Bölgesel asgari ücret: Çözüm mü, yeni bir sorun mu?

Türkiye'de asgari ücret tartışmaları neredeyse her yıl yeniden gündeme geliyor. Bu kez masadaki başlıklardan biri ise "bölgesel asgari ücret." Aynı ülke sınırları içinde farklı şehirlerde farklı asgari ücret uygulanması fikri, iş dünyasının bir kesimi tarafından istihdamı artıracak bir adım olarak görülürken, sendikalar ve çalışan temsilcileri tarafından gelir adaletini zedeleyebilecek bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Aslında tartışmanın temelinde Türkiye'nin ekonomik gerçekleri yatıyor. İstanbul, Ankara veya İzmir gibi büyükşehirlerde yaşam maliyeti ile Anadolu'nun birçok kentindeki yaşam giderleri arasında ciddi fark bulunuyor. Kira, ulaşım, gıda ve diğer temel harcamalar dikkate alındığında tek tip asgari ücretin her şehir için aynı ekonomik karşılığı üretmediği açık. Büyükşehirlerde asgari ücret geçinmek için yetersiz bulunurken, bazı illerde işverenler açısından iş gücü maliyeti daha ağır hissedilebiliyor.

Bölgesel asgari ücret fikrini savunanlar tam da bu noktaya dikkat çekiyor. Onlara göre düşük maliyetli bölgelerde daha esnek ücret politikaları uygulanması, yatırımcıyı bu illere yönlendirebilir. Özellikle işsizliğin yüksek olduğu bölgelerde yeni fabrikaların kurulması ve kayıt dışı istihdamın azalması gibi sonuçlar doğurabileceği savunuluyor. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki maliyet baskısının hafiflemesiyle istihdamın korunabileceği ifade ediliyor.

Ancak madalyonun diğer yüzü de en az bu kadar önemli.

Eleştirilerin başında "aynı işi yapan insanların farklı ücret alması" geliyor. Bir işçinin yalnızca yaşadığı şehir nedeniyle daha düşük ücret alması, sosyal devlet anlayışı ve ücrette eşitlik ilkesi açısından tartışmalı görülüyor. Üstelik günümüzde birçok temel tüketim ürünü ülke genelinde benzer fiyatlardan satılıyor. Elektronikten akaryakıta, iletişim giderlerinden birçok gıda ürününe kadar fiyat farklılıkları geçmişe göre oldukça sınırlı. Bu nedenle düşük ücret uygulamasının çalışanların satın alma gücünü daha da azaltabileceği belirtiliyor.

Bir diğer endişe ise iç göç üzerinde oluşabilecek etkiler. Eğer büyükşehirlerde ücretler daha yüksek kalırsa göç hareketi hızlanabilir. Tersi durumda ise düşük ücret uygulanan bölgeler yatırım çekse bile çalışanların gelir seviyesi uzun yıllar düşük kalabilir. Bu da bölgesel gelir uçurumunu azaltmak yerine derinleştirebilir.

Sendikalar ise farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Onlara göre Türkiye'de asıl sorun ücretlerin bölgesel farklılığı değil, yüksek enflasyon karşısında alım gücünün korunamaması. Asgari ücretin hangi ilde uygulanırsa uygulansın çalışanların insanca yaşayabileceği seviyede belirlenmesi gerektiği savunuluyor. Bu görüşe göre çözüm, ücretleri aşağı çekmek değil, üretkenliği ve katma değeri artıracak ekonomik politikaları güçlendirmek.

İşveren kesimi ise özellikle emek yoğun sektörlerde maliyet baskısının giderek arttığını vurguluyor. Tek tip ücret uygulamasının bazı şehirlerde yatırım kararlarını zorlaştırdığı, bunun da kayıt dışılığı teşvik edebildiği ifade ediliyor. Bölgesel ücret modelinin tek başına değil; vergi, prim teşvikleri ve yatırım destekleriyle birlikte uygulanması halinde daha sağlıklı sonuç verebileceği dile getiriliyor.

Uluslararası örneklere bakıldığında ise tek bir model bulunmuyor. Bazı ülkelerde ulusal asgari ücret uygulanırken, bazı ülkelerde eyalet, bölge veya sektör bazlı ücret sistemleri tercih ediliyor. Ancak başarılı örneklerin ortak noktası güçlü denetim mekanizmaları ve sosyal destek politikalarıyla birlikte yürütülmeleri.

Sonuç olarak bölgesel asgari ücret, yalnızca ücret tartışması değil; yatırım politikası, istihdam stratejisi ve sosyal adalet dengesi açısından ele alınması gereken çok boyutlu bir konu. Doğru tasarlanmayan bir model gelir eşitsizliğini artırabilirken, iyi planlanmış ve güçlü sosyal politikalarla desteklenen bir sistem bazı bölgelerde istihdamı teşvik edebilir.