Borsa dinlenmeyi tercih etti momentum hisseleri yürüdü

Borsa son bir haftada %1,74’lük düşüş yaşarken 420 hisse eksiye döndü. Zayıf haftada 137 hisse yükselmeyi başardı. İçlerinden 18 haftadır sürekli prim yapanlar ise yatırımcıların ilgisini çekiyor. Veriler paranın, momentum odaklı hisselerde yoğunlaştığını işaret ediyor.

Borsada son bir haftadaki düşüşün aksine haftalardır aralıksız yükselen hisseler dikkat çeker nitelikte. Yaşananlar, fiyat her zaman temeli yansıtmaz, hatırlatmasını akıllara getiriyor. Listenin üstündekilerin uzun süreli prim serileri ve astronomik getirileri iştah kabartıyor. Ancak yatırım kararı almadan önce bu çıkışların arkasındaki dinamiklere bakmakta yarar var. Endeksin soluklandığı dönemlerde, bazen gerçekten sağlam bir hikaye, bazen de temelden kopuk spekülatif rüzgarlar fiyatı yukarı taşıyabiliyor. Yükselişin arkasında gerçek bir kârlılık mı yoksa şişmiş çarpanların mı olduğuna bakmak önemli.

Aralıksız yükselenler

Listenin ilk sırasında yer alan Işıklar Enerji ve Yapı Holding 18 haftadır aralıksız yükseliyor. Son bir yılda %714,6 yükselirken eylülden itibaren ivmesinde artış gözlendi. 2024 yılında zarar eden şirket, son paylaştığı 2025 dokuz aylık dönemde de zararını sürdürdü. Ortakların zaman zaman alım ya da satımlarının olduğu hissede, Alnus Yatırım ile Atlas Portföy’ün ağırlığı öne çıkıyor.

Listenin ikinci sırasında yer alan Mobiltel İletişim, son 10 haftadır sürekli yükseliyor. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında yatayda dalgalı bir seyir izlerken, özellikle kasımdan itibaren yönünü yukarı çevirdi ve aralıkta ivme arttı. 10 fonun portföyünde bulunan hissede, İş Portföy’ün üç fonunun alımları öne çıktı.

En fazla çıkan

Üç haftadır istikrarlı yükselen Hedef Holding, geride kalan altı ayda %603 ve son bir yılda %1.524 performans sergiledi. Geçtiğimiz hafta son kapanışını 95,50 TL’den gerçekleştirirken Ekim 2025’teki zirvesi 97 TL bölgesine yaklaştı. Alımların devam etmesi halinde bu bölgedeki direncini aşması mümkün olacak. Hissede Tera Portföy’ün TLY fonu ise payını azalttı.

ZEYNEP’E SOR

BÜYÜTMEK Mİ, KATLAMAK MI?

Büyütmek; sağlam temel, kurumsal hafıza, güven, istikrarlı gelir, kontrollü süreç. Zaman maliyeti, fırsat kaçırma, yatırım baskısı, takip ihtiyacı.

Katlamak; yüksek kazanç, kaldıraç etkisi, pazar hakimiyeti, verimlilik, hızlı kazanç. Yüksek risk, yönetim zaafı, nakit krizi, yoğun stres, iflas riski.

İlk iki ayda alınan işler kayda değer oranda. Piyasa ise nakde dönme hızını görmek istiyor

Europower Enerji’nin iki ayda aldığı işlere göre yükselişi az değil mi? / Melih Kaplan

Melih, yılın ilk iki ayında Europower, toplamda 3,5 milyar TL seviyesindeki iş bağlantısına imza attı. Tutar 2025 yılı cirosunun %27’sine denk geliyor. Yatırımcılar, ihalelerin büyüklüğünden çok bilançoda kâra dönüşme hızına odaklanır. Hisse son bir ayda gelirlerken yıl başından bu yana %15,6 yukarıda. Bu da beklentinin fiyata yansıdığını gösteriyor. Şirket, geçtiğimiz yıl gelirini %21 ve ana faaliyet kârını %25 artırdı. Ancak maliyetlerin artma riski ve tahsilat süreçleri fiyatın daha fazla yükselmesini frenlediği düşünülebilir. Anlaşılan piyasa, siparişlerin kârlılığa etkisini ve bu işlerin nakde dönüşme hızını görmek istiyor.

İştirak ettiği firmanın Kırgızistan’daki yatırımı ulusal proje ilan edildi. Getiri ise zaman alır

İhlas Holding’in Kırgızistan’daki yatırımının ulusal proje ilan edilmesi ne anlama geliyor? / Vedat Güner

Vedat, İhlas Holding’in %30 iştirakinin Kırgızistan’daki HES projesinin ulusal yatırım listesine alınması elbette olumlu bir gelişme. Bununla birlikte piyasa, uzun vadeli vizyondan çok bilançodaki mevcut duruma odaklanmayı daha fazla tercih etmekte. İhlas’ın dokuz aylık dönem zararı %48 artarak 1,6 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Esas faaliyetlerinden 1,3 milyar TL zarar etmesi ve net borcunun %110 artması hisseyi açıkça baskılayan ana unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan iştirakin enerji yatırımının tamamlanıp nakit üretmesi zaman alan bir durum olacak. Bu itibarla projenin bilançoyu kısa sürede kâra geçirmesi düşük bir olasılık.

YATIRIM FONLARI

OHB fonu, banka ağırlıklı portföyüyle ortalamaların altında

Oyak Portföy’ün yönettiği Birinci Hisse Senedi Fonu (OHB), özellikle aralık ayından bu yana büyüyen yapısıyla dikkat çekiyor. Şubatın ikinci yarısında 2,4 milyar TL ile büyümesini sürdürüyor. Portföyün %92,76’sı hisse senedi ve %6,48’i ters repodan oluşuyor. Aralıktaki yüksek nakit girişinin sonrasında şubatta da 133 milyon TL’lik giriş fona ilginin sürdüğünü işaret ediyor. Şimdilerde 1.203 yatırımcısı olan fon, %6,76 doluluk ve %1,19 pazar payına sahip. Son bir yılda %41,58 getiri sağlarken, aynı sürede hisse fonların ortalama getirisi %93,13 seviyesinde gerçekleşti. Performansı ortalamaların gerisinde kaldı. Portföyde AKBNK, YKBNK, GARAN ve SAHOL hisselerin ağırlığı dikkat çekiyor.

TAHVİL

Enerjisa, piyasadan TLREF+%1,5 faizle 10 milyar TL borçlandı

Enerjisa, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 20.02.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 10.000.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1,5 olarak belirlendi. 2.548 gün vadeli tahvil, 6 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 14 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 11.02.2033 olarak açıklandı.

TLREF+%1,5 YILLIK FAİZ

20 Şubat itibarıyla TLREF %36,85 seviyesinde bulunuyor. Enerjisa’nın verdiği %1,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSENSA23313 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TARKİM BİTKİ KORUMA

Turgutlu fabrikasının inşaatını tamamladı. Üretime yaklaşılırken kapasite de büyüyecek

Tarkim Bitki Koruma, Turgutlu OSB’de devam eden yeni fabrika yatırımında inşaat aşamasını tamamlarken, tesisin yapı kullanım izni için ilgili kurumlara resmi başvurular yapıldı. Onay sürecinin ardından çevre ve diğer yasal izinler için başvuru aşamasına geçilecek. Bunun yanı sıra makine ve ekipman kurulum çalışmaları da devam ettiği ifade edildi. Bitki koruma sektöründe yeni tesis yatırımları genellikle kapasite artışı ve üretim esnekliği hedefi taşıyor. Yeni fabrikanın devreye girmesiyle birlikte üretim hacmi ve gelir kapasitesinde kayda değer bir etkinin oluşması beklenmeli.

ALTINAY SAVUNMA

Yurtiçinden 10,1 milyon euroluk bir sipariş aldı. Tutar yıllık gelirinin %23,6’sı seviyesinde

Altınay Savunma, yurtiçinde yerleşik bir müşterisiyle taktik seviye kara araçlarına yönelik önemli bileşenlerin üretimi için sözleşme imzaladı. Anlaşmanın bedeli KDV hariç 10,1 milyon euro olarak belirlendi. Yerli savunma sanayisine katkı sağlayacak anlaşma, döviz bazlı gelir yaratarak nakit akışını güçlendirecek. Bedel, 2024 yılı gelirinin %23,6’sı oranında bulunuyor. Firma tek sözleşmeyle önemli bir bağlantı gerçekleştirdi. Savunma sanayisinde uzun soluklu iş bağlantıları gerçekleştirmek, firmanın ileriye dönük öngörüsünü netleştirmesine olanak veriyor.

ENDA ENERJİ

Romanya’da üç ayrı GES projenin alımına yönelik anlaşmaya imza attı. Kurulu gücü artacak

Enda Enerji Holding, Romanya’da geliştirilen üç ayrı güneş enerjisi projesinin tamamını almak için bağlayıcı bir ön protokol imzaladı. Projeler toplam 54 MWp kurulu güce sahip olacak. Buna entegre 80 MWh enerji depolama kapasitesi planlanıyor. Hisseler, projeleri geliştiren şirketler üzerinden Enda’ya devredilecek. Toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 47,3 milyon euro olarak öngörülüyor. Projelerin anahtar teslim yapım süreci Yeo Teknoloji’ye bağlı iştirak tarafından yerine getirilecek. Enda Enerji Holding tarafından gerçekleştirilen hamle, kurulu güçte yaklaşık %28 büyümesi anlamına geliyor. Projelerin devreye girmesiyle birlikte döviz bazlı üretim geliri oluşması bekleniyor.