'Bizim bürokrasi, İtalya’da makarna fabrikası aldırdı'

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy Samsun'daki makarna fabrikası yatırımı ile uğraşırken, İtalya'dan 100 yıllık bir makarna şirketinin satışı ile ilgili teklif aldıklarını söyleyerek, "Bizim bürokrasi ve yargı süreci çok uzayınca İtalya’da fabrika sahibi olduk" dedi.

Türkiye’nin en büyük un üreticisi Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy ile İstanbul’da buluştuk. Grubun üretim ve yönetim merkezi Samsun’da, yakın zamanda aylık ortalama 100 ton kurabiye üretimine başladıklarını, Söke markasıyla makarna fabrikası yatırımı için de uzun süredir çaba harcadıklarını söylüyor. ‘Neden’ diye sorunca da Ulusoy, Samsun Gıda OSB’de kendi üretim tesislerinin önünde 38 bin metrekare arsada 16 bin metrekare tamamlanmış bir fabrika binasını OSB yönetiminden satın aldıklarını ancak arsanın ilk sahibinin OSB yönetimi aleyhine açtığı davanın 3 yıl sürdüğünü belirtiyor.

“OSB arsasının ilk sahibi uzun süre inşaata başlayamamış, inşaat da uzun sürünce yönetim arsayı geri almış çünkü OSB’de satın alınan arsa da belli bir süre sonra üretim başlamazsa arsa yönetime geçiyor. Biz OSB yönetiminden aldık ama eski sahibi yürütmeyi durdurma davası açtı ve Yargıtay aşaması dahil dava 3 yıl sürdü. 15 gün önce de Yargıtay aşaması sonuçlandı ve OSB’nin kararı haklı bulundu. Biz de fabrika binasını sanki Viyana’yı fethetmiş gibi dualarla teslim aldık” dedi.

Samsun’da makarna fabrikası yatırımı ile uğraşırken, bir teklif üzerine İtalya’nın Silvano d’Orba bölgesinde 100 yıldır yüksek kaliteli İtalyan makarnası üreten Pastificio Mediterranea S.r.l.’nin yüzde 85’ini İspanyol Cerealto grubundan satın aldıklarını anlatan Eren Günhan Ulusoy, şöyle konuştu:

Yargı süreci 3 yılda tamamlandı

“Kurucu Moccagatta ailesi Şirket’te görev almaya ve bilgi birikimini aktarmaya devam ediyor. Orada da kapasite artırmak için yatırım yapıyoruz. Çok kaliteli İtalyan makarnası üretiliyor ve yüzde 85’i de ihraç ediliyor. Samsun’daki yatırımımız ondan daha büyük bir yatırım ve makine siparişlerini verdik ancak şu sıralar makarna makinelerinde teslimler ancak 12 ay sonra mümkün olabiliyor. Bizim bürokrasi ve yargı süreci çok uzayınca İtalya’da fabrika sahibi olduk. Samsun’daki Söke Makarna yatırımımız da yıllık 80 bin ton kapasite ile 2027’nin ilk ya da ikinci çeyreğinde üretime başlayacak. Kapasite olarak ülkemizin diğer makarna üreticilerine göre küçük sayılır ama zamanla buradaki kapasitemizi de artıracağız. İlk ürünlerimiz yeni yılın başında Dubai’deki gıda fuarında sahneye çıkacak.”

■ İtalyan makarnasının kilogram fiyatı bizimkinin 3 misli

Aynı zamanda Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Başkanı da olan Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin makarna üretimi ve ihracatında da çok başarılı bir ülke olduğunu söylüyor. Ulusoy şu bilgileri aktarıyor:

“Makarna sektörümüz toplamda 3,1 milyon ton yıllık kurulu kapasiteye sahip ancak yeni üretime başlayacak fabrikalar var ve yakında 3,6 milyon tona çıkacak. İtalya’da makarna ana yemek. İtalyan makarnası bütün dünyada çok tercih ediliyor. Kilogram fiyatı bizim makarna fiyatımızın yaklaşık 3 katını buluyor. İtalya yılda 2,1 milyon ton makarna ihraç ediyor ve 3,7 ve bazen 4 milyar dolar gelir elde ediyorlar.”