklaşık %3'ü seviyesinde yeni sipariş aldı. Teslimat son çeyrekte

Bülbüloğlu Vinç, yurt içinde faaliyet gösteren bir firmayla toplam 22 adet vincin imalatı ve teslimatı konusunda 1,93 milyon euroya anlaşmaya vardı. Makinelerin üretim ve teslimatının yılın son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Tutar yıllık gelirinin %2,97’sine denk geliyor. Bülbüloğlu Vinç, ağır sanayi makineleri üretimindeki üretim hattını önemli bir siparişle destekleme imkanı bulurken, yıl içinde bugüne kadar açıklanan yeni işler yıllık gelirin %32,7’si seviyesinde. Firma, yılın ilk çeyreğinde gelirini %65 büyütürken dönem sonunda 108,9 milyon TL zarar yazdı.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI

Yurt içi projeler kapsamında 4,1 milyon dolarlık lojistik sözleşmesi imzaladı

Hareket Proje Taşımacılığı, Türkiye'de devam eden projeler kapsamında ekipman taşıma, kiralama hizmeti ve demiryolu vagonlarının taşınması konularında toplam 4,1 milyon dolar bedelle yeni bir sözleşme imzaladığını bildirdi. Tutar yıllık gelirinin %2,9’u seviyesinde bulunuyor. Şirket, proje lojistiği ve ağır yük mühendisliği alanındaki operasyonel kapasitesini yeni bir anlaşmayla sahaya yansıtmış oldu. Lojistik ve ağır taşıma sektöründe standart kargo taşımacılığından ziyade mühendislik gerektiren proje bazlı işlere odaklanmak kâr marjlarını yukarı çekebiliyor.