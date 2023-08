Biz Cumhuriyet’ten en çok da pes etmemeyi öğrendik

KOTON Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, ağustos ayı başlarından bir mesaj gönderdi:

- Koton olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılını bir dizi etkinliklerle kutluyoruz. Bu etkinliklerin bir ayağını da Cumhuriyet mücadelesinde önemli şehirlere gitmek oluşturuyor.

“Koton Gönüllüleri”nin bu anlamlı tura Ocak ayında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yeri olan Selanik’ten, “Atatürk Evi”nden başladığını belirtti:

- Şubat ayında İktisat Kongresi’nin izinde İzmir’e gittik. Mart ayında Çanakkale’de, Nisan ayında da TBMM’yi bir kere daha iyi anlamak için Ankara’daydık. Mayıs ayında Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile çıktığı Samsun’a uzandık.

Haziran ayında Amasya Kongresi’nin izini sürdüklerini kaydetti:

- Temmuz ayında Erzurum Kongresi’ni bir kez daha iyi anlamak için kentteydik. Ziyaretlerimizde bize uzmanlığı İstiklal Harbi ve muharebe alanları olan rehber Serhan Güngör eşlik ediyor.

Ağustos ayı rotasının “Büyük Taarruz” ve “Başkomutanlık Meydan Muharebesi”nin gerçekleştiği Afyonkarahisar olduğunu bildirdi:

- Bu çok anlamlı ve özel bir gezi. Ayrıca, Serhan Güngör bu konuda Türkiye’deki tek rehber. Normalde böyle bir tur da yapmıyor. Biz Koton çalışanlarından oluşan bir ekiple gidiyoruz. Afyonkarahisar’a sizi de bekliyoruz.

Koton’un Afyonkarahisar “Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi” turuna katılamadım, Gülden Yılmaz’dan notlarını, izlenimlerini aldım:

■ İlk gün Serhan Güngör rehberliğinde ilk rotamız taarruz hattının en büyük ve en kritik cephelerinden biri, Çiğiltepe oldu. Güngör’ün anlatımından Albay Reşat Bey’in tepeyi Mustafa Kemal’e söz verdiği saatte ele geçiremeyince intihar ettiğini hatırladık.

■ Mustafa Kemal Atatürk, Reşat Bey’i hiç unutmamış, soyadı kanunu çıktığında ailesine “Çiğiltepe” soyadının verilmesini sağlamıştı. Albay Reşat Çiğiltepe anısına yapılmış anıtı da ziyaret ettik.

■ Daha sonra Tınaztepe, Belentepe, Erkmentepe derken Kocatepe’ye geçtik. Kocatepe, “Büyük Taarruz” un komuta noktasıydı.

■ Ertesi sabah Afyon’un merkezindeki Zafer Anıtı’nı ziyaret ettik. 1934’te Afyon halkının Atatürk’e hediyesi olarak yapılan heykel Avusturyalı Heinrich Krippel’in imzasını taşıyor. Samsun’daki Onur Anıtı ve İstanbul Sarayburnu’ndaki Atatürk heykelinde de Krippel imzalı.

■ Daha sonra Yıldırım Kemal İstasyonu’na gittik. 26 Ağustos sabahı Türk süvarileri Ahır Dağları’nı aşıp demiryolunu kesip, telgraf hatlarını ele geçirmiş. Yunan ordusunun iletişimine büyük darbe vurmuş. Ancak, çatışmada Yıldırım Kemal ve askerleri şehit olmuş.

■ Buranın adı 1922’ye kadar Küçükköy imiş. İstasyonun yanındaki şehitlikte, Yıldırım Kemal ve şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik.

■ Kütahya’ya geçip Dumlupınar Şehitliğini, Şehit Sancaktar Anıtını ziyaret ettik. Adatepe bölgesinin yanından geçip Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924’te yaptırdığı anıtı gördük. Anıt 1960’lı yıllarda kırılmış, 1970’lerde depoda parçaları bulunup bugünkü yerine taşınmış.

■ Zafertepe’de Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat idare ettiği “Meydan Muharebesi”nde 30 bin Yunan askerinin Anadolu’daki varlığını geri dönülmez biçimde sonlandırdığı alanı gördük.

■ Bozüyük’te İnönü Muharebeleri’nin gerçekleştiği alanları, uzaktan da olsa Metristepe’yi gördük. Metristepe, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Nisan 1921’de İsmet İnönü’ye, “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz” telgrafını gönderdiği yerdi.

Gülden Yılmaz, bu notları aktardıktan sonra şu mesajı verdi:

- Atamıza, kurucu değerlerimize bağlılığımız, minnetimiz Koton’un kökeninde, kuruluşunda var. Ocak ayında yayınladığımız“100. Yıl Manifestomuz” da, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel logomuz da bu güçlü bağın bir parçası. Cumhuriyet ruhunu yaşatmaya söz veriyoruz.

Koton gönüllüleri, Afyonkarahisar turu sırasında sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

■ Biz, Cumhuriyetten çok şey öğrendik. En çok da pes etmemeyi…

30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum…