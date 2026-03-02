Borsa %1,55 ile eksiye düştü para hangi gizli adrese gitti?

Borsa son bir haftada %1,55 gerilerken 386 hisse satıcılı bir seyirle eksiye düştü. Karamsar ortamda 17 hisse en az 3 haftadır aralıksız yükseliyor. Haftalık bazda %5’in üzerinde getiri sağlayan inatçı hisseler, paranın spesifik adreslere yöneldiğini işaret ediyor.

Borsanın kan kaybettiği bir ortamda haftalık %5’in üzerinde getiri sağlayan 17 hisse en az üç haftadır aralıksız yükseliyor. Endeksin gerilediği bu süreçte Nasmed Egepol, kesintisiz yükseliş serisini 10 haftaya taşıdı. Sanayinin hantal devi olarak bilinen Ereğli Demir Çelik 9 haftalık yeşil seriyle ilgi toplayabiliyor. Veriler rüzgarın her gemiyi yüzdürdüğü sürecin geride kaldığını söylüyor. Artık kazanç, aykırı şirketleri tespit edebilenlerin ulaşabileceği bir başarı olmakta.

10 haftadır yükseliyor

Sağlık sektöründe faaliyet yürüten Nasmed Egepol, 2025’in ikinci yarısında zayıf bir seyir izledi. Aralık ayının son haftasından itibaren artan ilgiyle birlikte fiyat da yükseliş eğilimine girdi. İki büyük ortağın 31 Aralık günü toplamda 4 milyon lot hisse satması piyasayı baskılamadı, aksine alıcı ilgisinin daha da artmasına yol açan bir gelişme oldu. Hisse yıl başından bu yana %53,5 yükseldi.

Ereğli Demir Çelik, uzun süredir yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Son olarak 2025’in son çeyreğinde aşağı yönlü hareket eden hisse, 30 Aralık’tan beri yükseliyor. Yılbaşından bu yana %37 yükseliş kaydeden fiyat, dokuz hafta aralıksız çıkışıyla listede ikinci sırada. Firma, geçtiğimiz yıl kârını düşürse de yabancıların son hafta artan ilgisi söz konusu. Paylarını 3 puan artırarak %28,6’ya çıkardılar.

Haftanın en fazla kazandıranı

Son bir haftada %27,8 ile en fazla kazandıran Gündoğdu Gıda, kasım ayından bu yana arada kâr satışlarıyla gerilese de yükseliş trendini koruyor. Şirket, şubatta Manisa’daki fabrikasını ilişkili tarafa satma kararı verirken üretimden çekildiğini ve sadece ticaret yapacağını belirtiyor. Fiyattaki artış eğilimin sürmesi, kararın yatırımcı nezdinde de olumsuz karşılanmadığını gösteriyor.

ZEYNEP'E SOR

FAİZ GETİRİSİ Mİ, SERMAYE KAZANCI MI?

Faiz getirisi: Garanti getiri, düzenli akış, net öngörü, kolay erişim, güvenli liman. Enflasyon riski, fırsat maliyeti, sınırlı artış, yenileme riski.

Sermaye kazancı: Yüksek kazanç, enflasyon kalkanı, vergi avantajı, bileşik etki. Zarar riski, belirsizlik, stres, zamanlama hatası, bilgi gerekliliği.

Şirketin büyüme olasılığı ve fonların alımları ilgiyi canlı tuttu. Fiyatı kasımdan bu yana artıyor

Altınkılıç Gıda’nın üç aydır hızlı çıkmasının belli bir sebebi var mı? /Coşkun Demir

Coşkun, Kasım 2025’te 67 TL seviyelerinde bulunan Altınkılıç Gıda, güçlü bir çıkış sergilerken şimdilerde 283 TL bölgesinde işlem görüyor. Şirketin geçtiğimiz yıl 13 binden fazla şubesi olan market zincirleriyle yaptığı anlaşma ve Azerbaycan pazarına girişi büyüme olasılığını artırırken yatırımcı ilgisini destekliyor. Operasyonel başarı bilançoya yansırken dokuz aylık dönemde esas faaliyet kârı %53, net kâr ise %51 arttı. Bunun yanı sıra, iki büyük ortağın aralık ayında toplam 5,6 milyon lot hisseyi Tera Portföy’e satması beklentiyi artıran gelişmeler arasında. Altı fon hisseyi portföyünde tutarken TMV ve TLY fonların ağırlığı gözleniyor.

Gelirini düşürüp zararını artırmasına rağmen portföy şirketi hisseyi aldı, büyük ortaklar çıktı

İzmir Fırça’nın zararına rağmen kurum alımı hissenin çıkacağı anlamına mı geliyor? /Barış Çakır

Barış, bir firmanın hem yöneticisi hem de büyük ortağı konumundakilerin paylarını sıfırlayarak şirketten çıkması piyasada soru işaretlerine yol açarak satışları beraberinde getirebilecek bir gelişme. Hissenin fiyatı 26 Aralık günü en yüksek 61,40 TL’yi test ederken sonrasında gerilediği gözleniyor. Öte yandan Pusula Portföy’ün yönettiği fonlarının toplamda %31’i aşan payla sermayede ağırlık kazanması, yönetimin bireysellikten kurumsal akla dönüştüğü işaretini veriyor. Bununla birlikte dokuz aylık dönemde gelirinin %7, esas faaliyet kârının %94 gerilemesi ve dönem sonunda artan zarara rağmen fonun hisseye yönelmesi dikkat çekici.

YATIRIM FONLARI

KIB robotik firmalara yönelirken bir yılda %38 getiride kaldı

Trive Portföy’ün idaresindeki Robotik Teknolojileri Değişken Fon (KIB), hacimsel olarak küçülen bir yapıya sahip. Şimdilerde 11,1 milyon TL büyüklüğe inmişken küçülmesini sürdürüyor. Portföyü %56,62 yabancı hisse, %35,71 yerli hisse ve %5,43 bonodan oluşuyor. Eylülden bu yana nakit çıkışı yaşanan fondan şubatta 228 bin TL ile çıkışın devam ettiği gözlendi. Yatırımcı sayısı da düşmeye devam ediyor. Şubat sonunda sayı azalarak 1.046’ya geriledi. KIB, küresel robotik şirketlerine yatırım stratejisiyle hareket ediyor. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında yatay bir seyir izledi. Yılın ikinci yarısında daha güçlü bir ivme sergilerken son bir yıldaki getirisi %38,30 seviyesinde kaldı. Aynı sürede teknoloji fonları %50,39’luk yükseliş kaydetti. Fonun performansı, içinde yer aldığı kategorinin gerisinde seyrediyor.

TAHVİL

Huzur Faktoring, Piyasadan TLREF+%4 faizle 50 milyon TL borçlandı

Huzur Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 27.02.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 180 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olurken toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 26.08.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%4,00 YILLIK FAİZ

27 Şubat itibarıyla TLREF %36,87 seviyesinde bulunuyor. Huzur Faktoring’in verdiği %4 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFHZRF82611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GEN İLAÇ

Kamu ihaleleri gelirini destekliyor. İlişkili taraftan 652,7 milyon TL satış geliri elde edecek

Gen İlaç, DMO tarafından düzenlenen üç aylık ilaç alım ihalesinde ilişkili tarafı Salutem Ecza Deposu aracılığıyla önemli bir satışa imza attı. Ocak 2026 üç aylık dönemi kapsayan ihale sonucunda, firmanın tedarik edeceği ilaçların toplam satışlara katkısı yaklaşık 652,7 milyon TL olacak. Tutar 2024 yılı gelirinin %3,53’ü seviyesinde bulunuyor. İlaç sektöründe kamu ihaleleri, üretici firmalar için en güvenilir ve hacimli satış kanallarının başında geliyor. DMO gibi merkezi alım yapan kurumlara ürün tedarik etmek, tahsilat güvencesi sağlayarak nakit akışını rahatlatıyor. Perakende eczane pazarındaki dönemsel dalgalanmalara kıyasla bu tür toplu anlaşmalar, üretim ve lojistik planlamasını çok daha öngörülebilir kılıyor. Dokuz aylık dönemde geliri azalırken kârı arttı.

KERVAN GIDA

İştirakinin tesisinde çıkan yangın sonrası 2,5 milyon dolar sigorta avansı alındı. Devamı da gelir

Kervan Gıda’nın Akhisar OSB’deki bağlı ortaklığı Uçantay Gıda’nın tesisinde çıkan yangında hasar tespit ve teknik incelemesi sürüyor. Sigorta şirketiyse iştirake 2,5 milyon dolar tutarında avans ödemesi yaptı. Üretim hatlarının durumu, maddi kaybın kapsamı ve iş sürekliliğine olan etki detaylı olarak değerlendiriliyor. Tesislerin zarar görmesi tedarik zinciri ve pazar payı üzerinde olumsuz etki yaratma potansiyeline sahip. Sanayi yatırımlarında yaşanabilen bu tür kazalarda, güçlü sigorta teminatlarına sahip olmak şirketlerin finansal sarsıntı yaşamasını sınırlayabilmekte. Beklenmedik durumlara hazırlıksız yakalanan firmalara kıyasla, erken aşamada alınan yüksek montanlı nakit avanslar tesisin onarım ve yeniden faaliyete geçiş sürecini hızlandırıyor.

İHLAS EV ALETLERİ

Arnavutköy’de toplam 917,7 milyon TL’ye arsalar aldı. Üzerine üretim tesisi kurmayı planlıyor

İhlas Ev Aletleri, operasyonel altyapısını güçlendirmek amacıyla İstanbul Arnavutköy’de toplam 22.421 metrekare büyüklüğünde 10 parselden oluşan arsalar satın aldı. Toplam bedeli yaklaşık 917,7 milyon TL olan yatırımın 264 milyon lirası peşin ödenirken, kalan kısım Ekim 2026’ya kadar taksitlere bağlandı. Şirket, alan üzerinde yeni bir tesis kurarak faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor. Ev aletleri pazarında değişen taleplere sürdürülebilir şekilde yanıt verebilmek için fiziki üretim alanlarını büyütmek geliri de destekleyen gelişmelerdir. Lojistik açıdan avantajlı konumda bulunan Arnavutköy bölgesi, hem hammadde tedarikini hem de mamul dağıtımını doğrudan hızlandırabilecektir. Ayrıca geniş alanda modern üretim hatları operasyonel verimliliği de desteklemekte.