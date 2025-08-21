Borsa 30’da kârlar azaldı beş büyük zarar yazdı

BIST 30 Endeksine dahil şirketlerin 2025/06 dönem sonuçları tamamlandı. Endekse dahil şirketlerin toplam kârında %14 azalma var. Beş firma ise zarar açıkladı. Bunlardan Sabancı Holding ve Kardemir D geçen yılın altı aylığında da zarar yazmıştı. TAV Havalimanları, Petkim ve Sasa Polyester ise kârdan zarara geçen şirketler oldu.

Emlak Konut’ta güçlü büyüme

Bankacılık alanında faaliyet yürüten Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası kâr artışıyla öne çıktı. Emlak Konut GMYO %973’lük kâr artışıyla dikkat çekti. Koza Altın da zarardan kara geçerek güçlü bir toparlanma sergiledi. Genel tablo, farklı sektörlerde toparlanma dinamiklerinin hız kazandığını gösteriyor. Yatırımcı ilgisinin, kârlılığını sürdürebilen şirketlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Sert kayıplar yaşandı

Sanayi ve perakende şirketleri kâr tarafında gerileme yaşadı. Ereğli Demir Çelik’in kârı %83, Bim %53 ve Koç Holding %51 düştü. Ülker’in kârındaki %33’lük gerileme de öne çıkan kayıplar arasında yer aldı.

Sürpriz yükselişler

Kârını üç haneli artıran iki firma bulunuyor. Emlak Konut GMYO ve Pegasus. Koza Altın ve Gübre Fabrikaları ise zarardan kâra geçti. İletişim şirketleri ise dengeli büyüme kaydetti. Genel görünüm, yatırımcıların sadece yüksek artışlara değil, sürdürülebilir büyüme çizgisine de odaklandığını gösteriyor. Tamamlanan verilere göre Borsa 30 şirketlerinin toplam kârı 293 milyar TL’den 249 milyar TL’ye indi. Sektörel farklılıklar belirginleşirken, bankalar ve enerji öne çıktı. Sanayi, perakende ve ulaştırma tarafında zayıfl ama yaşandı.

ZEYNEP'E SOR

BIST TÜM MÜ, BIST TÜM-100 MÜ?

BIST Tüm; tam kapsama, genellik, çeşitlilik, karşılaştırma kolaylığı, geniş alternatif. Hisse fazlalığı, düşük likidite riski, analiz zorluğu.

BIST TÜM-100; orta-küçük ölçek, yeni fırsatlar, sektörel genişlik, derinliği ölçme. Düşük likidite, sınırlı işlem hacmi, yüksek oynaklık, düşük ilgi.

Yüzde 300 bedelsiz hisseyi yukarı taşımaya yetmedi. Fiyat, yılbaşındaki seviyesinin altında

Anadolu Sigorta’nın bedelsizi göz önüne alındığında fiyatın bu seviyede kalması normal mi? / Özge Dolu

Özge, Anadolu Sigorta, 2025’in ilk günü düzeltilmiş fiyatla 25,08 TL seviyelerinde bulunurken, arada geçen zaman diliminde söz konusu seviyenin %9 kadar altında işlem görüyor. Bu zayıf performans, %300 bedelsiz sermaye artırımına rağmen yatırımcının hisseye olan ilgisinin zayıf kaldığını gösteriyor. Öte yandan şirket açıkladığı ilk yarı verilerine göre prim üretimini %41 artırırken teknik denge %13 ve dönem sonu net kâr da %8 geriledi. Kârdaki zayıf seyrin yaşanan düşük ilgiye sebep olduğu söylenebilir. Sigorta sektöründe prim büyümesi kısa vadede olumlu algılansa da, sürdürülebilir kâr büyümesinin daha önemli olduğu göz ardı edilmemeli

MSCI Endeksine dahil edildi. Likiditede artış ve fi yata olumlu katkı sağlaması beklenmeli

Magen Enerji’nin MSCI Small Cap Endeksine dahil edilmesi ne anlama geliyor? / Betül Mutlu

Betül, Margün Enerji’nin MSCI Small Cap Endeksi’ne dahil edilmesi, şirketin piyasa değeri, işlem hacmi ve likidite kriterleri açısından uluslararası yatırımcıların radarına girdiğini gösteriyor. MSCI endeksleri, özellikle yurt dışı kurumsal fonların portföy oluştururken referans aldığı yapılar arasında yer alıyor. Bu nedenle dahil edilen şirketler, endeksi takip eden ETF’ler ve kurumsal yatırım fonları tarafından otomatik alıma konu olabiliyor. Bunun da hisse likiditesinde artış ve fiyatlama üzerinde olumlu etki yaratması gündeme gelebilecektir. Etkinin sürdürülebilirliği ise finansal performans ve hikâyenin güçlü kalmasına bağlı olacaktır.

YATIRIM FONLARI

BNH fonu, banka odaklı yatırımlarıyla getiri arayışında

İstanbul Portföy’ün yönettiği Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (BNH), 185,4 milyon TL büyüklüğe ve %15,73 doluluk oranına sahip. Portföyünün %97,16’sı bankacılık hisselerine ayıran fonun en büyük pozisyonları İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Garanti Bankası ve Halkbank’tan oluşuyor. Pazar payı heüz düşük olsa da sektörel odaklı yapı, güçlü bilanço ve yüksek temettü potansiyeline sahip bankalar üzerinden getiri sağlamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz 17 Haziran günü işlem görmeye bağlayan BNH, anılan tarihten bu yana %16,35 performans gerçekleştirdi. Tema ağırlıklı fon, BIST Bankacılık Endeksindeki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Bankaların faiz politikaları ve kâr projeksiyonlarıyla uyumlu hareket etmesi, sektörün büyüme fırsatlarından yararlanmak isteyenlere hitap ediyor.

TAHVİL

Tacirler Yatırım, %47,23 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tacirler Yatırım, 18.08.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42,5, bileşik faizi ise %47,23’e denk geliyor. 175 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %20,38 olacak.

%42,5 YILLIK BASİT FAİZ

Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,69 seviyesinde bulunuyor. Tacirler Yatırım çıkardığı bononun yıllık %42,5 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,19 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 19.08.2025 olurken vade tarihi 10.02.2026 olacak. Piyasada TRFTCMD22625 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AYDEM ENERJİ

Uşak RES’te kapasite artışı tamamlandı. Verimlilik artarken gelirini büyütmesini sağlayacak

Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak Rüzgâr Enerjisi Santrali’ndeki kapasite artış projesinde 2 adet 6 MWm’lik türbinin devreye alınması işlemini tamamladı. Gerçekleştirilen ek 12 MWm’lik güç ile Uşak RES’in kurulu kapasitesi 227,65 MWm’ye çıktı. Böylece santral, rüzgâr enerjisi üretiminde daha yüksek verim sağlayacak seviyeye ulaştı. Toplam kurulu güçteki artış, şirketin portföyünün 1.198 MW’ye çıkmasını sağlıyor. Aydem, bu adımla birlikte üretim kapasitesini kademeli olarak güçlendirirken karbon ayak izini azaltma imkanı bulacak. Ayrıca kapasite artışı, yıllık üretim hacmini ve gelirini destekleyecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak üretim artışının finansallara etkisi, yeni türbinlerin tam kapasite çalışacağı dönemden itibaren daha belirgin hale gelecek.

SABANCI HOLDİNG

ABD pazarındaki santral yatırımlarına devam ediyor. Portföyünü 790 MW’a çıkarıyor

Sabancı Holding, ABD’de yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütme hedefi doğrultusunda Teksas’ta 130 MWdc kapasiteli GES geliştirme hakkına sahip Lucky 7 Solar’ın %100 hissesini satın aldı. Projenin 2027 üçüncü çeyrekte devreye alınması planlanıyor. Gelişme, Sabancı Renewables’in ABD pazarındaki konumunu güçlendirecek yeni bir kapasite artışı anlamına geliyor. ABD yenilenebilir enerji pazarı, hem büyüklüğü hem de teşvik mekanizmalarıyla yatırımcılar için cazip konumda. Sabancı’nın halihazırda faaliyette olan Cutlass II ve Oriana projelerine ek olarak Pepper Solar ile birlikte portföyüne katacağı Lucky 7 yatırımı, toplam kapasiteyi 790 MW’a çıkaracak. Bu büyüklük, şirketi bölgesel ölçekte rekabetçi bir oyuncu haline getirmesini desteklerken gelir ve kârlığını artıracak.

BOSCH FREN

Ana ortakla yeni ürünün imali için çalışmalara başladı. Seri üretim 2027’de gerçekleşiyor

Bosch Fren, aynı zamanda %84,51 ile hakim hissedarı konumunda olan Robert Bosch GmbH ile ticari araç sistemlerine yönelik yeni bir ürünün üretimi için ön çalışma başlattı. Görüşmelerin üretim şartları kapsamında devam ettiği belirtilirken ürünün detayı hakkında bilgi verilmedi. Proje onayının ardından tasarımların tamamlanmasıyla birlikte ilk yatırım siparişi verilecek. Seri üretimin ise 2027’de başlaması bekleniyor. Otomotiv tedarik sanayinde yeni ürün geliştirme projeleri, hem teknoloji transferi hem de uzun vadeli tedarik anlaşmaları açısından hayli önemli. Küresel tedarik zincirinde Türkiye’nin rolü, maliyet avantajı ve nitelikli iş gücü sayesinde giderek güçleniyor. Bu tür yatırımlar aynı zamanda yerel üreticilerin küresel markalarla entegrasyonunu da artırıyor.