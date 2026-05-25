Borsa %3,89 düşüş yaşarken 20 hisse %44’e kadar yükseldi

Borsanın %3,89 düştüğü ortamda haftalık getirileri %9 ile %44 arasında değişen 20 hisse farklı bir tablo çiziyor. Yatırımcısının yüzünü güldüren coşkulu çıkışların arka planındaki değerleme çarpanlarına baktığımızda fiyatların hızının bilançonun çok önünde koştuğu gözleniyor.

Piyasada yatırımcılar borsanın gerilediği bir süreçte hızla yükselen hisseleri her türlü fırtınaya dayanan sarsılmaz birer kale olarak görme eğilimindedir. Oysaki hisselerin parlak getirilerine baktığımızda, kimisinde temel değerl eme rasyolarıyla fiyat arasında belirgin bir uçurumun olduğu gözlenmekte. Kuşkusuz Gündoğdu Gıda gibi tahtaların haftalık %43,64 veya yıllık yüzde 2.024 oranında yükselmesi yatırımcının iştahını kabartıyor olabilir. Ancak hissenin, defter değerinin 55 kat üstünde işlem gördüğünü veya Marmaris Altınyunus’un 390 gibi astronomik bir F/K oranına ulaştığını okuyamayanlar büyük bir riski de taşıyor demektir.

En çok yükselenler

Tablonun ilk sırasında yer alan Gündoğdu Gıda geçtiğimiz hafta üç gün tavan yaparken %43,64 artış ile öne çıktı. Şubattan itibaren hareketlendiği gözlenen şirket, tahsisli sermaye artırımına giderek 3 milyar TL kaynak sağlayacak. Son iki yılda geliri düşen ve zarar açıklayan firma, açıkladığı üç aylık mali tablolarında da hem gelirdeki düşüşü hem de zararını sürdürdü. Europower Enerji, %26,38 ile haftanın en fazla kazandıran ikinci hissesi oldu. Fiyatı özellikle martın ikinci yarısından itibaren hareketlendi. Son bir aylık getirisi de %87,65 düzeyinde. Şirket geçtiğimiz yıl hem gelini hem de dönem sonu kârını artırmayı başardı. Son açıkladığı üç aylık gelir tablosunda da gelir ve kârdaki artışını korudu.

F/K oranı yüksek olan

Listeye girmeyi başaran Marmaris Altınyunus 390,28 F/K oranı ile işlem görüyor. Nisan ayında en yüksek 1.576 TL’ye kadar çıkan hisse sonrasında geriledi. Son işlem gününde tavan olurken kapanışını 1.210 TL’den gerçekleştirdi.Şirket yılın ilk çeyreğinde gelirlerini sabit tutarken dönem sonunda 26 milyon TL zarar yazdı.

ZEYNEP'E SOR

SEKTÖR MÜ, HİKÂYE Mİ?

Sektör; trend, makro güvence, pratik seçim, doğal koruma, sürekli talep. Sınırlılık, toplu düşüş, fark yaratamama, regülasyon riski, değişime direnç. Hikâye; bağımsız çıkış, coşku, yüksek beklenti, hızlı yükseliş, hızlı manevra. Beklenti çöküşü, bilgi kirliliği, zaman kaybı, tekil risk, dalgalanma.

İştiraki ile birleşiyor. Sıfır maliyetle operasyonel sadeleşme ve verimlilik oluşacak

Şok Market’in iştiraki ile birleşerek bünyesine katması ne gibi bir avantaj sağlayacak? ● Nadir Akasya

Nadir, Şok Market’in hâlihazırda %100 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık’ı kendi bünyesine almasının temel avantajı, doğrudan bilançoyu büyütmekten ziyade operasyonel verimliliği artırmak ve idari maliyetleri ortadan kaldırmak olacaktır. İştirak zaten Şok Market’in tam kontrolünde olduğu için varlıkları ve gelirleri konsolide bilançoda yer alıyor. Dolayısıyla birleşme ek bir nakit akışı getirmemekle birlikte iki ayrı şirket olmaktan kaynaklı giderleri sıfırlarken yönetim süreçlerini tek merkezde toplayarak sadeleşecek.

Yatırım teşvik revizyonu yeni yatırımdan ziyade maliyet güncellemesini işaret ediyor

Bahadır Kimya’nın yatırım teşvik tutarındaki artış yeni bir yatırım mı

demek? ● Sami Kartal

Sami, Bahadır Kimya’nın mevcut teşvik belgesindeki tutarın 249,3 milyon TL’den 278,7 milyon TL’ye çıkarılması, hemen yeni bir fabrika veya ekstra bir kapasite yatırımı anlamına gelmiyor. Şirketin yeni bir belge başvurusu yapmak yerine halihazırda yürürlükte olan projesini güncellediği ve artışın yaklaşık 29,4 milyon TL ile sınırlı kaldığı söylenebilir. Söz konusu girişim daha ziyade devam eden yatırım sürecindeki enflasyon, kur farkı veya makine-teçhizat maliyetlerindeki artışların resmi tutarlara yansıtılması amacıyla yapıldığı anlaşılıyor.

YATIRIM FONLARI

BDY fonu BIST 100 Endeksi dışındaki hisselerle yıllıkta %29 getiride kaldı

Ak Portföy’ün idaresindeki BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (BDY), Nisan 2024’ten bu yana işlem görüyor. İlk yıl dalga boyları küçük olan yatay seyir son bir yılda dalga boyu yükselerek sürdü. Aralıktan bu yana büyüklüğü de yatayda hareket ediyor. Şimdilerde hacmi 95,8 milyon TL seviyesinde ve önceki aya göre bir miktar küçüldü. Son üç ayda düşük miktarlarda da olsa nakit çıkışı gözlendi. BDY’nin yatırımcı sayısı mayısta 2.458 kişi ile yatay bir görüntü sergiliyor. Temel stratejisi BIST 100 Endeksi haricindeki hisselere yatırım yapmak olan fonun portföyünün %84,85’i hisse, %8,2’si para piyasasından oluşuyor. Volatiliteyi göze alıp BIST 100 harici şirketlerdeki büyümeye yönelen yatırımcıya hitap ediyor. Yıllıkta %28,95 getiri sunan portföy, aynı sürede %46,91 yükselen endeksin gerisinde kaldı.

TAHVİL

İstanbul Faktoring, piyasadan TLREF + %5 faizle 35 milyon TL borçlandı

İstanbul Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 22.05.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 35.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 5 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 20.11.2026 olarak açıklandı. 22 Mayıs itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. İstanbul Faktoring’in verdiği %5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Finansman Bonosu, bunun yanı sıra piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFIFASK2620 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Şekerbank’ın nisandaki güçlü çıkışı mayısın yarısında aşağı döndü. Fonlar alıcı

Şekerbank’ta fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %26,61 ile toplamda 7,18 milyon lot artarak 34,15 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 17 ile sabit duruyor. PBR fonu 12,97 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, SBH 5,5 milyon lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 1 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. Öneride bulunan Tacirler Yatırım 9,30 TL hedef fiyatı işaret ediyor. Söz konusu tutar %31 negatif getiri anlamına geliyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

VİŞNE MADENCİLİK

Adana’da kalker ocağı için gerekli işletme ruhsatını aldı. Gelirini destekleyecek

Vişne Madencilik, Adana Yüreğir’deki kalker ocağına ilişkin işletme izni sürecinin olumlu sonuçlandığını ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden gerekli izni aldığını açıkladı. Madencilik yatırımlarında arama sürecinin tamamlanıp işletme izninin alınması, sahanın fiili üretim ve nakit yaratma aşamasına geçmesini ifade eder. Düzenli kalker üretimi ve satışı, şirketin ticari operasyon hacmini büyüterek dönem karlılığını desteklerken doğrudan bir nakit akışı sağlayacak. Şirket, yılın ilk çeyreğinde gelirini %10 düşürdü ve dönem sonunda 98,8 milyon TL zarar yazdı.

ERCİYAS ÇELİK BORU

Raylı sistem projelerindeki gücünü yeni siparişle birlikte bir kez daha gösteriyor

Erciyas Çelik Boru, Körfezray Metro Projesinin 4. fazı kapsamında 2,6 milyon dolar bedelli 342 adet strut borunun üretimi ve sevkiyatı için anlaşmaya vardı. Tutar yıllık gelirinin %1,68’i düzeyinde bulunuyor. Firma, projenin önceki aşamalarıyla birlikte toplam 900 civarında çelik boru tedarik etmiş olacak. Sanayi üreticilerinin altyapı projelerinde ana tedarikçi statüsüne erişmesi sipariş devamlılığı yaratmasına olanak verir. Dolar bazlı fiyatlanan bu sözleşmeler fabrikanın kapasite kullanım oranını yüksek tutarken, faaliyet kar marjını kur riskine karşı koruyacak.

ORGE ENERJİ

Bodrum’daki otel projesinde iş hacmi 564 milyon TL’ye çıktı. Çalışma devam ediyor

Orge Enerji, Bodrum Hillside Hotel projesi kapsamında Alarko GYO ile sürdürdüğü sözleşmenin büyüklüğünün, kesilen hak ediş faturalarıyla birlikte kdv hariç 564 milyon TL’ye ulaştığını belirtti. Açıklamada sahadaki çalışmaların halen devam ettiğini ifade etti.Taahhüt sektöründe nitelikli şantiyeler ilerledikçe artan iş hacimleri ve keşif artışı projenin nihai ciro katkısını genişletebilmekte. Faturalandırılan bedelin ilk beklentilerin üzerine çıkması, dönemlik faaliyet kar marjını destekleyen bir gelişme olarak değerlendirmeli. Şirket ilk çeyrekte kârını büyüttü.