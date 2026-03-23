Biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman?

İran krizi, kalıcı ve dönüştürücü bir boyuta ulaştı. Artık çok şey, eskisi gibi olmayacak. Kimilerimiz bunu seyretmekle yetinip kaybedecek, kimilerimiz de tedbir, yöntem geliştirip hayatta kalacak

Savaş, kapımıza dayandı. Enflasyonu zaten yenememiştik ve şimdi savaş tsunamisi geliyor. Enerji krizi kalıcı ve oyun bozucu. Kamu ise doludizgin harcamasında… Olup bitenlerin faturasını üstlenmek yerine bunu emekliye, çiftçiye, ücretliye yıkarak maliyetten kurtulacağını sanıyor, şüphesiz yanılıyor.

Biz değilsek kim? İster kamu olalım ister özel sektör, hatta birey… Belli ki bu savaş çok uzun sürecek. Pek çok yol, yöntem, kavram ve konfor; kalıcı şekilde bozulacak. Bu durumda savaşa karşı tedbirin de ötesini düşünüp strateji, plan yapmak gerekmez mi? Hareketsiz kalarak bu vartayı atlatabilir miyiz?

İRAN’IN BAŞ DERTTE İSE BİZİM DE BAŞIMIZ DERTTE

Şimdi değilse ne zaman? Üç tarafı deniz ve dört tarafı sorunla çevrili bu coğrafyada, niteliksiz popülist siyasetin oluşturduğu konfor alanları, teker teker tuzla buz oluyor. Şükür ki savaş henüz bize sıçramadı ama komşumuz İran’ın başı dertte ise bizim de başımız derde girecektir, giriyor zaten…

Oysa kamuya bakıyorum; bildiğini okumaya devam ediyor. Oysa şirketlere bakıyorum; sanki işleri sürgit devam edecek sanıyorlar. Oysa kendime bakıyorum, sanki savaş beni etkilemeyecek gibi derin gaflet içinde, gün geçiriyorum. Şüphesiz büyük bir gaflet bu ve her gafletin bedeli yüksek olur.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Savaş ortamına dair…

Süreci yönetebiliyor muyuz?

Dış politika ve savunma sanayii duruşumuz bağlamında evet. Ancak kamu maliyesi hâlâ yandaşına candaşına kaynak aktarma derdinde. Şirket yönetimleri; yaklaşan fırtınayı yok sayma eğiliminde.

Lojistik krizine hazır mıyız?

Değiliz. Savaşı sadece varil fiyatı üzerinden değerlendirenler bilmeli ki ticaret yolları, müşteri coğrafyası değişiyor ve lojistik krizine karşı alternatif üretemedik henüz. Umarım yanılıyorumdur.

NOT

YÖNETİM, SAVAŞ KONSEYLERİ KURMALI VE STRATEJİ ÜRETMELİ

Devlet aklı bunu yapıyor olsa da yetmez. Büyük küçük tüm şirketler; savaş konseyi kurmalı ve önümüzdeki yeni dönemde, tüm olası senaryolar bazında politika üretmeli. 208 üniversite, binlerce STK, hükümete yağ çekmeyi bırakıp kurumunun, şirketinin savaş dönemine dair yordam geliştirmeli.

SAVAŞ LÛGATI

Olağanüstü hal: Tüm olağan süreçlerin kırıldığı dönemde, yeni şartlara karşı rutinler oluşturmak

Sıcak savaş: Çatışmanın bizi de kapsayacak şekilde geliştiği hallerde hayatta kalma mücadelemiz

Savaş konseyi: Kurumun akil insanlarının bir arada düşünce ve eylem planı üretmesinin mimarisi

Süreç yönetimi: Savaşın öngörülemez etkilerini önceden tahmin edip strateji geliştirme süreci