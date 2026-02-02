BIST 30 neden öne geçti, borsanın yeni mesajı ne?

Geçtiğimiz hafta %6,53 yükselişle BIST 30 Endeksi, BIST Tüm Endeksi’nin %5,23’lük yükselişini geride bıraktı. Bu değişim, paranın pahalı hikayelerden çıkıp, defter değeri bölgesindeki ucuz büyüklere yöneldiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta borsadaki gelişmeler, risk algısının spekülasyon masasından kalkıp ticaret masasına oturduğunu söylüyor. BIST 30’un performansı BIST Tüm’ün üzerine çıktı. Yatırımcı Şişecam veya Emlak Konut gibi sektöründe güçlü, temeli sağlam ve piyasa çarpanları defter değerinin altında ya da hizasındaki hisselere yöneldi. Borsanın ağır hisselerindeki böylesi hareketler, daha çok uzun vadeli pozisyonlanmaya işarettir. Çünkü fil bir kez koşmaya başlarsa, kolay kolay durmaz.

En fazla kazandıranlar

Akbank, %17,88 ile BIST 30 hisseleri içinde geçtiğimiz hafta en fazla kazandıran oldu. Nisan 2024’ten bu yana yatayda dalgalı bir seyir izleyen hisse, Ekim 2025’te 53,15 TL’yi gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz hafta da artan ivmeyle çıkışını sürdürdü. Dokuz aylık dönemde bankanın faiz geliri %37 artarken dönem sonu kâr büyümesi %17 oldu.

Enka İnşaat, %16,35 ile haftanın en fazla kazandıran ikinci hissesiydi. Uzun vadede yükselen kanal içinde hareket eden fiyat, ocak ayının ikinci yarısında çıkış ivmesini artırdı. Şirket aldığı yeni işlerle gelir ve kâr büyümesini koruyor. 2025 yılında bağladığı yeni işler, yıllık gelirinin %142’sin ulaştı. Kurumların hedef fiyat önerileri 95,70 TL ile 119 TL arasında değişiyor.

PD/DD oranı düşükler

Yüzde 12,96 yükselişle haftanın en fazla kazandıran üçüncü hissesi Şişecam’ın PD/DD oranı 0,61. Listede en düşük orana sahip olan hissenin şimdilerde işlem gördüğü fiyatı, Şubat 2023 seviyelerine denk geliyor. Şirketin dokuz aylıkta geliri %11 düşerken dönem sonu kârdaki düşüş %30’ oldu. Emlak Konut GYO 0,75 PD/DD oranı ile işlem gören bir diğer hisse. Ocak ayının ikinci yarısından itibaren artan bir ilgi söz konusu. Kurumların önerileri 28,60 ile 41,00 TL arası değişiyor.

ZEYNEP'E SOR

TOKEN ALMAK MI, ERTELEMEK Mİ?

Fiyatı son bir yılda %4 aşağıda bulunuyor. Geçen sürede FPH fonunun alımları öne çıktı

Çimsa’da fonların paylarını artırmasına rağmen fiyat neden artmıyor? /Özgür Toker

Özgür, Çimsa’da son bir yılda fiyatın zayıf kalmasının temelinde kârlılık görünümündeki belirsizlik öne çıkıyor. Maliyet ve gider baskısı dokuz aylık dönemde satışlardaki %34 artışa rağmen esas faaliyet kârını %17 düşürdü. Dönem sonu net kâr ise %41 gerilemeyle 2,3 milyar TL’ye indi. Piyasa, güçlü bir bilanço ivmesi görmeden yukarı yönlü hareketi kalıcı kılmak istemiyor. Öte yandan tek fonların işlemlerine bakarak hareket etmek istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Her ne kadar son bir ayda paylarını artırmış olsalar da farklı parametrelere göre hareket edebilmekteler. Bu sürede özellikle Fiba Portföy’ün FPH fonunun alımları dikkat çekiyor.

Bağlı iştiraki bünyeye katıyor. Pazarda büyüyerek konumunu güçlendirmeyi hedefliyor

Efor Yatırım’ın Ofçay’ı bünyesine katmak istemesindeki gaye nedir? /Bekir Çekinmez

Bekir, Efor Yatırım’ın Of Çay’ı bünyesine katmak istemesindeki ana gaye, iş modelini somut ve nakit üreten bir faaliyetle güçlendirmek olarak okunabilir. Şirketin yaptığı açıklamalarda pazarda büyüme ve konumunu güçlendirme vurgusu öne çıkıyor. Ofçay, üretimi, markası ve dağıtım ağı olan bir şirket. Efor Yatırım açısından birleşme, bilançosundaki gelirin daha da büyümesi anlamına geliyor. Bağlı ortaklık olarak tutmak yerine bünyeye katarak aynı zamanda idari giderlerin azaltılmasını, pazarlama ve satış fonksiyonlarının tek merkezden yürütülmesini de sağlama imkanı bulacak. Ayrıca vergi ve muhasebe tarafında da sadeleşme yaşanacak.

YATIRIM FONLARI

HVS fonu son bir yılda %30 ile ortalamaların gerisinde kaldı

HSBC Portföy tarafından yönetilen Hisse Senedi (TL) Fonu (HVS)’nin fiyatı, son bir ayda ivme kazandı. Fonun büyüklüğü de ocak ayında artarak 2,47 milyar TL seviyesine yükseldi. Portföyün %93,29’u hisselerden oluşurken, vadeli işlemler nakit teminatları %3,61 ve para piyasası araçları %3,1 pay aldı. Kasımdan bu yana nakit çıkışı yaşanırken ocakta çıkan tutar 65,4 milyon TL oldu. Fon yatırımcısı yükselişi çıkış için fırsat olarak değerlendiriyor. Ağustostan bu yana azalan bir yatırıcı profili söz konusu. Ocakta sayı 11.124 seviyesinde. Yüzde 23,16 doluluk ve %1,27 pazar payına sahip. HVS, büyüme potansiyeli ve likiditesi yüksek hisselere odaklanıyor. Son bir ayda %24,01 yükselirken bir yıllık performansı da %29,66 oldu. Son bir yıldaki hisse fonları ortalaması ise yaklaşık %79,44 seviyesinde gerçekleşti.

TAHVİL

Garanti Filo, 38,41 bileşik faizle 700 milyon TL borçlandı

Garanti Filo, 29.01.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 700.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %38,50, bileşik faizi ise %38,41 olarak belirlendi. 370 gün vadeli tahvilin vadeye isabet eden faizi %39,03 düzeyinde. Tahvilin vade başlangıç tarihi 30.01.2026, itfa tarihi 04.02.2027 olarak açıklandı.

%38,50 YILLIK BASİT FAİZ

30Ocak itibarıyla TLREF %36,82 seviyesinde bulunuyor. Garanti Filo’nun verdiği %38,50 basit faiz oranı, TLREF’in 1,68 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin likidite ihtiyacını karşılamasını sağlayacak. Tahvil, piyasada TRSGFYH22715 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TAT GIDA

Afyon’daki GES projesi yatırımı, operasyonel gereklilikler ve kış şartları nedeniyle uzadı

Tat Gıda, sürdürülebilirlik hedefl eri kapsamında fabrikalarının elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik Afyonkarahisar GES yatırımını sürdürüyor. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki hazine arazisi üzerinde kurulan santral, 7,3 MWe (9,9 MWp) kurulu güce sahip olduğu belirtiliyor. Proje, uzun vadeli yeşil dönüşüm kredileriyle finanse ediliyor. Kurulum süreci, operasyonel gerekliliklerin planlanandan uzun sürmesi ve bölgedeki olumsuz kış koşulları nedeniyle devam ettiği belirtilirken, santralin 2026 yılı içinde tamamlanması hedefl eniyor. Yatırım tamamlandığında, Tat Gıda’nın enerji maliyetleri üzerinde dengeleyici bir etki oluşması bekleniyor. Proje, şirketin çevresel hedefl erini destekleyen kalıcı bir adım niteliği taşıyor.

ASELSAN

Asya Pasifik’teki müşterilerinden yeni siparişler aldı. Sözleşmelerin tutarı 171 milyon dolar

Aselsan, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileriyle haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışını kapsayan toplam 171 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı. Tutar, şirketin 2024 yıl sonu gelirinin %4,92’si seviyesinde bulunuyor. Söz konusu sözleşmeler, savunma elektroniği ve deniz platformlarına yönelik çözümlerin yurt dışı taleplerin sürdüğünü gösteriyor. Haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçları, bölge ülkelerinde artan güvenlik ve gözetleme ihtiyaçları nedeniyle öne çıkan alanlar arasında yer alıyor. Aselsan açısından söz konusu anlaşmalar, kısa vadede ihracat gelirlerine somut katkı sağlarken, uzun vadede Asya Pasifik pazarındaki varlığını daha da güçlendirmesine olanak tanıyacaktır.

YATAŞ

İki grup markasıyla Turquality kapsamına girdi. Program çerçevesinde desteklenecek

Yataş, grup markaları Divanev ve Puff y’nin Turquality Destek Programı kapsamına alındığını açıkladı. Başvuru süreci, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim ve değerlendirmeler sonrası olumlu sonuçlandı. Bu gelişmeyle birlikte, Yataş grubunun marka yönetimi, kurumsal yapısı ve büyüme hedefl erinin uluslararası standartlarla uyumlu olduğu resmi olarak teyit edilmiş oldu. Turquality kapsamı, markaların yurt dışı pazarlarda ölçeklenmesini destekliyor. Program kapsamında; marka tescili, pazara giriş belgeleri, tanıtım, fuar, pazar araştırması, depolama ve yurt dışı birim kira gibi birçok kalem destekleniyor. 2026 yılı için destek üst limiti 493 milyon TL olarak belirlendi. Limit, izleyen yıllarda TÜFE oranında artırılırken firmanın marka değerini destekliyor.