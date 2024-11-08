Borsa faizdeki düşüşü bekliyor, fiyatlar 200 günlük ortalamalarda

Borsada hisse senetleri uzun vadeli ortalamalarının altına geriledi. BIST 100 Endeksinde yer alan 72 hisse, 200 günlük ortalamasının altında hareket ediyor. Endekste 200 günlük ortalamanın üzerinde kalan sadece 28 hisse var.

Sektörel bazda öne çıkanlar

Banka, çimento, otomotiv, sigorta, ulaştırma ve gayrimenkul sektöründeki şirketler ortalamanın üzerinde kalmayı başaranlar arasında yer alıyor. Seçici hisse hareketlerinin yaşandığı borsada, yatırımcılar bilançoları ve küresel gelişmeleri izliyor.

Güvenli limanlarda bekleyiş

Yüksek faizden kaynaklı para piyasası fonlar ile sabit getirili enstrümanlar şimdilerde yatırımcıların daha fazla bu alana yönelmesine yol açıyor. Hisse senetlerinde ise fiyatlar defter değerine yakın seyretmesine rağmen talep tarafı zayıf kalıyor. T.S.K.B., Enka İnşaat, Çimsa, Göltaş Çimento, Limak Doğu Anadolu, Enerya Enerji, Oba Makarnacılık, Gübre Fabrik., Aselsan, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Ford Otosan, TAV Havalimanları kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalarının üzerine çıkmayı başaran hisseler.

Altın ve bitcoinde beklentiler

Piyasa değeri en büyük kripto para bitcoinin fiyatı ABD başkanlık seçimleri sonrasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 76.244 dolara kadar yükseldi. Şu anda 75.100 dolar seviyesinde seyrediyor. Öte yandan JP Morgan analistleri seçim sonrası altın ve bitcoinde güçlü performans beklentilerini koruyor. MikroStrategy gibi kurumsal yatırımcıların da bitcoine olan ilgilerinin güçlü şekilde sürmesi önümüzdeki dönemde kripto varlıkları daha fazla konuşacağımızı gösteriyor. Altın fiyatlarını ise kısmen merkez bankalarının alımları belirleyecek. Bununla birlikte 2025’te 3.000 dolar hedefi gündemde kalmaya devam ediyor.

ZEYNEP'E SOR

AMORTİSMAN MI, DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ MÜ?

Amortisman; düzenli gider, vergi avantajı, güven, doğru karşılık. Uygunluk eksikliği, öznel tahmin, sabit maliyet, yanıltıcı olabilir.

Değer düşüklüğü; gerçek değer, ani değer kaybı, vergi avantajı. Ani kâr düşüşü, sübjektiflik, güveni sarsma, kârlılığa olumsuz etki.

GES yatırımları devreye girdi. Sürdürülebilirliğe katkı verirken enerji maliyetini düşürüyor

Kayseri Şeker’in GES yatırımlarının şirkete katkısının düzeyi hakkında bilgi alabilir miyim?/Melek Başer

Melek, Kayseri Şeker Mayıs 2023’te halka arz olduğunda yaklaşık 1,7 milyar TL gelir elde etti. Tutarın %20’sine kadar olan kısmını GES yatırımında kullanacağı belirtilirken bilahare Yozgat Yenipazar ve Ovakent beldelerindeki santralleri tamamladı. Toplam 1.998 kWp kurulu güce sahip GES tesisleri, şirketin sürdürülebilirlik hedefine katkıda bulunurken, enerji maliyetlerini de düşürecek. Söz konusu santraller, Turhal Şeker Fabrikasının tüketiminin tamamını, Boğazlıyan Şeker Fabrikasının tüketiminin ise yarısını karşılayacak. Söz Konusu yatırımlarla firmanın toplam arazi GES kapasitesi 5.764 kWp kurulu gücüne ulaşmış oldu.

Üç ayda bir liste güncelleniyor. Koşulları sağlayamayan hisseler çıkarılarak yerine yenisi geliyor

Borusan Boru’nun endeksten çıkarılma gerekçesi hakkında bilgi alabilir miyim?/Erdal Delice

Erdal, endeksler dönemsel olarak gözden geçirilir ve koşulları sağlamayan hisseler endekslerden çıkarılırken yerine yenileri alınır. BIST 30 Endeksi’nde yer alan hisseler, üçer aylık dönemlerle yılda dört kez gözden geçiriliyor. Endekste yer alacak hisseler, işlem hacmi, piyasa değeri, likidite gibi çeşitli kriterlere göre sıralanıyor ve ilk 30 içine girenler bir sonraki dönem için endeksi oluşturuyor. Son değerlendirme geçtiğimiz eylül ayında yapıldı ve 1 Ekim-31 Aralık döneminde Borusan Boru ile Gübre Fabrikaları ve Oyak Çimento endeksten çıkarken yerine Migros, Türk Telekom ve Ülker girdi. Hisse, son bir yılda ciddi bir düşüş yaşadı.

YATIRIM FONLARI

Ak Portföy’ün kurduğu ALC Fonu 1 yılda %44,17 değer kazandı

ALCKar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini BIST Temettü Endeksi’ne dahil hisselerde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %44,17 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %2,98 geriledi.

Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Aselsan, Enka, Bim, Ford Otomotiv ve Akbank hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Enka, Aselsan, Ford Otomotiv, MLP Sağlık ve Bim hisselerinden alım yaptı. Yapı Kredi Bankası, İş C, Akbank, Tofaş Otomobil ve Şişecam hisselerinden ise satışta bulundu.

Ak Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,95 olurken 35.929 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 1.403.379.331 TL. Dolaşımdaki pay adedi 7.240.034.521 olurken yüzde 36,20 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,91 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Sümer Varlık, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Sümer Varlık, nitelikli yatırımcılara 06.11.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek.

TLREF %4,75 YILLIK FAİZ

Bononun vadesi ise 05.11.2025 olacak. 6 Kasım tarihli TLREF %49,92 seviyesinde bulunuyor. Sümer Varlık’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFSUVYK2519 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ULUSOY UN

Un üreticisiydi. Makarna işine girdi. İtalya’da makarna üreticisinin çoğunluk payını aldı

Ulusoy Un, İtalya’da faaliyet yürüten ve 1908’den beri yüksek kaliteli İtalyan makarnası üretimi gerçekleştirdiğini belirttiği Pastificio Mediterranea şirketinin %85 payını satın aldı. Satın alma, Ulusoy Un’un buğdayın ham madde olarak kullanıldığı sektörlerde dikey büyüme ve katma değer yaratma hedefi doğrultusunda hareket ettiğine işaret ediyor. Alım bedelinin 5.298.580 euro olduğu belirtildi. Pastificio Mediterranea, ellinin üzerinde farklı makarna çeşidi üreten ve “Moccagatta dal 1908” gibi markalarla tanınan bir şirket ve dünyanın farklı bölgelerinde pazar payına sahip. Ulusoy Un’un yurtdışında yaptığı bu yatırımın, şirketin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırarak faaliyetlerine olumlu etki yapması bekleniyor. Alım, yurt dışı gelirini artıracak.

ASELSAN

Son bir ayda aldığı siparişlerde hızlanma var. Yıl sonuna iki ay kala yıllık gelirin üzerine çıktı

Aselsan, 3 Ekim’den bu yana oldukça güçlü siparişler aldı. Bir aylık sürede altı müşteri ile yeni iş bağlantısı gerçekleştirdi. Alınan işlerin bir kısmı yurt içi bir kısmı da yurt dışı bağlantılı. Son anlaşma Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılırken toplam tutar 316.567.304 dolar ve 1.210.977.796 TL’yi buldu. Alınan işler yıllık gelirin %10,3’ü seviyesinde bulunuyor. Şirketin aldığı siparişler gelirini olumlu yönde etkiliyor. Son anlaşmayla birlikte yılbaşından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı 106 milyar TL’ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl 100 milyar TL gelir elde ettiği nazara alındığında yıl bitimine 2 ay kala yıllık gelirin %106’sına ulaşmış oldu. Gelirdeki artışın mali tablolara da yansıdığı gözleniyor. Dokuz aylık mali tablolarda hem gelir hem de kârı arttı.

REEDER TEKNOLOJİ

Temsa ile görüşmelerde bulunuyor. Mini model elektrikli aracı Temsa’nın tesisinde üretecek

Reeder Teknoloji, Temsa firmasıyla iş birliğine gidecek. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Adana’daki 500.000 m2 alana kurulu Temsa fabrikasında, Reeder’in geliştirdiği iki kişilik Reev Fancy model elektrikli aracın üretimi için görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler kapsamında, yıllık 10.000 adet üretim hedefi için Temsa’dan ilk teklif alındığı belirtildi. Görüşmelerin halen devam ettiği ve proje üzerinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Reeder, Temsa’nın geniş üretim alt yapısından destek alarak pazara daha hızlı şekilde giriş yapmak istediği anlaşılıyor. Öte yandan, dört kişilik “reEV Max” model aracı için de çalışmaları sürüyor. Ön siparişleri 2025’in ikinci çeyreğinde alınacak bu araç, 200 km menzile sahip olacağı ve maksimum 90 km/h hız kapasitesine ulaşacağı belirtildi.