Borçların TLREF+%1,5 faizle yapılandırılması önemli bir fırsat

FERDA BESLİ

BESFİN CEO’SU

Halka açık futbol kulüplerimiz 1.1.2022- 30.11.2022 ilk 6 aylık finansallarını açıkladılar. (Trabzonspor SPK’dan Mali Tabloları açıklamak için 30 Ocak 2023 tarihine kadar süre aldı.)

Satışları en fazla olan kulüp Fenerbahçe 1 milyar 37milyon TL, Beşiktaş 659 milyon TL ile ikinci ve Galatasaray 592 milyon TL üçüncü sırada. Fenerbahçe 261 milyon TL kar ederken Galatasaray’ın zararı 254 milyon TL, Beşiktaş’ın zararı 72 milyon TL.

Fenerbahçe’nin karlılığında Napoli’den Kim Min Jae için tahsil edilen 427 milyon TL’lik bonservis bedelinin önemli katkısı vardır. Galibiyet için en çok harcama yapan kulübümüz Beşiktaş ve 122.5 milyon TL harcıyor.

Beşiktaş’ı 117.1 milyon TL ile Fenerbahçe ve 105.4 milyon TL ile Galatasaray takip etmektedir. En pahalı golü Galatasaray atıyor. Gol başına maliyeti 36.6 milyon TL. Fenerbahçe 29.3 milyon TL, Beşiktaş 28.2 milyon TL harcıyor bir gol için.

Puan durumu yapılan harcamayı karşılaştırdığımızda her 1 puan için Fenerbahçe 36.3 milyon TL, Beşiktaş 33.4 milyon TL ve Galatasaray 31.2 milyon TL harcıyor. Mağaza gelirleri en yüksek olan kulübümüz 341 milyon TL ile Fenerbahçe. Galatasaray’ın mağaza geliri 256 milyon TL ve Beşiktaş’ın mağaza geliri192 milyon TL’dir.

Öz kaynaklar tüm kulüplerimizde negatif. Beşiktaş – 2 milyar 485 milyon TL, Galatasaray – 1 milyar 390 milyon TL ve Fenerbahçe – 1 milyar 45 milyon TL. Net finansal borçları en fazla olan kulübümüz Fenerbahçe 3 milyar 570.2 milyon TL, Beşiktaş 3 milyar 231 milyon TL ve Galatasaray 2 milyar 648 milyon TL. Net finansal borç / Satış ( 6 ay) *100 oranı Fenerbahçe için yüzde 344, Galatasaray için yüzde 447 ve Beşiktaş için yüzde 490.

Kulüplerimizin finansal borcu için TLREF+% 1- % 1,5 faiz uygulanıyor. 20 Ocak 2023 tarihinde TLREF oranı % 9.5 ve toplam faiz maliyeti % 11’e geliyor. 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılandırılan borçlar için ödenen faiz ve enflasyonu dikkate aldığımızda önemli bir fırsat kulüplerimiz için.

Açık pozisyonu en yüksek olan kulübümüz Galatasaray ve AP tutarı 932.6 milyon TL karşılığı yabancı para ( 49.1 milyon EUR negatif ve 1 milyon USD pozitif), Beşiktaş’ın açık pozisyonu 519 milyon TL ( 26.9 milyon EUR negatif ) ve Fenerbahçe’nin açık pozisyonu 205 milyon TL ( 2.4 milyon USD pozitif ve 12.9 milyon EUR negatif)

Sonuç olarak, finansal borçları 28 Mayıs 2021 de TLREF+ % 1,5 ile uzun vadeli olarak yapılandırılan kredilerin mali tablolara etkisi pozitif olmuştur.

İlk altı ayda 494.6 milyon TL faiz gelirleri elde edilirken 654 milyon TL faiz gideri oluşmuş olup faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı % 75.6’dır. Bu oran Galatasaray için % 94, Fenerbahçe için % 93 ve Beşiktaş için % 44’dür.