Borsa haftayı %3,48 kayıpla kapadı 19 hisse %10’un üzerinde kazandırdı

BIST 100 Endeksi’nin %3,48 kayıpla haftayı tamamladığı bir süreçte, borsa genelinde 471 hisse aşağı geldi. Satış dalgasının yaygınlaştığı piyasanın aksine, 19 şirket %10 ve üzeri yükseliş kaydederek yatırımcısına moral verdi. Pasifik Eurasia ve Hedef Holding öne çıkan iki hisse oldu.

Endeks düşerken yukarı yönlü hareket eden hisseler yatırımcısına umut verebilmekte. Borsadaki 471 hissenin gerilediği bir ortamda 97 hisse pozitif tarafta kalmayı başardı. Pasifik Eurasia ve Hedef Holding haftalık %30’un üzerine çıkan performanslarıyla listenin ilk iki sırasında yer aldı. Düşen piyasada yatırımcısına getiri sağlamayı başaran hisselerin varlığı şüphesiz kıymetli. Ancak bu fiyat yükselişlerine bakarak çıkan her şirketin gelir ya da kârını artırdığını düşünmek yanlış olur. Sonuçta borsada fiyatlar kimi zaman firmaların temel gerçekliklerinden ziyade, paranın yönelimini yansıttığı göz ardı edilmemeli.

Haftanın güçlü çıkanları

Pasifik Eurasia, 10 Temmuz günü en düşük 84,15 TL’yi test ederken, sonrasında sürekli yükselen bir ivmeyle hareket etti. Son bir ayda fiyatı yarı oranda artan şirketin %35 oranında iştirak ettiği Pasifik Vagon’un kuruluş işlemleri haziranda tamamlandı. Firma, altı aylık mali tablolarında gelirini %19 düşürürken dönem sonu kârı 26 milyon TL’ye indi. Hedef Holding, %30,6 yükselişle haftanın en fazla yükselen ikinci hissesi konumunda bulunuyor. Yılbaşından bu yana güçlü hareketiyle birlikte ivmesi son bir ayda daha da artmış görünüyor. Hissenin çarpanları ise hayli yüksek seviyelerde. F/K oranı 481,8 düzeyinde bulunurken PD/DD oranı 149,1’e ulaştı. Oranlar aşırı beklentiyi işaret ediyor.

Çıktı ama hâlâ dipte

Big Medya haftalık %25,69 yükselişiyle en fazla yükselen hisseler arasında yer alsa da son bir yılda hâlâ %23,58 aşağıda duruyor. Geçtiğimiz yıl güçlü performansıyla hareket eden hisse, eylülde en yüksek 598,50 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında gelen kâr satışlarıyla birlikte geriledi. Son bir ayda ise artan ilgiyle birlikte yönünü yukarı çevirmiş görünüyor.

ZEYNEP'E SOR

TAŞINMAZ AL MI, ERTELE Mİ?

Taşınmaz al; koruma, kira getirisi, kaldıraç imkanı, güvence, değer artışı. Likidite sorunu, masraf, amortisman süresi, sermaye kilitlenmesi.

Ertele; esnek sermaye, faiz geliri, fiyat düşüşü, masrafsız bekleyiş. Fiyat kaçırma, kira enflasyonu, kredi dezavantajı, baskı, güvence eksikliği.

Nakit akışını düzeltmesi şart. Mevcut durumda Ana Pazara dönmesi beklenmemeli

Türk İlaç’ın hisseleri tekrar Ana Pazar’a ne zaman alınır? ● Hasan Dinç

Hasan, Mart 2021’de borsada işlem görmeye başlayan Türk İlaç’a ait paylar, geçtiğimiz haziran ayında Ana Pazar’dan çıkarılarak Yakın İzleme Pazarı’na alındı. Şirketin konkordato talebiyle mahkemeye başvurması ve ardından mahkemenin üç aylık geçici konkordato mühleti vermesi hissenin Yakın İzleme Pazarı’na alınmasının nedeni oldu. Bu aşamada firmanın Ana Pazara alınması gündemde değil. Tekrar pazara dönebilmesi; alacaklılarla borç yapılandırmasını sağlayıp nakit akışını düzeltmesine ve Borsa İstanbul’un onay vermesiyle ancak mümkün olabilecek.

Elektrik üretim santralinde tamamladığı bakım ile arıza riskini minimize etti

İzdemir Enerji’nin yıllık bakımdan geçmesi nasıl bir avantaj sağlayacak? ●Mustafa Aydoğan

Mustafa; İzdemir Enerji, 23 Mayıs ile 5 Haziran arasında GES haricinde üretim faaliyetlerine geçici süreyle ara verdi ve yıllık bakıma gitti. Firmalar üretimlerinin dönemsel olarak düşük olduğu zamanlarda ya da ihtiyaç duydukları noktalarda tesislerini genel bakıma alabilmekte. Bu tür rutin bakımlar tesislerin operasyonel verimliliğini artırmak, olası büyük arıza risklerini minimize ederek üretim kayıplarını önlemek gibi gerekçelerle yapabilmekte. Şirket bu süreçte ticari faaliyetlerin devamı amacıyla dışardan elektrik enerjisi tedarik etti.

YATIRIM FONLARI

AC1 kısa vadeli katılım fonu yatırımcısına son bir yılda %45 kazanç sağladı

Üç yıldır işlem gören Pardus Portföy’ün idaresindeki Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon (AC1), istikrarlı bir yükselişe sahip bulunuyor. Hacmi marttan bu yana büyüyen bir yapı sergiliyor. Temmuz ayında 332,23 milyon TL seviyesine çıkan hacmi, önceki aya göre büyüme hızını yükseltti. Bir önceki ay nakit çıkışı yaşanırken temmuzda fona 21,78 milyon TL para girişi gözlendi. Yatırımcı sayısı kademeli olarak artıyor; temmuzda 195 kişiye çıkarak ivmesini korudu. Fon, varlıklarını faizsiz finans ilkelerine uygun kısa vadeli katılım araçlarında değerlendiriyor. Portföyünün %56,55’i Borsa İstanbul taahhütlü işlemler pazarı araçlarında, %34,81’i katılma hesabında bulunuyor. Düşük riskle faizsiz kazanç arayan yatırımcıya hitap ediyor. Bir yılda %45,36 getiriye ulaşırken, endeksin %26,75 yükselişini geçti.

TAHVİL

ZKB Varlık Kiralama, %56,57 bileşik getiriyle kira sertifikası ihraç etti

ZKB Varlık Kiralama, 31.07.2026 vade başlangıç tarihli kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 385.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %48, bileşik getirisi ise %56,57 düzeyinde. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 110 gün vadeli ve ödeme tarihi 18.11.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı %14,47 olacak. 31 Temmuz tarihli TLREFK %38,64 seviyesinde bulunuyor. Tiryaki Agro’nun fon kullanıcısı olduğu kira sertifikasının yıllık %48 basit getirisi, TLREFK’nın 9,36 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Öte yandan kira sertifikası piyasada TRDZKBVK2628 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Alfa Enerji’nin fiyatı iki aydır gerilerken fonlardaki pay artışı dikkat çekiyor

Alfa Enerji’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %127,68 ile toplamda 157,8 bin lot artarak 281,4 bine çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 4’ten 8’e yükseldi. DKR fonu 175 bin lot ile en fazla alımı yaparken, GNS 26,6 bin ile en çok satışı gerçekleştirdi. Alfa Enerji hakkında bugüne kadar 1 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. Tek öneride bulunan Deniz Yatırım 64,40 TL ile “TUT” tavsiyesinde bulundu. Kapanışa göre potansiyel getiri %60,26’ya denk geliyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ŞA-RA ENERJİ

Yurt dışı müşterisinden 17,5 milyon euroluk elektrik iletim hattı inşaat işi aldı

Şa-Ra Enerji, grup şirketi Şa-Ra Teknoloji ile kurduğu iş ortaklığı bünyesinde yurt dışında yerleşik bir müşteri ile 17,57 milyon euro tutarlı elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzaladı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 945,87 milyon TL’ye denk geliyor. Projenin 2028 yılında tamamlanmasının planlandığı ve sözleşme büyüklüğünün şirketin 2025 yılı hasılatının yaklaşık %13’ü seviyesinde olduğu belirtildi. Firma, döviz cinsi taahhüt gelirini uzun soluklu bir projeyle tahkim etmiş oldu. 17 Temmuz günü işlem görmeye başlayan hisse, önce altı tavan ardından beş taban gördü.

FORMÜL PLASTİK

Yurt için müşterilerinden aldığı siparişleri ekim ayı içine kadar teslim edecek

Geçtiğimiz ocakta borsaya gelen Formül Plastik, yurt içinden toplam 330 milyon TL tutarında sipariş aldığını bildirdi. Teslimatlar üretim süreçleri tamamlandıkça önümüzdeki aylarda kademeli şekilde teslim edileceği ve 15 Ekim’e kadar tamamlanacağı belirtildi. Alınan siparişler yıllık gelirin %8,68’i seviyesinde bulunuyor. Firmanın spot pazardan gelecek belirsiz taleplerle çalışması yerine, teslimat takvimi önceden belirlenmiş hacimli siparişlerle ilerlemesi önünü görebilmesi açısından önemli. Şirket, yılın ilk çeyreğinde gelirini %16, dönem kârını %26 düşürdü.

EUROPEN ENDÜSTRİ

Solar camı satışı için anlaştı. Teslimatlar 2027’nin nisan ayına kadar sürecek

Europen Endüstri, Alfa Solar Enerji ile 21,3 milyon dolara solar camı satış sözleşmesi imzaladı. Tutar yaklaşık 1,01 milyar TL’ye denk gelirken yıllık gelirinin %12,6’sı seviyesinde bulunuyor. Açıklamada sevkiyatların ağustos ayında başlayıp 2027 yılının nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Europen Endüstri, son paylaştığı 2026 üç aylık mali tablolarında gelirini %39 büyütürken artan maliyet ve giderlerden kaynaklı olarak esas faaliyet kârını %71 oranında düşürerek 112,8 milyon TL’ye geriletti. Kâr büyümesi için maliyet ve giderlerin kontrol altına alınabilmesi şart.