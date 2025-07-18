Bitcoin yerine Labubu yatırımı

Yatırım denince çoğu kişinin aklına hâlâ; hisse senedi, tahvil, altın gibi geleneksel yatırım araçları geliyor. Alternatif bir finansal araç olan Bitcoin de yavaş yavaş bir değer saklama aracı olarak kabul ediliyor. Ben de, 2024’ün sonunda hazırladığım, 2025 yılının model portföyünde, Bitcoin ağırlığını yüzde 5’e yükselttim.

2025’in sürprizi; Labubu ve Pokemon kartları gibi hobi eşyaları oldu. Değer kazanmaları pek beklenmeyen bu koleksiyon ürünleri ciddi şekilde kıymetlendiler. Labubu’yu satan Pop Mart şirketinin piyasa değeri 40 milyar doları aştı. Öncelikle bu alım çılgınlığının nedenlerini sorgulamak gerekir. Buna nostalji hissi denebilir. Kısa vadede kâr güdüsü olabilir. İnsanlar geçmişte nadir sanat eserlerine büyük paralar ödüyorlardı. Hâlâ ödeyenler var. Günümüzde özel ve benzersiz bir şeye sahip olma arzusu geniş kitlelere yayıldı. Bu durum hobi koleksiyonculuğunu büyüttü. Koleksiyon ürünlerinin değerleri de doğal olarak artıyor. Örneğin farklı renklerdeki iki Labubu figürü, geçen ay 115 ve 150 bin dolara satıldılar. Pokemon kartları hiç zorlanmadan 100 bin doların üzerinde alıcı buluyor.

Duygusal bağlılıkla alınan bu objelerin zamanla yüksek getirili varlıklara dönüşmeleri, finansal yatırım tanımını genişletebilir. Tartışmaya açıktır. Bu nesnelerin, Bitcoin gibi yaygın bir yatırım türüne dönüşmesi için gidilmesi gereken çok yol olduğunu düşünüyorum. Piyasada coşkunluk varken, her şey iyi gözükür.