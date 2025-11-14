BIST Gıda’da 45 şirket, zirvede var 3 içecek

BIST Gıda Endeksi, tarımdan sofraya uzanan geniş bir alan zincirini kapsıyor. Tüketim alışkanlıkları, hammadde maliyetleri ve ihracat pazarlarındaki dalgalanmalar endeksin yönünü doğrudan etkiliyor. Endeks kapsamında 45 şirket işlem görürken, bunlardan 10’unun piyasa değeri 12 milyar TL’nin üzerinde. Listenin ilk üç sırasında içecek üreticileri yer alıyor; zirvedeki şirketin piyasa değeri ise 154 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Coca Cola İçecek 153,9 milyar TL piyasa değeriyle listenin üst sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl gelir ve kârda düşüş yaşayan şirket, 2025 dokuz aylık faaliyet döneminde satışları yatayda kaldı. Ancak dönem sonunda kârdaki erime devam etti ve %26’lık bir gerileme gözlendi. Hisse, son bir ayda yönünü yukarı çevirmiş olsa da Temmuz 2024’te test ettiği 82,08 TL’nin çok gerisinde.

Aynı grupta yer alan Anadolu Efes, 85 milyar TL ile listenin ikinci sırasında yer alıyor. Gündemdeki en büyük sorun Rusya’daki ortak girişimine Rusya idaresi tarafından atanan kayyum meselesi. Atanan geçici yönetim geçtiğimiz eylülde iştirakin unvan ve logosunu değiştirdi. Her ne kadar mülkiyet yapısında değişiklik olmasa da artık konsolideye aktif bir katkısı bulunmuyor. Hisse, Temmuz 2024’te gördüğü 30,22 TL’nin %50 aşağısında.

Gıdanın en düşüğü

Ersu Gıda, 661 milyon TL ile gıda sektöründe piyasa değeri en düşük şirket. Son üç yıldır sürekli zarar açıklıyor. Son paylaştığı dokuz aylık bilançosunda artan %6’lık gelire rağmen zarar yazmayı sürdürdü.

ZEYNEP’E SOR

BEDELSİZ Mİ, TEMETTÜ MÜ?

Bedelsiz: psikolojik etki, likidite artışı, fiyat ayarı, güçlenen özkaynak. Değişmeyen değer, verilmeyen nakit, baskı riski, algı riski, tek seferlik.

Temettü: Nakit akışı, güven sinyali, bileşik getiri, talep etkisi, disiplin. Yatırım kısıtı, vergi yükü, fiyat düşüşü, beklenti baskısı, nakit çıkışı.

Beş yeni RES’i devreye aldı. Toplam 31’e ulaştı. Yıl sonuna iki santral daha devreye girecek

Sabancı Holding’in RES yatırımları hakkında bilgi alabilir miyim?/Altay Erdem

Altay, Sabancı Holding, enerji portföyünü yenilenebilir kaynaklar ağırlıklı olacak şekilde dönüştürme sürecini sürdürüyor. Grup şirketi Enerjisa Üretim, yapılan YEKA RES-2 ihaleleri kapsamında bugüne kadar 414 MW rüzgar enerjisi kapasitesini devreye aldı ve toplam kurulu gücünü 4.222 MW’a çıkardı. Beş yeni santralin işletmeye alınmasıyla birlikte toplam santral sayısı 31’e ulaştı. Yıl sonuna kadar en az iki santralin daha faaliyete geçmesi planlanıyor. Devam eden türbin montajlarının tamamlanmasıyla, 2028 yılı sonunda Enerjisa Üretim’in kurulu gücünün 6.250 MW seviyesine ulaşması hedefl eniyor. Şirket RES’lere ağırlık veriyor.

Pay satışı grup içi firmalar arasında gerçekleşirken iç kaynak yönetimi çerçevesinde görülmeli

Bera Holding, Konya Kağıt’taki payını neden sattı?/Yavuz Dede

Yavuz; Bera Holding, Konya Kağıt’taki %4,33’lük payını grup içi bir işlemle Bera Turizm’e devretti. Satış fiyatı, hissenin 30 Ekim tarihli borsada oluşan 16,57 TL kapanış fiyatı esas alınarak belirlendi. Toplam tutar 280 milyon TL oldu. Satış sonrası Bera Holding’in Konya Kağıt’taki ortaklık payı %73,62’ye geriledi. Bera Holding, bu devirle Konya Kağıt üzerindeki hâkimiyetini korurken, bilanço likiditesini artırdığı görülüyor. Ayrıca grup şirketleri arasında kaynak aktarımını optimize etme yoluna gitmekte. İşlem, herhangi bir stratejik ayrışmadan öte, finansal yeniden yapılanma ve iç kaynak yönetimi adımı olarak değerlendirilmeli.

YATIRIM FONLARI

FPG gümüş fonu ayağının tozuyla %58 kazandırdı

Fiba Portföy’ün Gümüş Serbest Fonu (FPG), 373,3 milyon TL büyüklüğe ulaştı, Ekim ayına göre hafif daralma yaşasa da hazirandan bu yana yüksek büyüme sergiledi. Portföyün %50,31’i yabancı hisselerden, %29,40’ı kıymetli madenlerden, %15,59’u yerli hisselerden oluşuyor. Kasımda 24,6 milyon TL nakit çıkışı yaşandı. Yatırımcı sayısı 1.009 ile bir miktar düştü. Doluluk oranı %23,41 seviyesinde. Nisan 2025’te işlem görmeye bağlayan FPG, yapısı gereği portföyünün ağırlığını gümüş ve gümüşe dayalı piyasa araçlarına yönlendirerek fiyat hareketlerinden fayda sağlamayı öngörüyor. Son altı ayda %57,85 getiriyle gümüş fonların ortalaması %31,6’nın üzerinde duruyor. Emtia fonların ortalaması ise %27,6. Yıllık %1,75 yönetim ücreti ile 12 fon arasında en düşüğü. Gümüş fonlarda ücret %1,75 ile %2,90 arası değişiyor.

TAHVİL

Pınar Et ve Un, %50,23 bileşik faizle 200 milyon TL borçlandı

Pınar Entegre Et ve Un, 12.11.2025 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %43,50, bileşik faiz oranı ise %50,23 olarak belirlendi. 118 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 10.03.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %14,06 düzeyinde. 12 Kasım 2025 itibarıyla TLREF %39,28 seviyesinde bulunuyor.

%43,5 YILLIK BASİT FAİZ

Buna göre Pınar Et ve Un’un sunduğu %43,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 4,22 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFPTUN32610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ŞİŞECAM

Yurt dışından 550 milyon euroluk kredi sağladı. 296 milyon euroluk kısmını kullandı

Şişecam, Tarsus’taki düzcam yatırımı ve Türkiye’deki mevcut tesislerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile toplam 550 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzaladı. Kredinin 150 milyon euroluk bölümü 7 yıl, kalan kısmı ise 5 yıl vadeli olacak. Her iki dilim ilk 2 yıl geri ödemesiz dönem içeriyor. 296 milyon euroluk ilk transfer ise gerçekleşti. Bu tür krediler, yalnızca finansman değil, aynı zamanda kurumsal itibar açısından da önem taşır. IFC gibi çok uluslu finansal kuruluşlarla kurulan ilişkiler, sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetişim kriterlerinin sağlandığını gösterir. Şişecam’ın düzcam yatırımı, büyüyen inşaat ve otomotiv sektörlerinin ihtiyaçlarına yanıt verirken, söz konusu kredi bu büyümenin finansal zeminini güçlendiriyor.

ORGE ENERJİ

Antalya’daki iki hastanenin elektrik işini aldı. Görüşmelere başladı. İş Nisan 2026’da bitecek

Orge Enerji, Antalya’da yapımı süren Anatolia Antalya ve Alanya hastanelerinin elektrik renovasyon işlerini üstlenecek. KDV hariç 589.712 euro ve 46.077.269 TL tutarındaki teklif, güncel kurla toplamda yaklaşık 74,7 milyon TL’ye denk geliyor. Açıklamada sözleşme görüşmelerine başlandığı ifade edilirken işin 30 Nisan 2026 tarihinde bitmesi planlanıyor. Elektrik taahhüt sektöründe sağlık alanındaki işler, uzun soluklu ve teknik yeterliliğin öne çıktığı projeler arasında görülmeli. Özellikle kamu ve özel hastane projelerinde altyapı işlerinde uzmanlaşmış firmaların seçilmesi, şirketin yetkinliğinin göstergesi olarak kabul edilmeli. Orge, son açıkladığı 2025 altı aylık mali tablolarında gelirini %16 düşürürken dönem sonu kârındaki düşüş de %38 seviyesinde oldu.

ÇİMSA

Net sıfır taahhüdünü önemsiyor. Mersin tesisinde kullanmak için 50 milyon euro kredi aldı

Çimsa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 50 milyon euro tutarında, 5 yıl vadeli ve ilk 2 yılı anapara geri ödemesiz kredi anlaşması imzaladı. Kredi iki eşit dilimde kullanılacak. İlk dilim bir ay içinde, ikinci dilim ise 6 ay içinde şirketin nakit ihtiyacına göre devreye alınacak. Fon, Mersin tesisinde yürütülecek çevreci yatırımların finansmanına yönlendirilecek. Söz konusu kredi, şirketin 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma taahhüdü doğrultusunda değerlendiriliyor. Çimento sektörü, yüksek karbon salımı nedeniyle sürdürülebilirlik yatırımlarına en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda EBRD’nin sağladığı kaynak, yalnızca finansal değil aynı zamanda çevresel dönüşüm açısından da önemli bir katkı niteliği taşıyor.