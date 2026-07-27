Bölgesel asgari ücret iyi niyetli değil

Gizli amaç; asgari ücreti düşürme aracı mı üretmektir? MÜSİAD’ın ısrarı her ne kadar satın alma gücünü artırmak üzerine olsa da çözdüğünden daha fazla sorun üreteceği kesin bir çalışma bu

1- SORUN: Bir kısım işveren örgütleri, bölgesel ve sektörel asgari ücret için hükümete baskı yapıyor. Savundukları şu; “çalışanların satın alma gücünün korunması ile üretimin ve istihdamın sürdürülebilir şekilde desteklenmesi…” Ancak 1951-74 arası denedik ve çözdüğünden daha fazla sorun çıkarmıştı.

2- ETKİSİ: Türk-iş bu öneriye tepki gösteriyor; “bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir.” Asıl amaç; işverenin “daha çok kâr” için emekten kırpması mı acaba?

“BAZI PATRONLAR MEVCUT RAKAMI BİLE ÇOK GÖRÜYOR”

3- ÇÖZÜM: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay; bazı patronların mevcut rakamı bile çok gördüğünü vurguluyor; “konuşulması gereken, asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir” diyor. Asgari ücreti bazı şehirlerde yüksek bulanların emeğin payından kendi kârlarına aktarmak istedikleri açık…

4- YÖNTEM: Türk-İş; hayatını emeğiyle sürdüren herkesin bu plana karşı durması gerektiğini söylüyor. Hak-iş de aynı kanaatte. Bu öneri, tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimi arttırabilecek, toplumsal huzuru zedeleyebilecek, son derece riskli ve bu öneride bulunanlar art niyetli görünüyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP /Bölgesel asgari ücrete dair…

Kim öneriyor?

MÜSİAD, 2026’da “asgari ücreti %25’ten fazla arttırırsak ülke batar” diyordu. Yeni başkan; “2027’de en az %30 artmalı” dedi. Şimdi ne olduysa bölgesel ve sektörel olarak farklı ücret dayatmasındalar…

Sakıncaları?

Saymakla bitmez. Yoğun göç ve büyük şehir sorunları, idari uygulama zorlukları, bölgelerin nasıl tanımlanacağı belirsizlikleri, dengesiz kalkınma, SGK prim gelir farkları, az gelişmiş bölgelerin inşası…

NOT

“ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDAN BU YÜZDEN ÇEKİLDİK”

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, öneriyi son derece riskli buluyor. Konfederasyonun asgari ücret tespit komisyonundan çekildiğini de hatırlatıyor ve yöntemin sorgulanması gerektiğini savunuyor. Asgari ücretin bir geçim ücreti olmadığını sıkça dile getirdiler. Ama gözünü kâr hırsı bürümüşler fazlalaştı.

SEKTÖREL ÜCRET FARKI LÛGATI

İşgücü hareketliliği: Daha fazla ücret ödeyen sektörlere doğru akım, diğerlerini istihdamsız bırakabilir

İşçisi pahalı sektör: Katma değer mi yoksa ciro, ihracat ve kârlılık mı pahalı istihdamı belirleyecek?

Bölgesel farklılık: Aynı bölgedeki doğal, çevre ve kaynaklar, binlerce farklı bölge tanımayacaktır

Hukuki sorunlar: Eşitlik, liyakat gibi farklılıklar, çalışan sözleşmelerinde adaleti zedeleyebilecektir