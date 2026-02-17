BIST 30 tam ortadan bölündü para hangi 15 hisseye yöneldi?

BIST 30 Endeksi’nde yabancı işlemleri tam ortadan ikiye ayrıldı. Endeksteki 15 hissede payları artarken diğer yarısında satışa yöneldiler. Yabancılar kâr ettiği hisselerde realizasyona giderken, potansiyel gördüğü hisselerde alım gerçekleştirdi.

5-12 Şubat tarihleri arasında incelemeye aldığımız yabancı takası adeta büyük balığın nereye yüzdüğünü gösteren bir sonar gibi duruyor. Veriler yabancıların BIST 30 hisselerinde rotasyon havasıyla hareket ettiğini gösterirken, bazı hisselere belirgin şekilde ağırlık verdikleri gözleniyor. Listenin zirvesinde yer alan Türk Altın İşletmeleri en fazla alımla diğerlerinden ayrıştı. Ford Otosan, Anadolu Efes ve TAV hisselerindeyse beş gün boyunca yabancı payının fiyatla eş zamanlı yükselmesi, adeta yükselişin sahibinin olduğunu hissettirdi.

Yabancının en fazla aldığı

Yabancılar 5-12 Şubat tarihleri arasında Türk Altın İşletmeleri’ndeki paylarını 2,95 puan artırarak %38,53’e çıkardı. Hisse aynı sürede %15,67 yükseldi. Ekimden bu yana güçlü prim yapan hisseye fonlardan da artan bir ilgi söz konusu. Portföyünde bulunduran fon sayısı 55’ten 59’a yükselirken, Ak Portföy’ün AK3 ve Vega Portföy’ün VPS fonları güçlü alımlarıyla hissede yeni pozisyon açanlar oldu. Ford Otosan’da yabancılar beş gün boyunca düzenli alımlarla paylarını 1,87 puan artırarak %38,85’e çıkardı. 2025 bilançosunda satışlarını %7 ve esas faaliyet kârını %12 artıran firma, yıl sonu net kârını %33 gerileterek 33,97 milyar TL’ye düşürdü. Yaklaşık iki yıl yatayda dalgalı harket eden hisse, yılbaşından bu yana güçlü bir ivme sergiliyor. 2026’da gelir artışını yüksek tek haneli öngörüyor.

En fazla sattığı

5-12 Şubat tarihleri arasında yabancılar en fazla satışı 2,58 puanla Kardemir D hissesinde gerçekleştirirken paylarını %14,89’a düşürdü. Hisse, yaklaşık 2,5 yıldır yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Son açıkladığı dokuz aylık mali tablolarında gelirini %12 düşürürken dönem sonunda azaltsa da zarar üretmeye devam etti.

ZEYNEP'E SOR

TRADE Mİ, YATIRIM MI?

Trade; hızlı getiri, çift yön, nakit akışı, tam kontrol, fırsat çeşitliliği. Yüksek risk, yoğun stres, komisyon yükü, zaman maliyeti, duygusal baskı.

Yatırım; bileşik getiri, temettü geliri, düşük stres, avantajı, zaman özgürlüğü. Yavaş kazanç, likidite kısıtı, enflasyon ve piyasa riski, fırsat kaybı.

Zayıf gelir ve yüksek maliyet zarar etmesinin ana nedeni. Kurumların beklentisi de iyimser değil

Petkim neden bir yıldır aynı seviyede kaldı ve bir türlü yükselemedi? /Yaşar Aydın

Yaşar, Petkim hissesinin son bir yıldır yatırımcısına reel bir getiriyi sağlayamamasının temelinde, operasyonel kârlılıktaki bozulma geliyor. Şirketin satış gelirleri %16 erirken, maliyetlerin düşürülememesi brüt kârın 1,5 milyar TL eksiye dönmesine neden oldu. Bu tablo, dönem sonunda 4,8 milyar TL’lik bir zararla sonuçlandı. Negatif finansal görünüm, yatırımcının ilgisini zayıfl atırken hisse fiyatını baskı altında tuttu. Nitekim şubatta değerlendirmede bulunan kurumlardan ikisi “endeks altı getiri” öngörüsünde bulunurken, hedef fiyatları da mevcut seviyenin gerisinde kaldı. Esas faaliyetlerinden kâr ürettiğini görebilmeli.

Önce Kenya’daki şirketi iştiraki üzerinden aldı. Ardından iştiraki bünyeye katmaya karar verdi

Çelebi Hava Servisi’nin iştiraki Çelebi Kargo’yu bünyesine katmasındaki amaç nedir? /Ömer Özdamar

Ömer, Çelebi Hava Servisi’nin %100 iştiraki Çelebi Kargo’yu devralması, teknik bir iç yapılandırma hamlesi olarak değerlendirmeli. Kasadan herhangi bir nakit çıkışı veya sermaye artırımı olmadan gerçekleşecek bu kolaylaştırılmış birleşme, şirketin yönetim yapısındaki bürokrasiyi azaltma isteğini işaret ediyor. Asıl stratejik derinlikse zamanlamada görülmeli. Çelebi Kargo, aralık ayında Kenya’daki Transglobal Cargo’yu alırken Afrika pazarında güçlü bir yer edinmeye çalışıldığı görülüyor. Şimdiyse aradaki tüzel kişilik katmanı kaldırılarak söz konusu uluslararası operasyon doğrudan Çelebi’ye bağlamak istendiği anlaşılıyor.

YATIRIM FONLARI

RBH fonu katılım ilkeleriyle borsada %56 getiriye ulaştı

Albaraka Portföy tarafından yönetilen Katılım Hisse Senedi Fonu (RBH), ocakta hızlı bir küçülme yaşadı. Şubatta bir miktar toparlanırken ayın ikinci yarısında 1 milyar TL büyüklükte bulunuyor. Fonun portföyü %90,91 hisse senedi, %5,45 katılma hesabı ve %3,64 kira sertifikalarından oluşuyor. Ocakta fondan 1,6 milyar TL çıkış olurken şubatta 72,9 milyon TL nakit girişi gözlendi. Yatırımcı sayısı son iki ayda artarken şimdilerde 5.110 yatırımcı ile %3,39 doluluk oranına sahip. Katılım ilkelerine uygun olarak hisse senetlerine yatırım yapan RBH, yüksek risk toleransına sahip yatırımcı profiline hitap ediyor. Son bir yılda %56,15 getiri sağlarken %45,48 seviyesindeki katılım hisse fonları ortalamasının üzerinde hareket ediyor. Bu durum rakiplerine kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.

TAHVİL

Derlüks, %49,45 bileşik faizle 30 milyon TL borçlandı

Derlüks Yatırım Holding, 13.02.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 30.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %43, bileşik faizi %49,45 olarak belirlendi. 122 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 15.06.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %14,37 düzeyinde.

%43,00 YILLIK BASİT FAİZ

13 Şubat itibarıyla TLREF %36,73 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Derlüks’ün sunduğu %43 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 6,27 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFDDST62618 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MARKA YATIRIM HOLDİNG

Mahkeme genel kurul çağrısı için kayyum atadı. Yönetim ise karara itiraz etmeyi düşünüyor

Marka Yatırım Holding, mahkeme kararıyla genel kurulu toplantıya çağırmak üzere sınırlı yetkili kayyum atandığını duyurdu. Açıklamada mahkemenin neden bu yönlü bir karar aldığı hakkında ek bir açıklamada bulunmadı. Bununla birlikte atıf yapılan Ticaret Kanununun 410/2. maddesi yönetim kurulunun, toplanamaması veya mevcut olmaması haline atıf yapmakta. Şirket açıklamada mahkeme kararının yönetim yetkisine müdahale içermediğini belirtirken, kayyum atanmasının yargıya taşınacağı mesajını verdi. Halihazırda şirketin sermayesinin %98,70’i borsada işlem gören statüde ve kayıtlarda iki büyük ortak görünüyor. Söz konusu ortakların toplam payı %5,66 ve toplam oy hakları da %11,83 seviyesinde bulunuyor. Genel kurulun toplanamadığı hallerde mahkemeler kayyum atayabilmekte.

TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG

Şarj istasyonu işletmecisi Meta Mobilite’ye tahsisli sermaye artırım yoluyla %20 ortak oldu

Tera Yatırım Teknoloji Holding, 1000 Yatırımlar Holding’in bağlı ortaklığı Meta Mobilite Enerji’ye iştirak sürecini tamamladı. İşlemle birlikte, tahsisli sermaye artırımı yoluyla Meta Mobilite’nin %20 payına yaklaşık 290 milyon TL ile ortak oldu. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, elektrikli araç şarj istasyonları alanına iştirak üzerinden giriş yapmış oldu. Elektrikli araç pazarındaki büyüme, şarj altyapısı yatırımlarını zorunlu kılıyor. Enerji depolama ve şarj teknolojileri, geleceğin mobilite ekosisteminin temelini oluşturuyor. Bu alandaki girişimler, sürdürülebilir gelir modelleriyle dikkat çekiyor. Tera’nın girişimi, portföy çeşitliliğini artırarak teknoloji odaklı büyüme stratejisini destekliyor. Bu yolla gelişen enerji pazarında alan açabilecek.

BURÇELİK

Finansal yapısını güçlendirmek amacıyla dolaylı ortağından 1,5 milyon dolar kaynak sağladı

Burçelik, dolaylı ortağı Ümit Gümüş’ten 1,5 milyon dolar tutarında kaynak sağladığını açıkladı. Daha önce duyurulan 5 milyon dolarlık fonlama anlaşmasının bir parçası olan işlemin ilk adımı böylece gerçekleşti. Şirket sağlanan nakdi, finansal yapıyı güçlendirmek ve ticari faaliyetleri daha verimli kılmak için kullanacağını belirtirken, likidite ihtiyacını da karşılamış olacak. Firmaların ortaklarından sağladıkları finansman, banka kredilerine kıyasla gerek daha esnek ve maliyetsiz bir yöntem olması ve gerekse daha hızlı sonuç vermesi nedeniyle son zamanlarda sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Özellikle döviz bazlı kaynak girişi, kur riskini yönetmede ve bilançoyu dengelemede önemli bir avantaj sağlıyor. Fon, Burçelik’in faaliyetlerini destekleyecek.